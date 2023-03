Krajským nemocnicím chybí zdravotní sestry. Oslovit se teď snaží ty, které před časem obor opustily

V nemocnicích Královéhradeckého kraje chybí na vybraných odděleních zhruba čtyři desítky zdravotních sester. Vedení nemocnic chce přilákat mimo čerstvých absolventů a absolventek zdravotnických škol zpět také kvalifikované zaměstnance, kteří v minulosti z různých důvodů nemocnice opustili a začali pracovat mimo obor. Hradec Králové/Trutnov 10:40 7. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dnes už mají sestřičky peníze vyšší než dříve. Došlo k navýšení platů o téměř 30 procent,“ vyzdvihuje hlavní sestra. | Zdroj: Shutterstock

„Byla jsem přijata na dětské oddělení jako ambulantní sestra. Ze začátku, aby se člověk vůbec dostal zpátky do toho zdravotnictví, tak jsem chodila tady na oddělení,“ říká Petra Bernáčková. Po třinácti letech v jiném zaměstnání a rodičovské dovolené se vrátila zpět do oboru, který vystudovala a ve kterém před lety pracovala – do zdravotnictví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve všech krajských nemocnicích teď chybí asi 40 sester. Náborová kampaň pokračuje

Návrat to ale nebyl podle jejích slov jednoduchý. „Myslela jsem si, že to nezvládnu, měla jsem z toho obavy. Ale když už jsem se rozhodla, tak jsem si nakoupila i nějakou literaturu. Musel si to člověk oživit, všechno si nezapamatujete. Ale plno věcí se mi vrátilo a jde to samo,“ popisuje svůj návrat do zdravotnické praxe Bernáčková.

V Trutnovské nemocnici sestry schází – provoz jednotlivých oddělení to neohrožuje. Znamená to ale, že ostatní sestry musejí sloužit přesčasy, což podle hlavní sestry Terezy Dudáčkové může mít negativní vliv na případný vznik pochybení.

„Chybí nám 10 až 12 sestřiček do ideálního stavu. Jsou to hlavně lůžková oddělení, kde potřebujeme sestřičky do směnného provozu. Potom je to oddělení neurologie, ortopedie a interní oddělení,“ říká Dudáčková.



Peníze už jsou lepší

Ve všech krajských nemocnicích na Královéhradecku teď chybí asi 40 sester. Náborová kampaň královéhradeckých krajských nemocnic teď míří právě na takové zdravotnice a zdravotníky, jako je Petra Bernáčková, kteří před časem odešly do jiného oboru.

„V současné době mají sestřičky už finanční ohodnocení podstatně vyšší, než měly dříve. V rámci tří let došlo k navýšení platů téměř o 30 procent,“ vyzdvihuje hlavní sestra Dudáčková.



Krajské nemocnice sází hlavně na kampaň na internetu a sociálních sítích. V hradecké fakultní nemocnici je situace mírnější.

„Fakultní nemocnice Hradec Králové hledá zdravotní sestry na přibližně 16 pozic. Například všeobecnou na operační sály ortopedické kliniky či všeobecnou sestru na kanylační středisko radiologické kliniky,“ uvádí mluvčí hradecké fakultní nemocnice Jakub Sochor.