Ševčík zažaloval Vysokou školu ekonomickou kvůli svému odvolání. Chce se vrátit do čela fakulty

Odvolaný děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík se proti rozhodnutí rektora rozhodl bránit soudní cestou. S odvoláním z funkce dlouhodobě nesouhlasí a k Městskému soudu v Praze v pátek zaslal proti vysoké škole žalobu. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdil sám Ševčík, který na škole nadále zůstává jako pedagog. Exkluzivně Praha 20:44 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana jedné z fakult VŠE uběhlo už více než měsíc. Rektor Petr Dvořák k takovému kroku po více než půl roce přistoupil kvůli tomu, že dle jeho názoru, který podpořil i Akademický senát VŠE, dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy.

Otevřel zprávu a převzal rozhodnutí. Ševčík již není děkanem fakulty, na škole bude ale působit dál Číst článek

Nyní se Ševčík, jak dopředu avizoval, proti rozhodnutí ohradil. Postup považuje za nezákonný a politicky motivovaný, proto na školu podal žalobu.

„Správní žaloba směřuje proti rozhodnutí rektora. Spěchal jsem, jak jen to šlo, protože ta žaloba je poměrně dlouhá. Byla tedy podána dnes (v pátek, pozn. red.) datovou schránkou,“ řekl odvolaný děkan serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu. Ševčíka v tomto případě zastupuje bývalý prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch.

Rektor vysoké školy Petr Dvořák serveru iROHLAS.cz a Radiožurnálu napsal, že to pro něj není překvapení, protože to bývalý šéf národohospodářské fakulty opakovaně uváděl. „Jelikož neznám obsah té žaloby, tak podrobněji se k tomu vyjádřit nemohu,“ odmítl další komentář.

V žalobě je podle Ševčíka vyjmenována celá řada pochybení včetně diskriminace a šikanózního postupu. „Je to v rozporu s ústavně zaručenou svobodou projevu, se svobodou shromažďovací. V rozhodnutí jsou potlačovány akademické svobody,“ uvedl. Snaží se navíc o to, aby soud žalobu projednal v třicetidenní lhůtě.

V případě, že by soud rozhodl v Ševčíkův prospěch, mohl by zrušit rozhodnutí o odvolání, a tím Ševčíka do křesla v kanceláři ve třetím patře vrátit. Akademický senát fakulty proto zatím - do rozhodnutí soudu - nevyhlásí nové volby na děkana.

Když rektor Dvořák v prosinci loňského roku vyhotovil rozhodnutí o odvolání, Ševčík ho odmítl převzít osobně, a tak mu ho vedení univerzity muselo zaslat do datové schránky. Zprávu si pak převzal 21. prosince.

Ve funkci ho dočasně nahradila proděkanka pro studium Adéla Zubíková.

‚Politicky motivovaný postup‘

Rektor vysoké školy na tiskovém konferenci při odvolání děkana připomněl, že šéfa národohospodářské fakulty již dříve několikrát vyzýval, aby se zdržel vyjádření a vystoupení, které budou školu poškozovat.

Rektor VŠE odvolal Ševčíka, ten rozhodnutí odmítl převzít. ‚Byly v něm čmáranice,‘ tvrdí děkan Číst článek

„Přesto pan docent Ševčík nejen ve svých kontroverzních vystoupeních pokračoval, ale co je mnohem závažnější, všechna tato veřejná vystoupení a výroky následně obhajoval a nepřipouštěl jejich negativní dopad na dobré jméno VŠE, kterou tím poškozoval jak navenek, tak i v rámci naší univerzity,“ vysvětlil Dvořák s tím, že to považuje za zásadní aspekt rozhodnutí.

Ševčík tento postup považuje za politicky motivovaný, s odůvodněním rektora nesouhlasí. Tvrdí například, že je odvoláván „za pomoc zbitému člověku“. Tím naráží na jednu z protivládních demonstrací, na které se dav snažil proniknout do Národního muzea, Ševčík svou přítomnost vysvětloval tím, že se tam ocitl náhodou.

Snahy o odvolání Ševčíka odstartovaly poté, co se děkan 11. března zúčastnil demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly stažení ukrajinské vlajky z čela budovy.

Děkan, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kterou vede. Snižující se počty studentů fakulty vysvětluje náročností studijních oborů a zdůrazňuje, že fakulta spolupracuje s jinými fakultami, s veřejným sektorem a základními a středními školami.

Dále trvá na tom, že se ničeho sporného nedopustil a splnil všechny dřívější požadavky rektora: přestal působit jako ekonomický expert hnutí Trikolora nebo odmítl další vystupování na demonstracích. Působení v čele fakulty považuje za úspěšné. Míní, že manažersky neselhal.

Ševčíkovy kontroverze V roce 2014 měl zneužít Miroslav Ševčík už jako děkan VŠE modrý majáček. Využil ho v koloně na dálnici D5 a v takto označeném autu odjel v protisměru, v pruhu uvolněném řidiči pro sanitky. Vysvětloval to tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice.

Šéf národohospodářské fakulty působil jako ekonomický expert hnutí Trikolora. Podle serveru Seznam Zprávy den před sněmovními volbami v roce 2021 využil získané kontakty ze systému školy a využil je při reklamě na své politické angažmá.

V září loňského roku Ševčík vystoupil na protivládní demonstraci, za přednesený projev si vysloužil kritiku rektora. „Bylo mi až líto profesora Fialy, když seděl na hanbě v Evropském parlamentu a musel jako malý smrad poslouchat výblitky člena Evropského parlamentu Guya Verhofstadta. Bohužel si je nechal líbit. Kdyby měl koule, tak by mu dal alespoň slovně po hubě za jeho nehorázné řeči,“ říkal Ševčík před davy na Václavském náměstí.