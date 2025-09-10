Kellnerův první miliardový obchod vzbudil podezření z propojení byznysu a politiky

Stávky zdravotníků a železničářů, krachy bank, první korupční aféry. Privatizace v Česku byla v plném běhu, pár let po sametové revoluci ale na zemi dolehla řada výrazných krizí napříč obory. Ve velkých problémech se ocitla také Česká pojišťovna. Hrozilo, že přijde o desítky miliard korun. Na pomoc přispěchala PPF.
Třetí epizoda podcastové série Českého rozhlasu Plus Kellner se vrací do poloviny devadesátých let.
Popisuje, jak vlivný aktér kuponové privatizace Petr Kellner ovládl Českou pojišťovnu – klíčovou instituci, jež mu otevřela cestu k dalším miliardám.
SÉRIE KELLNER
1. díl: První milion Byl jedním z nejbližších přátel Petra Kellnera. Slovenský advokát a politik Ivo Nesrovnal a Kellner se poprvé setkali během povinné vojenské služby. Nesrovnal na to vzpomíná v první epizodě Série Kellner.
2. díl: Reklama na devadesátky 90. léta přinesla řadu nových příležitostí, jak zbohatnout. Jednou z nich byla kuponová privatizace. Na divoká 90. léta vzpomíná někdejší ministr financí Ivan Pilip.
3. díl: Zlaté vejce V polovině 90. let stočil Petr Kellner a jeho PPF pozornost od kuponové privatizace k mnohem většímu soustu – České pojišťovně. Přímo o Kellnerovi už se mluví jako o miliardáři. O této době vypráví někdejší šéf komunikace PPF Vladimír Mlynář.
4. díl: Petr Veliký Rozpad Sovětského svazu odstartoval v Rusku řadu změn. Ruská vláda se inspirovala v Československu a spustila vlastní verzi kuponové privatizace. Jedním z těch, kdo se dokázal rychle zorientovat a založil v Rusku investiční fond, byl Petr Kellner.
5. díl: Velká čínská zeď Na začátku nového tisíciletí zažívala Čína velký ekonomický rozmach. A PPF Petra Kellnera, respektive firma Home Credit, tam začala nabízet svoje spotřebitelské úvěry. Byznys v Číně je ale pevně spjatý s politickou sférou. Na toto propojení vzpomíná bývalý diplomat a spolupracovník PPF Petr Kolář.
6. díl: Nevolejte řediteli Petr Kellner ze svojí PPF postupně vybudoval mediální kolos. Přestože média vlastnil už od konce 90. let, sám se jim do určité doby striktně vyhýbal. I proto ho většina lidí nepoznala, i když se s ním osobně setkala – vzpomíná podnikatel Richard Benýšek, který v minulosti pro PPF vedl O2 arenu.
7. díl: Poslední sázka V březnu 2021 šokovala svět zpráva, že Petr Kellner tragicky zahynul při pádu vrtulníku. Zatímco PPF musela rychle vyřešit, kdo se postaví do jejího vedení, Kellnerův nejlepší přítel odletěl na Aljašku identifikovat jeho tělo. Na tyto události vzpomíná Ivo Nesroval v závěrečném dílu Série Kellner.
„V té době padala rychle za sebou řada bank a v některých byla právě Česká pojišťovna zaháčkovaná,“ připomíná právník a někdejší novinář Tomáš Němeček s tím, že stát v tu chvíli pro pojišťovnu zoufale hledal spolehlivého investora.
Podnikatelská intuice
Právě tento okamžik podle Němečka i některých aktérů té doby dokazuje Kellnerovu silnou podnikatelskou intuici.
„Někdy na přelomu roku 1994–1995 jsme se začali na Českou pojišťovnu dívat jako na možnou investiční příležitost,“ vzpomíná Ladislav Bartoníček, člen nejužšího týmu Petra Kellnera a dodává: „I když to vypadalo na první pohled neuskutečnitelně, tak se nebál a šel do toho.“
Pro vládu Václava Klause to byla ve složité vnitropolitické i ekonomické situaci země doslova spása.
Soukromému fondu tak bez větších průtahů svěřila manažerské řízení pojišťovny. Dohoda ale vyvolala i otázky.
Proč stát přenechal tak významný podíl soukromé skupině? A souvisel s tím nástup Ivana Kočárníka, bývalého ministra financí, do čela České pojišťovny?
Propojení PPF a politiky
Právě na tento přestup už tehdy upozorňovala média s poukazem na možné propojení PPF s politiky.
„Asi z dnešního pohledu by byly vlády obezřetnější, šly by postupnými kroky. Ale tehdy nikdo neměl zkušenosti. Byla to zkrátka doba, kdy rozhodnutí padala velmi rychle,“ míní Němeček.
Navzdory kontroverzím PPF pojišťovnu stabilizovala a brzy převzala kontrolní podíl. To umožnilo expanzi do dalších finančních služeb – vznikla například společnost Home Credit.
Ta se stala lídrem na trhu spotřebitelských úvěrů a expandovala postupně i do dalších zemí včetně Ruska a Číny.
Pojišťovnu nakonec PPF po letech prodala italské skupině Generali – za 64 miliard korun.
Jak Kellner působil na účastníky jednání o České pojišťovně? A kdy přesně se z něj stal miliardář? Poslechněte si celou třetí epizodu série Kellner.