Šest platů na odchod pro obviněné exmanažery. Dopravní podnik řeší, jestli jim peníze vyplatí

Bývalí manažeři pražského dopravního podniku, které policie obvinila v kauze Dozimetr, mají podle smlouvy nárok na odchodné ve výši šesti měsíčních platů. Radiožurnál to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Největší městská firma v majetku hlavního města teď řeší, jak jim peníze nevyplatit a zároveň neriskovat soudní spor. Praha 5:00 15. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie exmanažery stíhá za to, že se podíleli na údajné organizované zločinecké skupině zlínského podnikatele Michala Redla (na fotce). | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Dopravní podnik si proto nechal vypracovat dva právní posudky od externích firem. A rozhodl, že s vyplacením zatím počká.

„Zatím jsme odchodné zmiňovaným třem bývalým zaměstnancům nevyplatili. Požádali jsme soud, aby odchodné pro všechny tři zmiňované bývalé zaměstnance přijal do úschovy do doby, než bude zřejmé, že dotyční pánové nezpůsobili DPP škodu,“ zdůvodňuje mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

Kvůli kauze dostali výpověď šéf právního odboru Dalibor Kučera, vedoucí technické správy objektů Martin Vejsada, šéf informačních technologií Luděk Šteffel. Oficiálně skončili ke konci října. Policie je stíhá od letošního června za to, že se podíleli na údajné organizované zločinecké skupině kolem zlínského podnikatele Michala Redla. Podle obvinění nejednali ve prospěch dopravního podniku, ale ve prospěch organizované skupiny.

Vyhazov kvůli obvinění

Odchodné se počítá z jejich průměrného měsíčního výdělku. O kolik peněz přesně jde, není jasné. Dopravní podnik v odpovědi na žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím jejich smlouvy odmítl poskytnout. Pouze uvedl, že jde o šest platů.

„Se zaměstnanci, jež byli obviněni v kauze Dozimetr, bylo při jmenování do funkce sjednáno, že každému z nich náleží v případě odvolání a následném ukončení pracovního poměru finanční částka ve výši šestinásobku průměrného měsíčního výdělku,“ uvedl v odpovědi Milan Kadlec pověřený řízením právního odboru.

Advokáti obviněných odchodné nekomentovali. Není tak jasné, jestli se budou chtít soudně bránit. Kdyby v případném řízení uspěli, mohli by chtít po dopravním podniku úroky z prodlení.

Pražská radní Hana Kordová Marvanová (za Spolu pro Prahu), která se děním v dopravním podniku dlouhodobě zabývá, by obviněným i navzdory této možnosti odstupné nevyplácela.

„Je zde důvodné podezření, že páchali trestnou činnost v souvislosti s plněním pracovních úkolů, tím mohla dopravnímu podniku vzniknout škoda. A tak je namístě trvat na nevyplacení. Je to věc detailního právního posouzení, stěžejní je mít dostatečné právní argumenty, že tito zaměstnanci nejenže si nezaslouží odstupné, protože své odvolání z funkce sami zavinili, ale zároveň je potřeba, aby se dopravní podnik zabýval tím, jakou škodu mohli způsobit,“ uvedla Marvanová.

Radní pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku Adam Scheinherr (Praha Sobě) nechtěl odchodné pro tři dnes už bývalé zaměstnance komentovat s tím, že je to v kompetenci pražského dopravního podniku.

Dozorčí rada řešila jen případ ekonomického exředitele Mateje Augustína, kterého představenstvo podniku odvolalo z funkce v první polovině července. I on má nárok na šest platů a kromě toho ještě i roční odměnu ve výši 563 tisíc. Stejně jako ostatní obvinění z peněz zatím nic nedostal.

„Pan Augustín těch šest platů nedostal a aktuálně na žádost představenstva připravuju tisk na valnou hromadu společnosti, kde budu navrhovat, abychom výplatu odchodného odložili do doby pravomocného rozsudku soudu,“ uvedl pro Radiožurnál náměstek pražského primátora Scheinherr. A podobně rozhodla dozorčí rada i o Augustínově půlmilionové odměně.

Ani Augustinův advokát Tomáš Gřivna to nechtěl komentovat. „Jsem vázán mlčenlivostí, nemůžu se k otázce vyjádřit,“ uvedl jen.

Každý měl ve skupině svou roli

Všichni čtyři zaměstnanci byli podle policie součástí organizované zločinecké skupiny a každý z nich měl podle detektivů svou roli.

Augustín se dostal do managementu pražského dopravního podniku na konci roku 2019 – podle policie ho tam prosadil tehdejší primátorův náměstek a nyní obviněný Petr Hlubuček (tehdy STAN). Měl přezdívku „Maťo“ a jeho prosazení do vedení pražského dopravního podniku bylo podle detektivů zásadním krokem k tomu, aby začala „organizovaná zločinecká skupina“ kolem exradního Hlubučka a zlínského podnikatele Michala Redla fungovat.

Pomáhal jim v tom údajně i šéf IT Šteffel, o kterém policie tvrdí, že spolu s dalšími obviněnými zasahoval do konkrétních zakázek, tak aby z nich měla skupina peníze. Martin Vejsada – jako šéf odboru Technické správy objektů dopravního podniku – zase podle policejních dokumentů ostatním ve skupině hlásil, jaké budou zakázky. Slíbil také připravit smlouvu pro externí firmu na služby, které by zvládl dopravní podnik zajistit sám.

A svou roli měl i právník Kučera, který se podle detektivů s dalšími obviněnými snažil změnit systém vymáhání dluhů za nezaplacené pokuty. Exekutoři, kteří by se k vymáhání peněz dostali, měli za odměnu odvádět část peněz Redlově skupině.

„Obvinění jednali ve prospěch organizované zločinecké skupiny, do níž se vědomě začlenili, tedy podle pokynů Michala Redla…., a to s cílem dlouhodobě a neoprávněně získávat pro organizovanou zločineckou skupinu peněžní prostředky od subjektů dodávajících DPP, a. s., dodávky, služby a stavební práce,“ píšou kriminalisté v usnesení o zahájení trestního stíhání.

Všichni obvinění svou vinu odmítají, exradní Hlubuček nedávno pro rádio Zet prohlásil, že se bude bránit. „Odmítám obvinění v kauze Dozimetr tak, jak jsou mi kladena za vinu, a jsem přesvědčen, že své jméno očistím,“ uvedl Hlubuček.