Ruské diplomaty může vypovědět dvacet zemí včetně Česka, píše CNN. Proberu to se Stropnickým, uvedl Babiš

Dvacítka členských států Evropské unie včetně Česka by v pondělí mohla vypovědět ruské diplomaty. S odkazem na diplomatický zdroj to uvedla americká CNN. Stejné informace přinesl i britský The Times. Země by tak reagovaly na útok proti bývalému dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi, za kterým podle Londýna stojí Moskva. Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš o tom chce v pondělí jednat s ministrem zahraničí v demisi Martinem Stropnickým z ANO. Brusel/Londýn/Praha 21:20 24. března 2018

„Koordinovaná série vypovězení začne v pondělí čtyřtýdenním odvoláním velvyslance EU v Moskvě,“ píše server britského deníku The Times.

Ruské diplomaty podle něj vypoví dvacet zemí, mimo jiné Česko, Německo, Polsko, Francie, Nizozemsko, Dánsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko nebo Irsko.

Nejmenovaný zdroj z amerického ministerstva zahraničí v rozhovoru pak pro CNN uvedl, že Spojené státy při zvažování amerických kroků v této kauze čekaly na evropskou diplomatickou reakci .

Americká Národní bezpečností rada v pátek americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v souvislostí s otravou Skripala doporučila vyhostit z USA zatím blíže neupřesněný počet ruských diplomatů. Podle listu The Times americký prezident o sankčním kroku Spojených států rozhodne příští týden.

Premiér v demisi Andrej Babiš bude o vyhoštění ruských diplomatů z Česka jednat v pondělí s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým.

„Probereme to v pondělí. Určitě se poradím s kolegy ve vládě, především já s panem Stropnickým,“ uvedl pro iDNES.cz Babiš. „Obrátila se na mě premiérka Mayová, obrátila se na všechny předsedy vlád a prezidenty na Evropské radě s žádostí o solidaritu,“ dodal.

Babiš: Pravděpodobně půjdeme tímto směrem

Babiš už v pátek naznačil, že Česko by ruské diplomaty opravdu mohlo vyhostit. „Ano, pravděpodobně půjdeme tímto směrem," řekl premiér v demisi. Bude se ale podle něj zřejmě jednat o jednotlivce, a ne o desítky lidí.

S tímto krokem souhlasí také sociální demokraté v čele s Janem Hamáčkem, kteří nyní vyjednávají s hnutím ANO o nové vládě.

„Vyhošťování diplomatů je adekvátní reakce. Uvítal bych, kdyby to bylo součástí společného evropského postupu. Věřím, že premiéři či ministři zahraničních věcí hledají tento společný evropský postup. Pokud by nebyl nalezen, tak by Česká republika měla vyjádřit solidaritu s Velkou Británií a případně se připojit individuálně,“ uvedl Hamáček.

Naopak proti tomuto postupu se v pátek postavili komunisté, kteří by mohli Babišovu vládu svými hlasy ve sněmovně podpořit. Předseda KSČM Vojtěch Filip míní, že do řádného vyšetření otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery by šlo o předčasný krok.

Také prezident Miloš Zeman by byl v hodnocení případu Sergeje Skripala zdrženlivější. „Počkal bych, až Británie nabídne nějaké konkrétní důkazy,“ řekl ve čtvrtečním pořadu televize Barrandov. Zeman se pak má kvůli tomu ve čtvrtek sejít s ministrem zahraničí Stropnickým.

Vztahy Česka s Británií jsou pak podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka velmi důležité. „Přátelství by mělo být spojeno i se solidaritou!“ uvedl v sobotu na twitteru a přidal obrázek Pražského hradu spolu s Big Benem, jedním ze symbolů Británie. „Přátelské česko-britské vztahy jsou pro nás mimořádně důležité,“ doplnil pak pro server iROZHLAS.cz bez toho, aniž by uvedl, zda byl jeho tweet reakcí právě na kauzu Skripal.

Přátelství by mělo být spojeno i se solidaritou! pic.twitter.com/wzCi7M2qpL — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 24. března 2018

Kauza Skripal

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako Novičok.

Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.

Otrava Skripala a jeho dcery se tento týden stala jedním z témat dvoudenního summitu EU. Představitelé členských zemí zdůrazňovali jednotu evropského postoje, vyjádřili Spojenému království solidaritu a použití nervové látky jako zbraně označili za nepřijatelné.

Na summitu se v pátek rovněž rozhodlo, že unijní velvyslanec v Rusku Markus Ederer bude na čtyři týdny povolán do Bruselu ke konzultacím s šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou.