Sever republiky zasáhne silný vítr, meteorologové varují před sněhovými jazyky

Frýdlantský výběžek zasáhne v pondělí večer velmi silný vítr o rychlosti 90 kilometrů za hodinu. Silně bude foukat v celé severní části republiky a na Českomoravské vrchovině až do úterního poledne. Na hřebenech hor se očekávají nárazy větru o rychlosti až 108 kilometrů za hodinu. V pondělí to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Praha 12:30 15. ledna 2018 Na silnicích se mohou od brzkého rána tvořit sněhové jazyky (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

V úterý bude vítr od západu postupně slábnout, ráno by si ale řidiči měli dát pozor na silnicích na sněhové jazyky. Výstraha meteorologů před velmi silným větrem s vysokým stupněm nebezpečí platí pouze pro okres Liberec od pondělních 19.00 do úterního poledne.

V krajích Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém a zbývajících okresech Libereckého kraje se ve stejných časech předpokládá silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí. V Olomouckém a Moravskoslezském kraji bude foukat až do úterního večera.

Ve všech těchto krajích se mohou kvůli větru a sněžení tvořit od brzkého rána sněhové jazyky. Řidiči by měli sledovat dopravní zpravodajství a při řízení jet maximálně opatrně. Lidé by také měli kvůli větru zabezpečit volně položené předměty, turisté by se neměli vydávat na túry po hřebenech hor.