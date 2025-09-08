Už v mládí se nechtěl podřizovat, vzpomíná na miliardáře Kellnera jeho nejbližší přítel
Seznámili se na vojně a jejich přátelství trvalo víc než třicet let. Dokonce se narodili ve stejný rok a měsíc jenom jeden den po sobě. A byl to právě Ivo Nesrovnal, který tělo českého miliardáře Petra Kellnera identifikoval po tragické nehodě vrtulníku na Aljašce. Autoři nové série Českého rozhlasu Plus Kellner natočili se slovenským právníkem obsáhlý exkluzivní rozhovor, jehož úryvky zazní už v první epizodě série.
„Ztratil jsem polovinu svého života,“ reaguje Nesrovnal na otázku, jak ho zasáhla Kellnerova smrt v březnu 2021.
Když svět obletěla zpráva o pádu vrtulníku v aljašských horách, kterou z šesti lidí přežil jen snowboardista a fotograf David Horvát, odletěl právě Nesrovnal identifikovat Kellnerovo tělo a vyřídit vše potřebné pro jeho převoz do Česka. „Když se dozvíte tu zprávu, mně se podlomily nohy.“
Od kazet k prvnímu milionu
Už před revolucí spolu Kellner a Nesrovnal „podnikali“. Na burzách prodávali elektroniku a kazety. Nesrovnal popisuje, že Kellner byl už tehdy podnikavý a uměl vydělat peníze. A taky, že věděl, jak dosáhnout svého.
„Nastoupili jsme na vojnu, nás tam prostě všechny ostříhali jak idioty, až na jednoho, který tvrdil, že on se nemůže dát ostříhat, protože jede na svatbu svému bratrovi, který žil ve Francii, a je vyloučené, aby ho ostříhali, že to mu nemůžou udělat. A kroutil očima. Takže nakonec jsme tam stáli všichni vyholení, a potom byl jeden s námi, který měl normální účes. Hádejte, kdo to byl. Samozřejmě, Kellner,“ vzpomíná.
S miliardářem ho pojilo nejen přátelství, ale i byznys. Jako právník připravoval například podklady pro privatizační projekty pozdější skupiny PPF.
A právě to byl začátek cesty, která Petra Kellnera ještě v 90. letech raketově vynesla na vrchol žebříčku českých miliardářů.
Kellnerův příběh ukazuje, jak překotně se v 90. letech měnilo ekonomické prostředí v Československu a později v Česku. A také jak se dalo s dostatkem informací a vstupního kapitálu rychle etablovat v podnikání.
Už v roce 1990 se Kellner díky obchodování s výpočetní technikou seznámil s Milanem Vinklerem, který montoval převážně z asijských komponentů počítače a dodával je podnikům i úřadům. Kellner pracoval jako dealer kopírek japonské společnosti Ricoh.
Investiční fond
Začali spolupracovat a při jedné zakázce pro ministerstvo financí se k nim dostala informace o chystaném návrhu zákona o velké privatizaci. Okamžitě začali rozmýšlet, jestli nezaložit investiční fond.
„Bylo nám jasné, že jedině tak je možné podílet se na ohromném přerozdělení majetku, kterým byla připravovaná kuponová privatizace,“ citovaly Vinklera před lety Lidové noviny.
Začínajícím podnikatelům ale chyběl vstupní kapitál. Ten jim nakonec poskytl vlivný teplický podnikatel Štěpán Popovič. Média uvádějí částku kolem 40 milionů korun. Přestože se detaily této dohody dnes už velmi obtížně ověřují, jisté je, že bez této investice by PPF vznikla jen stěží.
Právě peníze z teplického Sklounionu použila PPF na první privatizační projekty. V rámci privatizace získala podíly v desítkách firem. Tomu se podrobněji věnuje druhá epizoda série Kellner.