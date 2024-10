Ševčíka a další národohospodáře zkritizovali všichni děkani VŠE. ‚Prohlubují izolaci fakulty,‘ píší

Spor mezi fakultami Vysoké školy ekonomické v Praze a národohospodáři pokračuje i po prázdninách. Děkanka a čtyři děkani se ve středu postavili za rektora školy a zkritizovali Miroslava Ševčíka a jeho blízké spolupracovníky. „Poškozují dobré jméno VŠE,“ napsali ve společném dopise. S tím ale Ševčík a spol nesouhlasí. „Tuto zprávu považujeme za pokračování nevybíravých nátlakových metod,“ reagovali obratem. Původní zpráva Praha 17:16 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Ševčík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pětice děkanů všech zbývajících fakult a rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák kritizují proděkana Miroslava Ševčíka, tiskového tajemníka národohospodářské fakulty Daniela Váňu a pedagoga Jana Vondráčka za veřejné a interní vyjádření z akademického senátu školy v minulém týdnu.

Není to hon na čarodějnice, ale na mě, rektor by se měl trošku ztlumit, říká Ševčík o situaci na fakultě Číst článek

Ohradili se například vůči „opakovanému zpochybňování mandátu členů Etické komise VŠE i její činnosti“.

„Takové postoje poškozují dobré jméno VŠE a nikterak nepřispívají k řešení problémů, se kterými se fakulta v poslední době potýká, naopak dále prohlubují její izolaci jak v rámci VŠE, tak i v akademickém prostředí dalších univerzit,“ stojí v dopise, který má server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici.

Děkani ve vzájemné shodě upozornili, že vyjádření vedoucích pedagogů národohospodářské fakulty nelze vnímat jen jako jejich osobní vyjádření. „Tato vyjádření považují děkanka a děkani pěti fakult a rektor za neslučitelné s etickými principy, ke kterým se VŠE dlouhodobě hlásí,“ napsali.

Zároveň vyzvali národohospodářský fakultní senát, který zvolil Adélu Zubíkovou jako novou děkanku a Ševčíkovu nástupkyni, aby „učinil jasné kroky, které povedou k tomu, že tyto postoje nebude možno přímo spojovat s postojem fakulty“.

V případě, že by se to nepovedlo, podpoří děkani rektora v dalších krocích, které zabrání poškozování dobrého jména školy a znevažování orgánů.

Jaké další kroky mají na mysli, zatím není jasné. „Vyjádření a postoje některých představitelů fakulty, která jsou nejen pro mne nepřijatelná, škodí celé VŠE a nelze se s nimi smířit. Co udělám, nechci v této chvíli sdělovat, ale jak říkám, smířit se s tím nehodlám,“ uvedl rektor vysoké školy Dvořák.

Nátlakové metody vedení

Národohospodáři s reakcí dlouho neotáleli a hned ve čtvrtek ráno zaslali signatářům reakci, ve které se proti formě i obsahu ohradili.

7:07 Dvořák: Nemyslím, že by měl být Ševčík ve vedení. Jeho přítomnost znemožňuje stabilizovat situaci Číst článek

„Tuto zprávu považujeme za pokračování nevybíravých nátlakových metod ze strany některých členů vedení VŠE a reakci na to, že jsme v různých situacích podloženě poukázali na porušování práva, vnitřních předpisů VŠE, ale i etiky ze strany rektora VŠE a některých osob, které jsou dnes uváděny jako členové Etické komise VŠE,“ reagovali Ševčík, Váňa a Vondráček ve společném e-mailu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Zároveň vyzvali děkany a rektora kritizující jejich vystupování, aby se začali zabývat porušováním práva i vnitřní předpisů školy. „Byli jsme a jsme i nadále otevřeni diskusi a předložení důkazů oprávněnosti našich kritických postojů,“ napsali.

Ačkoliv rektor nechtěl blíže upřesnit další kroky, už dříve upozornil, že je ve hře i zrušení celé fakulty. Takovou možnost začal připouštět poté, co si Zubíková vybrala Ševčíka jako svého proděkana, což podle Dvořáka nemůže vést ke zklidnění situace.

„Pokud by situace měla být taková, že se jí to nepodaří a bude to pro školu znamenat další problémy nebo zátěž, tak v té chvíli tomu nemohu přihlížet a nic nedělat. Není to problém jedné fakulty, ale už celé školy. Pokud to fakulta nezvládne, tak musím já a senát konat. Když se podíváte, jaké tam jsou možnosti, tak jich tam moc není,“ řekl již dříve.

Stížnosti na etickou komisi

Ševčík v minulých dnech zpochybnil některé členy etické komise vysoké školy, která o podnětech na jeho vystupování opakovaně rozhodovala. Stěžuje si, že většině z nich již vypršel mandát a tudíž nemohou přijímat žádná stanoviska.

Ševčík se vrací do vedení fakulty VŠE. Nová děkanka si ho vybrala jako proděkana pro ekonomiku Číst článek

S tím pro server iROZHLAS.cz souzněla i děkanka Zubíková: „V těchto dnech probíhá debata o platností mandátů sedmi z devíti členů Etické komise VŠE. Mezi členy není v současnosti jediný zástupce Národohospodářské fakulty.“

Komise se již v minulosti několikrát zabývala pedagogy národohospodářské fakulty, nyní je ve hře, že její závěry se povýší a promítnou se do pracovně-právních vztahů. Rozhodnutí komise by tak nyní mělo být větším bičem proti hříšníkům, kteří kodex slušného chování poruší.

Takový postup již rektorovi Dvořákovi posvětil i celouniverzitní akademický senát.

Rektor Dvořák jemu podřízeného Ševčíka dlouhodobě kritizoval za výroky a veřejná vystoupení, která pronášel na demonstracích a politických akcích. Odvolal ho na konci loňského roku, fakultní senát pak novou děkankou zvolil Ševčíkovu názorovou souputnici Zubíkovou.

Snahy o Ševčíkovo odvolání odstartovaly poté, co se bývalý děkan a současný proděkan 11. března loňského roku zúčastnil protestu na Václavském náměstí v Praze. Následně ho novináři vyfotografovali, jak ho vytlačují těžkooděnci ze schodů Národního muzea. Desítky lidí, které se před tím účastnily demonstrace Česko proti bídě, požadovaly sundání ukrajinské vlajky z čela budovy.

Ševčík, který má za sebou několik kontroverzních momentů, dlouhodobě odmítá, že by poškozoval dobré jméno VŠE nebo fakulty, kde dlouhodobě působí.