Ani jeho zaměstnanci nevěděli, jak vypadá, vzpomínají Kellnerovi spolupracovníci

Výroční zpráva PPF – to byla jedna z mála příležitostí, kdy mohla veřejnost spatřit podobu miliardáře Petra Kellnera. Nejbohatší muž Česka se držel stranou pozornosti, sám o sobě říkal, že je introvert. A tak i někteří pracovníci jeho firem měli problém ho poznat. Vzpomínají na to lidé z Kellnerova okolí v šesté epizodě Série Kellner, která se věnuje jeho vztahu k médiím.
Objektiv ČTK zachytil miliardáře v březnu 2016 na zápase čtvrtfinále play-off hokejové extraligy, kde hráli liberečtí Bílí Tygři s chomutovskými Piráty. Společnost mu dělal tehdejší předseda Fotbalové asociace ČR Miloslav Pelta.
‚Nechtěl žít jako Gott‘
O pár dní později vzniklo několik fotek na pražském Žofíně při návštěvě čínského prezidenta. Poslední série je ze srpna 2020, kdy přišel podpořit dceru Annu na mezinárodní parkurové závody.
Tím výčet agenturních fotografií v podstatě končí. Tvář nejbohatšího Čecha tak byla pro řadu lidí skutečně naprosto neznámá. Neměli ji odkud znát.
„Věřím tomu, že byli i zaměstnanci PPF, kteří nevěřili, že existuje. Mysleli si, že to je nějaký takový Cimrman,“ říká s nadsázkou bývalý Kellnerův spolupracovník Evžen Hart. Právě on svému šéfovi doporučoval taktiku, aby se ukazoval co nejméně.
O naprostý opak se po svém nástupu do funkce šéfa komunikace PPF snažil manažer Vladimír Mlynář. Brzy ale pochopil, že neuspěje. „On prostě nechtěl žít jako Karel Gott,“ vysvětluje s odstupem času.
A historku na toto téma přidal také Richard Benýšek, kterého Kellner pověřil například restrukturalizací O2 areny.
„Když byl v O2 areně na nějakou rockovou kapelu, chtěl se tam různě toulat a chodil až před repráky. Odtud ho ale vyrazila ochranka, protože ho nepoznali. Z toho byl tenkrát hodně rozladěný. Pak jsme namnožili jeho fotku asi dvěstěkrát a všichni ji dostali, aby věděli, jak vypadá.“
Médiím se vyhýbal i poté, co se stal jedním z největších mediálních magnátů v zemi. Patřila mu například televize Nova, o kterou svedl boj s jejím někdejším generálním ředitelem Vladimírem Železným.
Jak o Kellnerovi a PPF mluvil Vladimír Železný ve svém pořadu Volejte řediteli? A proč PPF nevyšla investice do rozsáhlého projektu regionálních novin po celém Česku? Poslechněte si celou šestou epizodu Série Kellner.
SÉRIE KELLNER
1. díl: První milion Byl jedním z nejbližších přátel Petra Kellnera. Slovenský advokát a politik Ivo Nesrovnal a Kellner se poprvé setkali během povinné vojenské služby. Nesrovnal na to vzpomíná v první epizodě Série Kellner.
2. díl: Reklama na devadesátky 90. léta přinesla řadu nových příležitostí, jak zbohatnout. Jednou z nich byla kuponová privatizace. Na divoká 90. léta vzpomíná někdejší ministr financí Ivan Pilip.
3. díl: Zlaté vejce V polovině 90. let stočil Petr Kellner a jeho PPF pozornost od kuponové privatizace k mnohem většímu soustu – České pojišťovně. Přímo o Kellnerovi už se mluví jako o miliardáři. O této době vypráví někdejší šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář.
4. díl: Petr Veliký Rozpad Sovětského svazu odstartoval v Rusku řadu změn. Ruská vláda se inspirovala v Československu a spustila vlastní verzi kuponové privatizace. Jedním z těch, kdo se dokázal rychle zorientovat a založil v Rusku investiční fond, byl Petr Kellner.
5. díl: Velká čínská zeď Na začátku nového tisíciletí zažívala Čína velký ekonomický rozmach. A PPF Petra Kellnera, respektive firma Home Credit, tam začala nabízet svoje spotřebitelské úvěry. Byznys v Číně je ale pevně spjatý s politickou sférou. Na toto propojení vzpomíná bývalý diplomat a spolupracovník PPF Petr Kolář.
6. díl: Nevolejte řediteli Petr Kellner ze svojí PPF postupně vybudoval mediální kolos. Přestože média vlastnil už od konce 90. let, sám se jim do určité doby striktně vyhýbal. I proto ho většina lidí nepoznala, i když se s ním osobně setkala – vzpomíná podnikatel Richard Benýšek, který v minulosti pro PPF vedl O2 arenu.
7. díl: Poslední sázka V březnu 2021 šokovala svět zpráva, že Petr Kellner tragicky zahynul při pádu vrtulníku. Zatímco PPF musela rychle vyřešit, kdo se postaví do jejího vedení, Kellnerův nejlepší přítel odletěl na Aljašku identifikovat jeho tělo. Na tyto události vzpomíná Ivo Nesroval v závěrečném dílu Série Kellner.