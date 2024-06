Ševčík se vrací do vedení fakulty VŠE. Nová děkanka si ho vybrala jako proděkana pro ekonomiku

Bývalý děkan Miroslav Ševčík opět míří do vedení Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE). Současná děkanka Adéla Zubíková ho chce v pátek představit fakultnímu akademickému senátu spolu s dalšími jmény, která si vybrala, jako jednoho z proděkanů. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdily tři zdroje z vysoké školy, kteří jsou se situací seznámeni. Původní zpráva Praha 5:55 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Adélu Zubíkovou jmenoval rektor Petr Dvořák děkankou na začátku června. Od té doby si podle něj měla sestavovat tým nejbližších spolupracovníků, kteří jí pomohou situaci na národohospodářské fakultě personálně stabilizovat.

O jménech má nová děkanka už jasno. Zubíková na jednoho z proděkanů navrhne i dříve odvolaného děkana fakulty Miroslava Ševčíka. Ten by měl nově zastávat funkci proděkana pro ekonomiku, v kompetencích by tak měl mít například spravování rozpočtu fakulty. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje z VŠE.

Záměr následně potvrdila i sama šéfka Národohospodářské fakulty VŠE Zubíková. „Mohu potvrdit, že jsem členům akademického senátu spolu s dalšími navrhla na proděkana také doc. Ševčíka, konkrétně jako proděkana pro ekonomiku Národohospodářské fakulty VŠE. Výslovně podotýkám, že není navržen do funkce statutárního zástupce,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Fakultní senát Akademický senát „národoshopodářů“ zůstává i po jarních volbách Ševčíkovi nakloněný. Všech šest zvolených akademiků bývalého děkana podporuje, naopak tři studenti volají po změně na fakultě.

Jejich role se tak otočí, protože když fakultu řídil Ševčík, jeho pravou rukou, tedy proděkankou pro studium, byla právě Zubíková. Výběr proděkanů je podle zákona o vysokých školách čistě na děkanovi, jména sice musí předložit akademickému senátu fakulty, ten se ale k návrhům pouze vyjadřuje.

Zrušení celé fakulty?

Nové obsazení vedení mělo přinést zklidnění situace. K tomu ale zřejmě nedojde, protože rektor Dvořák dříve uvedl, že by se tak měla celá situace stabilizovat. Již při jmenování nové děkanky Dvořák pro server iROZHLAS.cz řekl, že se rozchází jejich pohled na příčiny problémů národohospodářské fakulty.

Redakce požádala Dvořáka i o reakci na záměr nové děkanky jmenovat proděkanem Ševčíka,z časových důvodů ale šéf VŠE do vydání článku neodpověděl.

Minulý týden se ale nechal slyšet, že pokud by se Zubíkové nepodařilo vybrat tým, který by situaci uklidnil a posílil, mohlo by to znamenat i konec celé fakulty. „Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ vysvětlil.

Rektor tak reagoval na situaci, ke které došlo před prvním kolem volby nového děkana. Do něj se na začátku května přihlásil i bývalý člen bankovní rady České národní banky Pavel Řežábek, svou kandidaturu ale na poslední chvíli stáhl.

Zástupci senátu oslovili kandidáta Řežábka s podmínkou, že v případě jeho zvolení by se jeho proděkanem stal právě Ševčík, jak upozornil server iROZHLAS.cz.

„Na tuto podmínku odmítl docent Řežábek přistoupit, a proto rezignoval. Toto jsou praktiky, které sem nepatří, a stojím si za tím. Jaký dáváte příklad studentům?“ kritizoval rektor na zasedání senátu současné vedení národohospodářské fakulty.

‚Chceme ho ve vedení‘

Předseda akademického senátu Ján Pavlík ale uvedl, že on i jeho kolegové jsou přesvědčeni, že rektor odvolal Ševčíka „proti vůli řádně a demokraticky zvolených zástupců naší akademické obce“ za dřívější „kritická vystoupení“.

„Z tohoto úhlu pohledu je logické, že (zřetelná) většina členů jak minulého, tak nově zvoleného senátu podporuje účast Ševčíka ve vedení fakulty v roli některého z proděkanů,“ odpověděl na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Rektor Dvořák jemu podřízeného Ševčíka dlouhodobě kritizoval za výroky a veřejná vystoupení, které pronášel na demonstracích a politických akcích.

Snahy o jeho odvolání ale odstartovaly až poté, co se děkan 11. března loňského roku zúčastnil protestu na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly sundání ukrajinské vlajky z čela budovy.

Děkan, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede. Na fakultě zůstává a na rektora podal kvůli odvolání žalobu. Soud odmítl v předběžném opatření Ševčíka do rozsudku vrátit do funkce, jednání ale zatím nenařídil.