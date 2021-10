Hrad ruší prezidentův program. Tradiční setkání s diplomaty v předvečer 28. října se neuskuteční

Kancelář prezidenta republiky zrušila tradiční setkání prezidenta se zahraničními diplomaty, kteří působí v Česku. „Přijetí diplomatického sboru je odloženo z důvodu hospitalizace pana prezidenta,“ řekl pro iROZHLAS.cz hradní protokolář Vladimír Kruliš. Akce se v minulých letech konala tradičně den před předáváním státních vyznamenání. Praha 11:22 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Lukas Kabon/Anadolu Agency | Zdroj: Profimedia

Zbývá týden do předávání státních vyznamenání a Hrad stále mlčí, jak bude tradiční akce 28. října probíhat. Není to ale jediná akce, která se koncem října běžně konala v prostorách Pražského hradu.

Prezident Miloš Zeman 27. října každoročně přijímal zahraniční diplomaty působící v České republice. Setkání ale bylo letos zrušeno. „Přijetí diplomatického sboru je odloženo z důvodu hospitalizace pana prezidenta,“ řekl pro iROZHLAS.cz hradní protokolář Vladimír Kruliš.

Prezident za účasti první dámy Ivany Zemanové každý rok gratuloval zahraničním diplomatům, že byli vysláni do České republiky. Doprovázel to tradičně slovy, že jde o úspěšnou zemi a nejkrásnější město na světě. Diplomaté se setkání s prezidentem nedočkají už druhý rok v řadě.

Minulý rok byla akce zrušena kvůli pandemii, letos kvůli Zemanově hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnice. Tam byl v první polovině října převezen na pracoviště intenzivní medicíny. „Pan prezident je stále hospitalizován na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny,“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Kdo předá vyznamenání?

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechal slyšet, že pokud bude prezident nadále hospitalizován na jednotce intenzivní péče, měl by se odložit i ceremoniál 28. října. Podle bývalého protokoláře Jindřicha Forejta může vyznamenání za prezidenta předat kdokoliv, koho určí. „Nemusí to být ani zaměstnanec kanceláře,“ říká.

Babiš už předem odmítl, že by se této role zhostil. „Určitě žádné vyznamenání nebudu předávat, nebylo by to vhodné. Mělo by se to odložit,“ uvedl Babiš pro CNN Prima News.

Za nevhodné považuje také to, aby vyznamenání předával hradní kancléř Vratislav Mynář. „Po tom, co všechno předvedl,“ podotkl Babiš v narážce na způsob, že Mynář věděl o vážné nemoci prezidenta Zemana, ale veřejnost o tom neinformoval. Premiér seznam oceněných podle svých slov ve středu v poledne kontrasignoval.

Hrad zatím podrobnosti k ceremoniálu nezveřejnil. Ve čtvrtek hradní mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru pouze oznámil, že odpoledne proběhne tisková konference.