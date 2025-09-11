Museli jsme splynout s místními, vzpomíná na devadesátá léta v Rusku Kellnerův manažer

Byl to dlouhá léta jeden z nejzásadnějších trhů PPF. Skupina Petra Kellnera tam zažila velká vítězství, krach, souboje s místními oligarchy i náhlý odchod po začátku války na Ukrajině. Čtvrtá epizoda rozhlasové série Kellner vykresluje nepřehledné podnikatelské prostředí Ruska v devadesátých letech minulého století.
Rozpadlý Sovětský svaz se sice otevřel podnikání – ale neměl ani v nejmenším na co navázat. Chyběla podnikatelská tradice, důvěra i zákony.
Petr Veliký
Pro PPF a jejího zakladatele Petra Kellnera to byla nejen výzva, ale především obrovská příležitost. A tak v době, kdy Rusko vyhlašuje veřejnou kuponovou privatizaci, zakládá Kellner fondy Petr Veliký.
Proč si pro svoje aktivity vybral zrovna nebezpečný prostor bývalého sovětského bloku? Podle jeho pozdějšího blízkého spolupracovníka Vladimíra Mlynáře hlavně proto, že uměl dobře rusky, a taky proto, že v zemi, kde se rozděloval obrovský státní majetek, viděl mnoho zajímavých příležitostí.
„Vždycky říkal, že na Západě na nás nebyl v té době nikdo zvědavý, tam ty příležitosti nebyly,“ vysvětluje Mlynář.
Splynout s ruským davem
Základní strategií týmu Petra Kellnera byla dokonalá přizpůsobivost – od poruštěných jmen po „místní“ vystupování.
„My jsme potřebovali určitým způsobem splynout s davem, my jsme neměli americkou sílu, my jsme neměli nějakou kapitálovou sílu, my jsme museli vyhrát nějakou chytrostí,“ vzpomíná na začátky podnikání v Rusku Petr Chajda, který si nechával říkat Piotr Jaroslavovič.
Proto se PPF snažila v prvních letech vyhnout rizikovým segmentům, jako byla třeba energetika nebo těžařský průmysl, kde mezi sebou často bojovaly místní skupiny.
Vydělávání na privatizačních kuponech byl úplně nový obor a ruským podnikatelům chvíli trvalo, než to pochopili, připomíná novinář a spoluautor podcastu Na Východ! Ondřej Soukup.
Petr Kellner už měl ale s privatizací zkušenost z českého prostředí, i když na ruském trhu ji přizpůsobil tamní situaci. Chajda popisuje, že lidé z fondu Petr Veliký jezdili rovnou před továrny a vykupovali kupony přímo od zaměstnanců.
Proč musela PPF z Ruska odejít hned dvakrát? A jak se podařilo Petr Kellnerovi přemoct jednoho z největších ruských oligarchů? Poslechněte si celou čtvrtou epizodu série Kellner.
SÉRIE KELLNER
1. díl: První milion Byl jedním z nejbližších přátel Petra Kellnera. Slovenský advokát a politik Ivo Nesrovnal a Kellner se poprvé setkali během povinné vojenské služby. Nesrovnal na to vzpomíná v první epizodě Série Kellner.
2. díl: Reklama na devadesátky 90. léta přinesla řadu nových příležitostí, jak zbohatnout. Jednou z nich byla kuponová privatizace. Na divoká 90. léta vzpomíná někdejší ministr financí Ivan Pilip.
3. díl: Zlaté vejce V polovině 90. let stočil Petr Kellner a jeho PPF pozornost od kuponové privatizace k mnohem většímu soustu – České pojišťovně. Přímo o Kellnerovi už se mluví jako o miliardáři. O této době vypráví někdejší šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář.
4. díl: Petr Veliký Rozpad Sovětského svazu odstartoval v Rusku řadu změn. Ruská vláda se inspirovala v Československu a spustila vlastní verzi kuponové privatizace. Jedním z těch, kdo se dokázal rychle zorientovat a založil v Rusku investiční fond, byl Petr Kellner.
5. díl: Velká čínská zeď Na začátku nového tisíciletí zažívala Čína velký ekonomický rozmach. A PPF Petra Kellnera, respektive firma Home Credit, tam začala nabízet svoje spotřebitelské úvěry. Byznys v Číně je ale pevně spjatý s politickou sférou. Na toto propojení vzpomíná bývalý diplomat a spolupracovník PPF Petr Kolář.
6. díl: Nevolejte řediteli Petr Kellner ze svojí PPF postupně vybudoval mediální kolos. Přestože média vlastnil už od konce 90. let, sám se jim do určité doby striktně vyhýbal. I proto ho většina lidí nepoznala, i když se s ním osobně setkala – vzpomíná podnikatel Richard Benýšek, který v minulosti pro PPF vedl O2 arenu.
7. díl: Poslední sázka V březnu 2021 šokovala svět zpráva, že Petr Kellner tragicky zahynul při pádu vrtulníku. Zatímco PPF musela rychle vyřešit, kdo se postaví do jejího vedení, Kellnerův nejlepší přítel odletěl na Aljašku identifikovat jeho tělo. Na tyto události vzpomíná Ivo Nesroval v závěrečném dílu Série Kellner.