Kvůli čínské kauze Kellner zuřil, vzpomíná bývalý manažer PPF Mlynář

Když se Petr Kellner po mnoha úspěšných projektech v Česku rozhodl dobýt miliardový trh v Číně, zdálo se, že má v ruce všechny trumfy. Podnikat v „továrně světa“ je sen spousty byznysmenů z celé planety, ale jen málokomu se ho podaří splnit v takové míře. Jenže pak se domek z karetních trumfů začal pomalu sypat a bylo čím dál jasnější, že tahle kapitola Kellnerova příběhu nebude patřit k těm nejšťastnějším.
Čína na přelomu tisíciletí by se dala popsat jako země s jednou miliardou obyvatel, kteří touží po moderním životě. A právě to jim chce Kellner umožnit. Přijde s plánem nabízet rychlé půjčky.
SÉRIE KELLNER
1. díl: První milion Byl jedním z nejbližších přátel Petra Kellnera. Slovenský advokát a politik Ivo Nesrovnal a Kellner se poprvé setkali během povinné vojenské služby. Nesrovnal na to vzpomíná v první epizodě Série Kellner.
2. díl: Reklama na devadesátky 90. léta přinesla řadu nových příležitostí, jak zbohatnout. Jednou z nich byla kuponová privatizace. Na divoká 90. léta vzpomíná někdejší ministr financí Ivan Pilip.
3. díl: Zlaté vejce V polovině 90. let stočil Petr Kellner a jeho PPF pozornost od kuponové privatizace k mnohem většímu soustu – České pojišťovně. Přímo o Kellnerovi už se mluví jako o miliardáři. O této době vypráví někdejší šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář.
4. díl: Petr Veliký Rozpad Sovětského svazu odstartoval v Rusku řadu změn. Ruská vláda se inspirovala v Československu a spustila vlastní verzi kuponové privatizace. Jedním z těch, kdo se dokázal rychle zorientovat a založil v Rusku investiční fond, byl Petr Kellner.
5. díl: Velká čínská zeď Na začátku nového tisíciletí zažívala Čína velký ekonomický rozmach. A PPF Petra Kellnera, respektive firma Home Credit, tam začala nabízet svoje spotřebitelské úvěry. Byznys v Číně je ale pevně spjatý s politickou sférou. Na toto propojení vzpomíná bývalý diplomat a spolupracovník PPF Petr Kolář.
6. díl: Nevolejte řediteli Petr Kellner ze svojí PPF postupně vybudoval mediální kolos. Přestože média vlastnil už od konce 90. let, sám se jim do určité doby striktně vyhýbal. I proto ho většina lidí nepoznala, i když se s ním osobně setkala – vzpomíná podnikatel Richard Benýšek, který v minulosti pro PPF vedl O2 arenu.
7. díl: Poslední sázka V březnu 2021 šokovala svět zpráva, že Petr Kellner tragicky zahynul při pádu vrtulníku. Zatímco PPF musela rychle vyřešit, kdo se postaví do jejího vedení, Kellnerův nejlepší přítel odletěl na Aljašku identifikovat jeho tělo. Na tyto události vzpomíná Ivo Nesroval v závěrečném dílu Série Kellner.
Se značkou Home Credit už v té době vydělává stovky milionů korun v Česku i v Rusku. Čína je ale ještě mohutnější a tím pádem i zajímavější trh.
A Kellnerovi se podaří to, o co marně usilují velcí globální hráči. Postupně získá od místních úřadů licenci na poskytování spotřebitelských úvěrů na celostátní úrovni.
Vazby na politiku
„Na ta vrata bušily velké americký firmy a snažily se o to samé, co Petr Kellner. A nepovedlo se jim to,“ připomíná šéfredaktor serveru Page not Found Jakub Zelenka s tím, že právě Kellnerův čínský úspěch Západ včetně médií fascinoval.
Zároveň se ale Kellner v souvislosti s rozmachem čínského byznysu nevyhne výtkám ohledně vazeb na čínské politické špičky.
Později se k tomu přidává také podezření, že zájmy PPF v komunistické zemi hájí a prosazují i někteří čeští politici.
„Pamatujete si Dopis čtyř, kdy se prezident (Miloš Zeman), předseda Senátu (Milan Štěch), předseda Sněmovny (Jan Hamáček) a ministr zahraničí (Lubomír Zaorálek; ve skutečnosti tzv. Dopis čtyř podepsali prezident, předsedové obou komor Parlamentu a premiér Bohuslav Sobotka, nikoliv ministr zahraničí, pozn. red.) omlouvali čínskému vedení za to, že se ministr kultury sešel s dalajlámou. A PPF si myslím, že v té době začala vnímat, že pro ně není úplně ideální, když jsou spojováni s tím, že z Číny vezou prezidenta privátním Kellnerovým letadlem,“ popisuje bývalý diplomat a krátce také Kellnerům manažer pro asijské trhy Petr Kolář.
Čínské PR
Do složité situace navíc vstupuje kauza s najatou PR agenturou, která měla na objednávku PPF vylepšovat obraz Číny v Česku.
„My jsme se chtěli bránit proti setrvalému poškozování značky PPF a jména Petra Kellnera,“ vysvětluje záměr bývalý šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář a dodává, že články, které tyto aktivity popisovaly, Petra Kellnera rozčílily. „Výsledek toho bylo ještě větší poškození jména Petra Kellnera a PPF, takže samozřejmě byl naštvaný.“
