Trať mezi Lovosicemi a Teplicemi, poškozená sesuvem půdy v roce 2013, by se měla dočkat opravy

Sesuvem poškozená trať mezi Lovosicemi a Teplicemi má naději na záchranu. Centrální komise ministerstva dopravy totiž schválila její opravu v úseku mezi Radejčínem a Dobkovičkami v Českém středohoří. Od sesuvu v roce 2013 tam cestující vozí místo vlaků náhradní autobusy. Ústí nad Labem 17:06 1. března 2020

Osobní vlaky v současné době končí v Radejčíně, způsobil to sesuv v červnu 2013, který poškodil rozestavěnou dálnici D8 a železniční trať. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová uvedla, že by během několika let mohla začít obnova této trati.

„Vypsání výběrového řízení na realizaci stavby máme naplánováno na rok 2022. Celkové investiční náklady jsou podle investičního záměru odhadovány na 463 milionů korun,“ řekl Friebová.

Ústecký kraj je podle náměstka hejtmana Jaroslava Komínka (KSČM) dále připravený dopravu na této železniční trati objednávat. „Můžeme tuto krásnou trať využívat nejenom přes týden pro cesty do zaměstnání a do školy. Trať byla využívána i o víkendech jako turistická. Ta scenérie kolem ní je velmi hezká,“ uvedl Komínek.

Pokud vyjdou plány železničářů, mohlo by se začít stavět zhruba deset let od sesuvu.