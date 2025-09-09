Kellner je jako reklama na devadesátky, míní jeho někdejší spolupracovník Mlynář

Podzim 1989. Zásadní zlom pro tehdejší Československo i pro jeho obyvatele. Do společnosti vstupuje euforie, lidé hromadně trhají stranické knížky a na Vánoce si poprvé mohou koupit dárky, o nichž dříve jen snili – automatické pračky, videopřehrávače nebo rifle. Okamžitě se začíná mluvit o ekonomické transformaci a Petr Kellner velmi brzy pochopí, co to může znamenat.
Ještě před koncem roku 1991 zakládá Kellner se svými společníky První privatizační fond – PPF a během několika měsíců se stane jednou z nejvýraznějších postav české privatizace. A také jedním z nejbohatších lidí v zemi.
Okolnosti privatizace a růst impéria Petra Kellnera v devadesátých letech popisuje druhá epizoda Série Kellner, kterou publikuje Český rozhlas Plus.
Kellner zkrátka od začátku věděl, že nechce být jen jedním z tisíců drobných akcionářů. A tak se z neznámého prodejce kopírek stává díky privatizaci prakticky přes noc milionář.
SÉRIE KELLNER
1. díl: První milion Byl jedním z nejbližších přátel Petra Kellnera. Slovenský advokát a politik Ivo Nesrovnal a Kellner se poprvé setkali během povinné vojenské služby. Nesrovnal na to vzpomíná v první epizodě Série Kellner.
2. díl: Reklama na devadesátky 90. léta přinesla řadu nových příležitostí, jak zbohatnout. Jednou z nich byla kuponová privatizace. Na divoká 90. léta vzpomíná někdejší ministr financí Ivan Pilip.
3. díl: Zlaté vejce V polovině 90. let stočil Petr Kellner a jeho PPF pozornost od kuponové privatizace k mnohem většímu soustu – České pojišťovně. Přímo o Kellnerovi už se mluví jako o miliardáři. O této době vypráví někdejší šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář.
4. díl: Petr Veliký Rozpad Sovětského svazu odstartoval v Rusku řadu změn. Ruská vláda se inspirovala v Československu a spustila vlastní verzi kuponové privatizace. Jedním z těch, kdo se dokázal rychle zorientovat a založil v Rusku investiční fond, byl Petr Kellner.
5. díl: Velká čínská zeď Na začátku nového tisíciletí zažívala Čína velký ekonomický rozmach. A PPF Petra Kellnera, respektive firma Home Credit, tam začala nabízet svoje spotřebitelské úvěry. Byznys v Číně je ale pevně spjatý s politickou sférou. Na toto propojení vzpomíná bývalý diplomat a spolupracovník PPF Petr Kolář.
6. díl: Nevolejte řediteli Petr Kellner ze svojí PPF postupně vybudoval mediální kolos. Přestože média vlastnil už od konce 90. let, sám se jim do určité doby striktně vyhýbal. I proto ho většina lidí nepoznala, i když se s ním osobně setkala – vzpomíná podnikatel Richard Benýšek, který v minulosti pro PPF vedl O2 arenu.
7. díl: Poslední sázka V březnu 2021 šokovala svět zpráva, že Petr Kellner tragicky zahynul při pádu vrtulníku. Zatímco PPF musela rychle vyřešit, kdo se postaví do jejího vedení, Kellnerův nejlepší přítel odletěl na Aljašku identifikovat jeho tělo. Na tyto události vzpomíná Ivo Nesroval v závěrečném dílu Série Kellner.
Od drobných akcionářů, kteří si pořídili kuponovou knížku za 1035 korun, později vykupoval První privatizační fond jejich minipodíly a postupně nashromáždil majetek v hodnotě stovek milionů korun, jehož hodnota postupně dál rostla.
Privatizace
Za duchovní otce privatizace v Československu bývají označováni ekonomové Tomáš Ježek, Jan Švejnar a Dušan Tříska. Když se v porevolučních měsících koncept rozdělení státního majetku mezi občany rodil, byl u toho i ekonom Gabriel Eichler.
Dnes přiznává, že pro tvůrce pravidel bylo obtížné najít ideální cestu. „Nikdo neměl žádné zkušenosti být akcionářem,“ vzpomíná Eichler s tím, že jedním z hlavních záměrů bylo, aby transformace netrvala příliš dlouho.
Co nebylo zakázáno, bylo dovoleno, zákony vznikaly postupně a velcí hráči na privatizačním trhu se toho snažili maximálně využít.
„Ta doba byla zvláštní. (...) Obě ty strany vlastně zkoušely, co se může, a pak se řeklo: Počkejte, tak tohle už je snad přece jenom moc,“ popisuje první polovinu 90. let někdejší ministr financí v Klausově vládě Ivan Pilip a poukazuje například na problém, kdy majitelé fondů nakládali s majetkem, který měli spravovat, jako by byl jejich.
„Ta země byla tak zdevastovaná absencí normálních mechanismů tržní ekonomiky, že to opravdu vznikalo za pochodu a nebylo úplně možné to mít všechno připravené, prostě tady napsat zákony a jet.
Na to byla ta ekonomika příliš velká, příliš pestrá,“ doplňuje Pilip s odkazem na řadu trestních kauz, které devadesáté roky v souvislosti s transformací přinesly.
‚Reklama na kapitalismus‘
„Já jsem přesvědčený, že Petr Kellner je jakási reklama na devadesátá léta a kapitalismus,“ říká Vladimír Mlynář, někdejší novinář, následně politik a později šéf komunikace PPF. „Pánové Kožený nebo Stehlík, ti všechno probendili,“ připomíná některé další postavy české privatizace.
Ani Kellnerovy firmy se ale nevyhnuly problémům, a některé dokonce zkrachovaly, například zlínský strojírenský podnik ZPS. Při rozsahu majetku, který PPF v privatizaci získala, to ale byla spíš výjimka.
Jaký byl první Kellnerův miliardový obchod? A na co Kellner ve svém byznysu potřeboval „profesionálního darebáka“? Poslechněte si celou druhou epizodu Série Kellner.