Šestihodinový výslech, hrozba vězením a vyhoštění. Český klarinetista měl problémy při cestě do USA

Stejně jako každé léto, i letos měl klarinetista Jaroslav Škuta strávit letní prázdniny ve Spojených státech. Z hraní pro krajany a potomky českých přistěhovalců ale sešlo, když Škutu zastavili při příletu na imigračním a šest hodin ho drželi a vyslýchali. Nakonec americké úřady Čecha vyhostily. „Od prvního momentu mě napadlo, tohle je jasný, ten mě pošle domů, tohle už je ztracený," popisuje Škuta událost pro iROZHLAS.cz. Detroit 12:30 11. července 2025

Do USA jel Škuta už několikrát, kdysi jako student na studentské vízum, posledních pár let využil možnosti bezvízového vstupu, ke kterému mu jako občanovi Evropské unie stačí vyplnit online cestovní registraci s názvem ESTA.

Přestože do země jel profesionální muzikant a učitel hudby za účelem hudebních vystoupení, vystupoval zadarmo a ze svého si musel hradit i letenku.

Neplacené a nekomerční vystoupení pro publikum, které za návštěvu akce neplatí, ESTA povoluje, tentokrát to ale vzbudilo podezření vízové kontroly na letišti v Detroitu, kam Škuta z Evropy přiletěl. Odvedli si ho proto do zadní místnosti na takzvanou sekundární inspekci. O jeho případu jako první informoval Deník N.

„Byl jsem přiřazen k jednomu imigračnímu policistovi, který se ke mně choval extrémně opovržlivým způsobem, a od prvního momentu, jak on na mě začal mluvit, tak mě napadlo ,Tak tohle je jasný, ten mě nepustí dál a pošle mě domů, tohle už je ztracený‘. Prostě to poznáte, jak s vámi ten člověk mluví, jestli s vámi mluví nezaujatě, nebo jestli na vás mluví tak, aby vás nějakým způsobem nachytal nebo vás nějakým způsobem usvědčil,“ popisuje svou zkušenost pro iROZHLAS.cz.

Velkým šokem pro Škutu bylo, že v prvních pár větách mu policista začal vyhrožovat vězením. O tom, že přímo na letišti nějaké malé vězení je, se sám přesvědčil, když viděl, jak celníci vedou dva Latinoameričany v oranžových vězeňských uniformách. „Ve volných momentech se tam o nich bavili, vysmívali se jim, měli pro ně nějaká speciální ponižující jména nebo ponižující označení,“ líčí.

„Neměl jsem důvod mu opravdu nevěřit, že mě může klidně do toho vězení zavřít,“ dodává.

Následně mu strážníci prohledali zavazadla. Ke klarinetu se chovali ohleduplně, zaujaly je ale jeho dva mobilní telefony, ke kterým si vyžádali přístupové kódy. Přiděleného strážníka zajímalo, jak komunikoval s hudebnicí, kterou uvedl jako svůj americký kontakt, následně si ale projížděl jeho konverzace napříč aplikacemi. Projížděl si i jeho fotogalerii, a to minimálně rok zpátky, až na fotky z jeho poslední návštěvy Spojených států. Ze všeho si průběžně pořizoval fotodokumentaci.

„Já tipuju, že si asi fotil tyhle fotky, ale nemůžu to říct s jistotou, protože já nevím, co si fotil. On mě s ničím neobeznámil, nic mi neřekl, o žádné svolení nepožádal. Fotil to on, fotil to jeho kolega na svoje telefony, které předpokládám, že byly jejich pracovní, ale nic nevím, oni mi nic neřekli,“ dodává, jak výslech pokračoval.

Zacházení jako s kriminálníkem

Po pěti až šesti hodinách, které Škuta na místě strávil, dostal k podepsání několik dokumentů v elektronické podobě, které si nemohl prostudovat. Přesto je podepsal. „Samozřejmě extrémně toho lituju, extrémně mě to děsí. V ten moment jsem to ale udělal, protože jsem měl hrozný strach. Už bylo jasné, že mě posílá pryč a prostě jsem jenom chtěl nastoupit zpátky do letadla a letět domů. Měl jsem strach a už jsem ho nechtěl naštvat,“ líčí své pocity.

Tuší ale, že přišel o možnost vrátit se do země na turistické vízum. „Je to pro mě hrozně těžké a vlastně jsem se nějak smířil s tím jejich verdiktem, že do Států mě určitě nepustí na turistické vízum. A vlastně po téhle zkušenosti v nejbližší době bych se tam vrátit úplně nechtěl,“ přiznává.

Nakonec mu ještě odebrali z vnitřní strany tváře vzorek DNA, vzali mu otisky prstů a vyfotografovali si ho před metrem, aby byla vidět jeho výška. „Udělali si ten typický mug shot,“ říká na snímek, který je známý hlavně z hollywoodských filmů.

Následně mu aerolinka přebookovala jeho původní zpáteční let ještě na ten den. Na jeho místo v letadle, které neodpovídalo třídě s větším prostorem pro nohy, za kterou si hudebník připlatil, ho odvedl policista. Udělal to tak před očima celé řady čekajících cestujících.

„Byl to tak hrozně potupný kriminální pocit,“ vysvětluje umělec. Letuška mu následně řekla, že podobné případy se dějí v poslední době stále častěji.

Xenofobie je víc tolerována

Situaci Škuta s právníky neřešil, obrátily se na ně ale organizace, se kterými měl v USA hrát. Díky nim zjistil, že bezvízový vstup ESTA má nejasná pravidla pohybující se v šedé zóně. „Někteří právníci si to vykládají jinak, že když člověk jede do Států hrát, byť na koncerty, které jsou zadarmo, tak vystupující stejně pracuje, i když to je zadarmo. A tím pádem by měl mít nějaký druh pracovního víza. To pro mě byla po docela dost letech novinka,“ přiznává.

Připouští ale, že k problémům se schylovalo už loni, kdy ho ze stejného důvodu zastavili na letišti v Bostonu. „Policisté se ke mně chovali velmi uctivě a snažili se přijít na to, co tam budu dělat, a rozklíčovat, jestli je to v rámci ESTY v pohodě, nebo ne.“ Nakonec ho pustili dál.

Svůj aktuální případ proto považuje za smůlu. „Všichni mají pocit, že to není jen můj případ, ale že je to obraz doby, nějaké situace ve Spojených státech, kdy v rámci zpřísňování pravidel se s tím svezou i lidé, kterých se to netýká. A to i proto, že nějaká forma nesnášenlivosti a xenofobie je víc tolerována,“ uvádí s tím, že stejnou domněnku slyšel z více stran.

Zároveň před svou cestou nezaznamenal, že podobné případy se staly už i cestujícím z Evropy, například turistů z Německa, Norska nebo z Francie.

„Neobával jsem se. Vím, že řeší imigranty v Texasu a v Kalifornii, ale vlastně se ke mně nedostaly zprávy, že by se zpřísnila pravidla i vůči Evropanům i na tento běžný typ víza. Navíc jsem byl pevný ve svém názoru, že moje dokumentace je správná,“ říká.

Přesto věří, že měl jen smůlu, a pokud někdo jede do USA jen na pár dní, bude mít zarezervovaný hotel a má stabilní práci, problémům by čelit neměl.

Podezřelí jsou z jeho zkušeností pro celníky lidé, kteří momentálně nemají práci a jedou do země na delší dobu. „Čím delší je ta návštěva, tím víc to může působit podezřele pro úředníky. Pokud jste momentálně bez zaměstnání, tak budete pro ně ještě víc podezřelý,“ vyjmenovává.

Úředníci řeší prý také to, s kým do země cestujete. „Pokud jedete se svým manželem, s manželkou, tak to na ně působí víc věrohodně,“ popisuje další témata, ke kterým se při výslechu policista často vracel.