Generál FSB skončil ve vazbě. Měl krást miliardy z tajné části státního rozpočtu

Generál ruské tajné služby FSB Sergej Beseda skončil ve vazební věznici za to, že ukradl peníze, které měly Kremlu zajistit snadné vítězství na Ukrajině. Za neúspěchy na frontě ale ruský prezident Vladimir Putin vděčí i jiným zkorumpovaným velitelům, píše polský list Gazeta Wyborcza. Moskva 12:49 11. dubna 2022

Beseda byl šéfem odboru operativních informací čili zahraniční rozvědky, a sehrával klíčovou roli v ukrajinské hře Moskvy. A to ne od včerejška, ale už v zimě 2014 velel pokusům násilně skoncovat s kyjevským „Majdanem“. Z informací, které nezávislým médiím předal zdroj ze samotné FSB, zvaný Wind of Changes, vyplývá, že Putin svěřil generálovi zorganizovat v sousední zemi „Antimajdany“.

Jejich účastníci, jak sliboval Kremlu generál Beseda, měli vystoupit proti kyjevským „neonacistům“ a vystlat květinami cestu ruským tankům. Generál Beseda a jeho zástupce Anatolij Baluch před měsícem skončili v domácím vězení, jak hlásil server Agentura.ru, který se specializuje na tajné služby.

Nyní se ukázalo, že důležitý generál byl převeden do nejpřísněji střeženého vězení v Rusku, moskevského Lefortova. Vladimir Osečkin z Gulagu.net, kterému Wind of Changes předává informace, vysvětloval, z čeho je šéf rozvědky FSB obviněn. Měl k dispozici obrovské peníze, které dostal z Kremlu na vyvolání celonárodního povstání proti režimu v Kyjevě.

Doživotí nebo trest smrti

Jen v posledních měsících měl k dispozici deset miliard rublů (asi 2,64 miliardy korun) z tajné části státního rozpočtu. Rusko totiž tají dokonce i před vlastními zákonodárci, na co vynakládá asi 15 procent svých výdajů.

V hlášeních předávaných Putinovi generál ujišťoval, že v každém velkém městě na Ukrajině zmobilizoval a zaplatil „až dvě tisícovky vysportovaných mužů“ připravených aktivně vystoupit proti ukrajinským institucím. Za těmito údernými oddíly měly v každém městě následovat mnohatisícové davy proruských obyvatel, kteří měli s nadšením vítat ruské tanky.

Není nic divného, že Putina zlákala vize, že zopakuje nekrvavé dobytí Krymu, a že vládce Kremlu nařídil svým tankistům vzít si sebou slavnostní uniformy pro přehlídku v Kyjevě, s kterou se počítalo již pár dnů po invazi. Teď se armádní vyšetřovatelé pokoušejí zjistit, co se stalo s penězi, které Beseda utrácel na fiktivní síť agentů a diverzantů.

Generálovi hrozí doživotí. Možná dokonce smrt. Rusko vystoupilo z Rady Evropy, čímž se zbavilo závazku dodržovat moratorium na odsuzování k trestu smrti, platné od roku 1997, kdy se Moskva snažila splnit podmínky členství v radě.

Dnes mnoho důležitých politiků, jako je například bývalý prezident Dmitrij Medveděv, hlásá, že je čas vrátit se k popravám zastřelením. Osečkin v rozhovoru s novinářkou Echa Moskvy a Nové gazety (obě média sice přerušila činnost, ale jejich redaktoři jsou velice aktivní na sociálních sítích) popsal míru korupce v ruské armádě a tajných službách.

Boj proti korupci

Například kontrolní úřad zkoumal výdaje na smutně proslulou Vagnerovu skupinu. Z desítek miliard rublů se k žoldnéřům dostala nejvýše polovina. FSB podle informací od Wind of Change tvrdí, že se nelze dopočítat osmi bilionů rublů (asi 2,1 bilionu korun) vynaložených na obranu v posledních pěti letech.

Uvedená suma odpovídá čtvrtině letošního státního rozpočtu. „Peníze se změnily v kryptoměny a generálské vily ve Francii, Bulharsku a Španělsku,“ odhaduje Osečkin. Podle názoru lidí z Lubjanky (tedy centrály FSB), kteří tradičně nemají rádi vojáky a bojují s nimi o vliv, korupční mechanismus v ohromující míře vybudovali dva náměstci ministra obrany Sergeje Šojgua – Timur Ivanov a Ruslan Calikov.

Oba už pár měsíců pálí půda pod nohami, a tak tlačili na rozpoutání války ve víře ve starou ruskou zásadu, že „válka smaže všechny hříchy“. Na korupci na ministerstvu obrany a na velkopanský rozmařilý životní styl Šojgua, Ivanova a Calikova tvrdohlavě upozorňoval opoziční politik Alexej Navalnyj a lidé z jeho Fondu boje proti korupci.

Ale Putin, než aby případ prozkoumal, udělal, co mohl, aby odstranil opozičníka z veřejného života. Nejprve nařídil atentát a pak ho nechal uvěznit. A teď za to platí životy svých poddaných v nepovedené „bleskové válce“, napsala Gazeta Wyborcza.