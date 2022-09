Sestřička z Ukrajiny čeká na nostrifikaci vzdělání. Zatím pomáhá jako pečovatelka

Nedostatek zdravotnického personálu, to je dlouhodobý problém ve zdravotnictví a sociálních službách. Potýkají se s tím třeba i v domově pro seniory v Janovicích nad Úhlavou.

Zatímco zdravotních sester tam mají plný stav, pečovatelky jim schází. Nově se jí stala Julie z Ukrajiny. Přiblížila se tak své původní profesi, i když tu ještě vykonávat nemůže, čeká totiž na nostrifikaci. „Pracovala jsem jako zdravotní sestra, ošetřovala jsem i staré lidi. Mám tu práci ráda, oni jsou trochu jako malé děti, se vším potřebují pomoci,“ popsala.

S češtinou pomůžou kolegyně a jazykový kurz

Julie pochází z Mariupolu, se svým čtrnáctiletým synem žije v Nýrsku. Zatím ještě trochu bojuje s češtinou, někdy pomohou kolegyně, někdy překladač v mobilu. Chystá se ale navštěvovat jazykové kurzy.

„Je šikovná, rychle reaguje a je pro nás velkým přínosem,“ myslí si o Julii kolegyně Petra Kobzová.

„Nejprve jsem paní Julii odmítla kvůli jazykové bariéře, pak na mě ale velmi dobře zapůsobila,“ popsala vrchní sestra Martina Kolářová.

„Pracovala v místní fabrice za minimální mzdu, měla to těžké. Je sama se synem, a tak jsme jí chtěli vyjít vstříc. Pokud jí teď pomůžeme s jazykem a s nostrifikací, do budoucna nám to vyřeší problém s nedostatkem zdravotnického personálu,“ myslí si.

„Máme naplněný stav sestřiček, stále ale nabíráme pečovatelky, protože sehnat kvalitní personál je poměrně obtížné,“ dodala Kolářová. V janovickém domově chybí osm z šedesáti pečovatelek, během tohoto týdne sem nastoupí Juliina známá z Ukrajiny.