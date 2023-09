Duchovní se setkali s oběťmi zneužívání. Speciální mši sloužili ve Staré Boleslavi a na Velehradě

Na setkání duchovních s oběťmi zneužívání dorazila v pátek odpoledne do Velehradu na Uherskohradišťsku asi desítka lidí. Diskutoval s nimi biskup a administrátor olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík, setkání byl přítomen i přerovský kaplan Jiří Zámečník. Besedě předcházela společná modlitba, navázala na ni mše svatá, po které ještě diskuse pokračovala, uvedl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka. Velehrad 21:55 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poutní areál Velehrad | Foto: Saskia Mišová | Zdroj: Český rozhlas

Významné poutní místo na Uherskohradišťsku hostilo takovou akci poprvé. Určeno bylo všem, kdo se setkali s jakýmkoli způsobem zneužívání v církvi, rodině nebo na pracovišti.

„Nečekal jsem od tohoto setkání žádné velké zástupy, ale jsem rád za to, že jsme tento krok, pracovat s tím před tváří církve a farnosti, udělali. Jsem rád také za těch několik, kteří se setkali ve svém životě se zneužitím a dokázali o tom mluvit,“ řekl po setkání Nuzík.

Ukazuje se podle něj vůle vytvářet prevenci, aby se podobné věci neopakovaly. „A také těm, kteří to ještě neotevřeli, abychom hledali společně s odborníky a také my v rovině duchovní pomoc, jak těmto bratřím a sestrám vrátit to, co poztráceli,“ uvedl biskup, který byl i hlavním celebrantem mše.

Ve svém pátečním kázání připomněl, že ve Velehradě věřící spolu se svými pastýři i v minulosti předkládali k odpuštění své viny i selhání. Zmínil například pouť v roce 1990, která se konala za všechny, kdo pochybili za komunismu, a s výzvou, aby odčinili své viny, napravili škody a omluvili se.

„Také tato dnešní (páteční, pozn. red.) bohoslužba v sobě nese rozměr kajícnosti, výzvy i omluvy, aby se to, co je bolestivé, podařilo otevřít a také napravit,“ řekl Nuzík.

K modlitbě za lidi, kteří utrpěli újmu od členů církve, podle něj vybízí také papež František. „Vedle toho na jeho výzvu přijala církev mnoho opatření, aby se takové činy nemohly opakovat, a pokud se staly, nesmí být promlčeny a platí nulová tolerance, jak Svatý otec zdůrazňuje,“ uvedl biskup.

Pomoc a právní rady

V rámci České biskupské konference i v některých diecézích podle něj existují místa, kde pracovníci všechny oběti vyslechnou a poskytnou jim potřebnou odbornou pomoc a případně i právní radu.

„Církev je zde, aby obětem pomohla nejen modlitbou, ale také konkrétními skutky. Nemůže je nechat samotné, ale chce jim nabídnout pomoc a duchovní doprovázení na cestě k nápravě škod a uzdravení bolesti,“ řekl Nuzík. Mši svatou podle Gračky navštívilo 30 až 40 lidí, většinou místních.

Zhruba 15 lidí se účastnilo stejného setkání také na významném poutním místě nedaleko Prahy, v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Společnou modlitbu, besedu a mši tam vedl pražský biskup Zdenek Wasserbauer.

„Církev si je vědoma, že mnohým lidem bylo krutě ublíženo,“ řekl na společné besedě. Řekl, že setkávání obětí a zástupců církve by se mohlo stát tradicí a rozšířit se i do dalších diecézí. Setkání se účastnili oběti zneužívání, zástupkyně pomáhající organizace i věřící z farnosti.

České římskokatolické církvi se nevyhnuly skandály kolem sexuálního zneužívání a dnes již emeritní arcibiskup pražský Dominik Duka se musel vypořádat s kritikou kvůli laxnímu přístupu k problému.

Předloni Česká biskupská konference do pravidel předběžného vyšetřování v církvi zapracovala nové předpisy z Vatikánu, které poprvé explicitně hovoří o trestnosti zneužívání kněžími a definují postup při stíhání těchto provinění.