Bezpečnostní analytik: Vyhoštění diplomatů je adekvátní, ruskou špionáž ale neochromí

Česko vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Podle premiéra v demisi a šéfa ANO Andreje Babiše jde o výraz solidarity s Velkou Británií. „Není to žádné silné gesto, ale je adekvátní. Ruské špionážní aktivity to ale nijak výrazně neochromí, budou nadále pokračovat,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus bezpečnostní analytik a bývalý diplomat Tomáš Pojar.

