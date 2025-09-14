Poslední sázka Petra Kellnera. Kdo může za miliardářovu smrt?

Bylo 29. března 2021 ráno, kdy svět šokovala zpráva, že nejbohatší Čech Petr Kellner zahynul při pádu vrtulníku v aljašských horách. Stroj se zřítil ve špatně přístupném terénu a záchranáři na místo přiletěli až po několika hodinách. Z šesti členů posádky přežil jediný.
Okolnosti tragické nehody, prvotní reakce blízkých spolupracovníků i emotivní výpověď Ivo Nesrovnala, který na žádost rodiny odletěl na Aljašku identifikovat Kellnerovo tělo, přináší sedmá epizoda Série Kellner.
Tragická nehoda se odehrála v sobotu večer tamního času. V Česku byla neděle brzy ráno. Vrtulník s pomocí na místo podle zprávy o nehodě, kterou sepsaly místní úřady, přiletěl až po pěti hodinách.
SÉRIE KELLNER
1. díl: První milion Byl jedním z nejbližších přátel Petra Kellnera. Slovenský advokát a politik Ivo Nesrovnal a Kellner se poprvé setkali během povinné vojenské služby. Nesrovnal na to vzpomíná v první epizodě Série Kellner.
2. díl: Reklama na devadesátky 90. léta přinesla řadu nových příležitostí, jak zbohatnout. Jednou z nich byla kuponová privatizace. Na divoká 90. léta vzpomíná někdejší ministr financí Ivan Pilip.
3. díl: Zlaté vejce V polovině 90. let stočil Petr Kellner a jeho PPF pozornost od kuponové privatizace k mnohem většímu soustu – České pojišťovně. Přímo o Kellnerovi už se mluví jako o miliardáři. O této době vypráví někdejší šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář.
4. díl: Petr Veliký Rozpad Sovětského svazu odstartoval v Rusku řadu změn. Ruská vláda se inspirovala v Československu a spustila vlastní verzi kuponové privatizace. Jedním z těch, kdo se dokázal rychle zorientovat a založil v Rusku investiční fond, byl Petr Kellner.
5. díl: Velká čínská zeď Na začátku nového tisíciletí zažívala Čína velký ekonomický rozmach. A PPF Petra Kellnera, respektive firma Home Credit, tam začala nabízet svoje spotřebitelské úvěry. Byznys v Číně je ale pevně spjatý s politickou sférou. Na toto propojení vzpomíná bývalý diplomat a spolupracovník PPF Petr Kolář.
6. díl: Nevolejte řediteli Petr Kellner ze svojí PPF postupně vybudoval mediální kolos. Přestože média vlastnil už od konce 90. let, sám se jim do určité doby striktně vyhýbal. I proto ho většina lidí nepoznala, i když se s ním osobně setkala – vzpomíná podnikatel Richard Benýšek, který v minulosti pro PPF vedl O2 arenu.
7. díl: Poslední sázka V březnu 2021 šokovala svět zpráva, že Petr Kellner tragicky zahynul při pádu vrtulníku. Zatímco PPF musela rychle vyřešit, kdo se postaví do jejího vedení, Kellnerův nejlepší přítel odletěl na Aljašku identifikovat jeho tělo. Na tyto události vzpomíná Ivo Nesroval v závěrečném dílu Série Kellner.
‚Aby vše běželo dál‘
„Mně to volala Renáta Kellnerová v neděli večer,“ vzpomíná tehdejší šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář s tím, že se okamžitě rozběhla série telefonátů.
„Nikdo nechtěl, aby se členové rodiny dozvěděli tu informaci z novin, byli na různých místech, takže to nebylo úplně jednoduché.“
Mezi prvními, kdo zprávu zveřejnili, byl The New York Times. V českých médiích se první informace objevily v pondělí kolem sedmé hodiny ráno.
V tu chvíli už manažeři PPF intenzivně řešili, co se bude dít dál. Třeba akcie některých Kellnerových firem zaznamenaly okamžitě pokles.
„Bylo potřeba zajistit, aby všechno běželo dál,“ vzpomíná Kellnerův nástupce v čele PPF Ladislav Bartoníček. „Aby nic nespadlo pod stůl. Aby nám banky nezesplatnily úvěry. Protože takřka stoprocentní vlastník zmizel,“ doplňuje.
Pokoj, koroner, márnice
Rodina okamžitě požádala Kellnerova nejbližšího přítele Ivo Nesrovnala, aby odletěl na Aljašku komunikovat s firmou, které patřil vrtulník, i s úřady.
A především – pomoci s transportem zraněného snowboardisty Davida Horváta, který jako jediný havárii přežil, a identifikovat tělo Petra Kellnera.
„Prostě se musíte nadechnout a vejít do pokoje člověka, který odešel teprve předevčírem. Jsou tam jeho košile, trička, je to prostě hrozné. A potom samozřejmě vyřídit toho koronera, tu márnici,“ popisuje Nesrovnal svoji vynucenou cestu za oceán.
David Horvát později uvedl, že Kellner ještě několik hodin po zřícení vrtulníku žil a mluvil s ním. Pomoci se ale nedočkal.
Podle zprávy americké Národní rady pro bezpečnost dopravy byla pravděpodobnou příčinou neštěstí chyba pilota a taky nepříznivé počasí.
Proč mnozí vysocí manažeři vyhledávají záměrně riziko a extrémně hraniční situace? A jak funguje PPF bez svého zakladatele? Poslechněte si sedmou epizodu Série Kellner.