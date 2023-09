Pirátka Klusová: Sexistickým urážkám čelí každá žena bez ohledu na to, jak vypadá. Nesmíme to ignorovat

Reakce uživatelů sociálních sítí na kandidátní listinu Pirátské strany pro eurovolby překvapila i dlouholeté pozorovatele. Namísto programu se u Zuzany Klusové řeší velikost poprsí a někteří uživatelé jsou přesvědčeni, že nabídku dostala jen díky vzhledu. „Za 10 let v politice jsem si na tohle už zvykla. Ale není to v pořádku a měli bychom se snažit, aby tomu další generace žen už nebyla vystavována,“ uvádí kandidátka na Českém rozhlase Plus. Interview Plus Praha 19:06 25. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Klusová z Pirátské strany je prý na sexistické urážky už zvyklá | Foto: Alexandr Satinský | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

„Myslím, že vůbec nezáleží na tom, jak žena vypadá. Ať je malá, velká, tlustá, tenká, atraktivní, nebo neatraktivní, tomuto v podstatě čelí skoro každá žena. Nezbývá než to brát s nadhledem, ale ignorovat to není správná cesta. Musíme se proti tomu vymezit,“ myslí si.

Podobné reakce jsou prý jednou z bariér, které brání ženám ve vstupu do politiky. Limitující je ale například také mateřství.

„Kvóty nejsou správná cesta, takže toto jsou dvě oblasti, na které bychom se měli zaměřit: kultivovat veřejnou debatu a umožnit ženám vstupovat do politiky, i když chtějí sladit práci a rodinu,“ dodává Klusová.

‚Nevyhnete se tomu‘

Přiznává, že se se sexistickými poznámkami nepřímo setkala i od politiků: „Byly to takové pomluvy, s kým že jsem se to zase vyspala, že jsem zastupitelka. Provází mě to po celou kariéru. Snažila jsem se eliminovat veškerá výjezdní zasedání, aby nebyla žádná příležitost k pomluvám, ale nevyhnete se tomu,“ popisuje s tím, že to ovlivnilo i její osobní život.

Na Karvinsku, kde působí, je prý situace s mužským šovinismem horší než jinde. Často se setkávala s tím, že si má hledět plotny a že žena do politiky nepatří.

Přesto v posledních letech vnímá znatelný posun zejména na celostátní úrovni a ráda by se tématu dále věnovala: „Chtěla bych podporovat talentované političky z kraje, aby prorazily, byly slyšet a čelily těm útokům lépe než třeba já v minulosti,“ doplňuje.

Klusová se současně pozastavuje nad tím, že se jí vesměs zastali spíše muži, zatímco některé propagátorky většího zastoupení žen v politice, jako je například Danuše Nerudová, ji výrazněji nepodpořily.

„Nezazlívám jim to a vůbec se nechci stavět do role nějaké oběti. Ale každému, kdo řekl, že toto není v pořádku a nemělo by se to tolerovat, třeba Patrik Nacher, jsem hrozně vděčná. Možná bychom jako ženy měly v tomto držet více při sobě a říkat nahlas, že to nemá být,“ zdůrazňuje.

‚Zátěž socialismu‘

Piráti jsou podle ní jediná skutečně liberální strana, přičemž téměř všechny ostatní zastávají spíše konzervativní pohledy na věc.

„Potřebujeme se zbavit zátěže socialistické republiky a posunout se jinam. Ale na mladých lidech vidím, že se to mění, mají jiné názory na svět, jen je třeba jim dát příležitost,“ soudí.

„Mladých žen, které by do toho vnášely nové pohledy a tlačily politiku jinam, je nedostatek. A vůbec se jim nedivím. Kdyby se mě moje dcera, kterou zatím nemám, zeptala, jestli to stálo za to, tak bych jí sice řekla, že ano, ale nevím, jestli bych jí přála, aby musela absolvovat to, co já za těch deset let,“ uzavírá Klusová.

