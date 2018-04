Pět sněmovních stran projednávalo politickou situaci. 'Šlo o neformální schůzku,' vysvětlil Gazdík

Zástupci pěti sněmovních stran ve středu večer projednali aktuální politickou situaci a průběh vyjednávání o vládě. Svolavatel setkání předseda STAN Petr Gazdík řekl, že šlo o neformální schůzku, na které si vzájemně sdělili své postoje k sestavování vlády nebo fungování sněmovny. Schůzky se zúčastnili zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Sociální demokraté nakonec nedorazili. Praha 23:36 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

„Vzájemně jsme se informovali o svých pozicích a názorech na současnou situaci,“ řekl Gazdík. Poznamenal, že svolání schůzky nebylo reakcí na úterní setkání prezidenta Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Prezident na něm předsedovi hnutí ANO doporučil jednat o vládě s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

„Byla to pravidelná schůzka demokratických stran, které se spolu baví o vidění té situace, o konkrétních problémech a o fungování sněmovny,“ podotkl Gazdík ke středečnímu setkání. Podobné schůzky podle něj mají smysl a chce v nich pokračovat.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš sdělil, že od jednání žádný výsledek neočekával. Strany podle něj představily své postoje po krachu koaličního vyjednávání mezi hnutím ANO a ČSSD a následném doporučení Zemana, aby ANO jednalo s KSČM a SPD.

Jednal i Zeman s KSČM

„Shoda byla na tom, že prezentované varianty z Hradu i ve vyjádření ANO nejsou jediné a ve hře je stále varianta, kde Babiš není premiérem,“ podotkl Bartoš. Podle něj by to mohlo odblokovat jednání o koalici s dalšími stranami. Podle něj se účastnící také shodli na tom, že by zemi neprospěly předčasné volby, kterými Babiš straší.

Gazdík podotkl, že předseda lidovců Pavel Bělobrádek své kolegy seznámil s návrhem na vyřešení vládní krize vznikem menšinové vlády ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Měla by 85 hlasů, což je víc, než kolika disponuje hnutí ANO. Podle Gazdíka ale tématem jednání tento návrh nebyl. Poznamenal, že strany se už předtím vyjádřily poměrně jasně, že to nevidí v současné situaci jako reálné řešení.

O aktuální situaci ve středu také jednal Zeman se zástupci KSČM. Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa jsou komunisté připraveni s hnutím ANO a SPD jednat. Další schůzku má prezident naplánovánu na čtvrtek, kdy přijme v Lánech šéfa SPD Tomia Okamuru. Jednat také bude vedení hnutí ANO o svém dalším postupu. Příští týden pak za Zemanem zamíří představitelé lidovců, ODS a Pirátů.