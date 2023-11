Ševčík: K odstoupení z funkce děkana nemám důvod. Pokud mě odvolají, vrací se staré pořádky z totality

Osm měsíců po tom, co ho studenti vyzvali k odstoupení z funkce, zůstává Miroslav Ševčík děkanem. Podle svých slov se ovšem dá očekávat, že bude odvolán rektorem Petrem Dvořákem. „Bohužel se nechá ovlivňovat skupinou lidí, kteří mají zájem mě odvolat a kteří nerozumí mnoha věcem, nečtou, nestudují a je evidentní, že vůbec nerozumí hospodářské politice,“ říká pro Radiožurnál děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslav Ševčík. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 14. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

13. března jste byl studenty v akademickém senátu VŠE v Praze vyzván, abyste se vzdal funkce děkana. Uvažoval jste za posledních osm měsíců o odstoupení?

Ne. Nemám k tomu vůbec žádný důvod. Byl jsem vyzván k tomu, abych odstoupil, na základě nepravdivého článku o tom, že jsem se pokoušel strhnout ukrajinskou vlajku, která visí na Národním muzeu. Nebyla to pravda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jméno VŠE poškozuje rektor tím, že mě chce odvolat. Vrací se sem staré totalitní pořádky, míní děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík

Byl jste v tom davu?

Nebyl, fotografové mě zachytili po skončení demonstrace.

Čelíte snaze o odvolání z funkce, tvrdíte, že ale jde o osobní spor mezi vámi a rektorem VŠE Petrem Dvořákem. Proč by to tak podle vás mělo být?

To je zase novinářská zkratka. Já jsem nikde neřekl, že to je osobní spor, pouze to, že se přelil do roviny politické.

To proto, že jednoznačně nesouhlasím s tím, jakým způsobem se v současné době vede hospodářská politika v České republice a pan rektor by asi rád tu hospodářskou politiku nějakým způsobem zastával.

Na základě tohoto odborného sporu dochází k osobnímu sporu, protože jsem v situaci, kdy Česká republika spěla k vážnému konfliktu v oblasti ekonomického vývoje, vystoupil po dlouhém přesvědčování na jedné z těch demonstrací a reagoval jsem bezprostředně na to, co se stalo, že nás premiér nazval ruskými dezoláty.

‚Návrat starých pořádků‘

Na tahu je teď rektor Petr Dvořák. Jak myslíte, že rozhodne? Odvolá vás?

Jasně, určitě. Bohužel se nechá ovlivňovat skupinou lidí, kteří mají zájem mě odvolat a kteří nerozumí mnoha věcem, nečtou, nestudují a je evidentní, že vůbec nerozumí hospodářské politice.

Patří Ševčík mezi nové odborníky SPD? ‚Neplácli jsme si,‘ popírá děkan dohodu, spolupráci ale nevylučuje Číst článek

Nerozumí tomu, co jsem sdělil a na základě kterých výroků mě chce odvolat.

Myslíte, že takto vyhrocený spor mezi rektorem a děkanem významně poškozuje dobré jméno VŠE?

Poškozuje ho pan rektor tím, že mě chce odvolat proto, že jsem pojmenoval realitu.

Dneska se jednoznačně ukazuje, že taková je a dává mi za pravdu celá řada dalších osobností politického života, včetně toho, že jestliže mě odvolá, tak se sem vrací staré pořádky spojené s totalitním režimem.

Proč si myslíte, že akademický senát vaší fakulty nedospěl ke stanovisku ohledně rektorova podnětu na odvolání?

Protože je to nezákonné stanovisko. Žádným způsobem nepoškozuji fakultu.

Považuje Miroslav Ševčík za vhodné, aby se zároveň angažoval jako odborník politické strany? A jak si vysvětluje, že se na fakultu hlásí méně studentů než v předchozích letech? Poslechněte si celý rozhovor.