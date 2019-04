Vyšší pokuty, zákaz řízení. Ministerstvo chce zpřísnit sankce pro seniory, kteří řídí bez lékařské prohlídky

Pokuty až 25 000 korun a zákaz řízení až na 18 měsíců - takové tresty by mohly nově čekat seniory, kteří usednou za volant bez potvrzení od lékaře. Zpřísnění navrhuje ministerstvo dopravy. Pravidelné prohlídky dokážou podchytit případné zdravotní problémy, které by mohly vést až k tragickým nehodám. V Česku je aktuálně přes 97 a půl tisíce lidí starších 80 let s platným řidičským průkazem. Praha 8:33 4. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starší řidič za volantem (ilustrační foto). | Foto: Pxhere | CC0,©

Řidiči dnes musí na prohlídku před 65. a 68. narozeninami, a to nejpozději v daný den. Poté každé dva roky. Potvrzení od lékaře musí senioři vozit s sebou. Tomu, kdo policii doklad neukáže, hrozí pokuta 5 až 10 tisíc korun a zákaz řízení na 6 až 12 měsíců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Seniorům řídícím bez lékařského potvrzení by v budoucnu mohly hrozit přísnější tresty. Téma pro Annu Horáčkovou

Mohlo by to být ale víc. Zpřísnění navrhuje v novele bodového systému ministerstvo dopravy - co přesně se má změnit, vysvětluje František Jemelka z ministerstva dopravy.

„Nově to má být 7 000 až 25 000 korun a zákaz činnosti na 6-18 měsíců. Body za to nadále udělovány nebudou. Žádná další zpřísnění ve vztahu k řidičům – seniorům momentálně neplánujeme. V současné době ministerstvo zpracovává připomínky k návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, které jsme obdrželi od ostatních resortů,“ říká Jemelka.

Vyšší sankce mají za cíl především přimět seniory, aby prohlídku nevynechali.

Rada seniorů nesouhlasí

S možným zpřísněním trestů ale nesouhlasí předseda Rady seniorů České republiky Zdeněk Pernes. Mimo jiné proto, že starší řidiči jsou podle něj na silnicích ohroženou, ne rizikovou skupinou.

Statistiky nehod Víte, že na serveru iROZHLAS.cz si nově můžete prohlédnout denní statistiky dopravních nehod? Počítadlo můžete také sdílet na svém webu či sítích. Čísla vychází z policejních statistik a dají se řadit podle krajů, času, výše škod nebo příčin havárie.

„Naprosto nesouhlasíme. Jedině v případě, že to je opodstatněné. A za opodstatněné považujeme pouze to, pokud by se prokázalo, že seniorští řidiči nějak enormně neplní tyto povinnosti. A na to nám policie neodpověděla. Říká, že tato data nemá,“ uvádí Pernes.

Nejvíce řidičů - viníků dopravních nehod je podle organizace BESIP ve věku do 25 let. Dále jejich počet klesá na minimum a po 60. roku věku znovu stoupá. Policejní statistiky ukazují, že nehod zaviněných řidiči ve věku nad 70 let v posledních letech přibývá. Loni jich bylo skoro 4 300. To je téměř pět procent z celkového počtu dopravních nehod zaviněných řidiči.

Pomalejší reakce

Nejčastější příčinou nehod u starších řidičů bylo loni to, že se plně nevěnovali řízení. Následovalo nesprávné otáčení nebo couvání a nedání přednosti. Nejtragičtější příčiny popsala mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

„Mezi nejtragičtější dopravní nehody u řidičů nad 70 let patřila jízda v protisměru, kdy na našich silnicích zemřelo devět osob, a nedání přednosti v jízdě. Tato příčina měla na svědomí celkem osm lidských životů,“ uvádí Rubášová.

Buckinghamský palác oznámil, že se princ Philip dobrovolně vzdal řidičského průkazu Číst článek

„V pozitivním smyslu slova senioři za volantem důsledněji dodržují předpisy, jezdí opatrně, snižují rychlost. Na druhé straně je pro ně ale zásadním omezením pomalá reakce - tam je to neúprosné, protože výzkumy opravdu ukazují, že rozdíly v reakci se významně snižují a mají také horší prostorové vnímání,“ vysvětluje vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold, v čem se senioři liší oproti řidičům v jiných věkových kategoriích.

„To jsou zkrátka věci, které jsou dané, a ty je v tom provozu částečně potom ve vyšším věku omezují,“ dodává Neřold.

Jedu s dobou

Vzdělávat řidiče staršího věku si klade za cíl projekt Jedu s dobou, který právě zahajuje druhý ročník. Zážitkový program trvá zhruba šest hodin a účastníci si při něm po teoretické přednášce vyzkouší ve vlastním autě třeba zvládnutí smyku, manévrování nebo správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky.

Program je zdarma a je se na něj možné přihlásit celkem v osmi centrech bezpečné jízdy po celém Česku.

V Česku je aktuálně přes 97 a půl tisíce lidí starších 80 let s platným řidičským průkazem. Dvěma je dokonce sto nebo více let.