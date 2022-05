K nevhodnému chování již u nás nedojde. Anatomii budeme učit jinak, tvrdí šéf lékařské fakulty Vokurka

Na jeho fakultě mělo podle závěrů etické rady dojít k obtěžujícímu chování, když docent anatomie Petr Valášek vyzval studentku k nahmatání bodu v intimních partiích. Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka ujišťuje, že k podobnému chování už napříště nedojde. „Bylo podstatné, že pedagog si uvědomil některé věci a podle toho se bude následně chovat v další práci,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 5:00 26. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Martin Vokurka | Zdroj: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Etická rada 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vydala stanovisko k nevhodnému chování docenta Petra Valáška, kterého se dopustil na několika studentkách. Nejzávažnější případ byl, když měl studentku vyzvat k vyhmatání tuberculi pubici. Jak jste konkrétně postupoval, když se vám na stůl dostalo oznámení o tom, že k tomu mělo na fakultě docházet?

Celou věc jsem předal právě etické radě s příslušnými materiály, které se mi dostaly do rukou. Etická rada pak jednala.

Za ‚obtěžující chování‘ výtka děkana. ‚K vyhmatání intimního místa jsem nevyzýval,‘ brání se docent anatomie Číst článek

Rada měla obdržet devět anonymních dotazníků. Nicméně v těch výchozích materiálech rady stojí, že dostala pouze sedm dotazníků, uvádí, že chybí záznam číslo pět. Následně pracovali pouze s výpověďmi dvou studentek. Jak si to vysvětlujete? Proč pracovali pouze se sedmi dotazníky?

Nyní si přesně nevybavuji všechny dotazníky. Pravděpodobně záleželo také na tom, zda chtěly před tou radou vystoupit.

Vy jste ale pracoval s devíti dotazníky, které jste i odeslal k etické radě?

Nevím, co myslíte „pracoval“, já jsem je takhle odeslal. Odeslal jsem to, co jsem dostal.

Jak si vysvětlujete to, že tam jeden chybí? Ze závěrů rady vyplývá, že jim něco nebylo doručeno.

To nevím.

Zneužívání informací

Ve stanovisku stojí, že docent Valášek zneužíval informace ze SISu (Studijní informační systém – pozn. red.), když navozoval mimoškolní kontakt se studentkami. Je na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy běžnou praxí, že by pedagogové navazovali mimoškolní kontakty?

Já myslím, že to není běžnou praxí.

Jakým způsobem k tomu mohlo dojít? Ta studentka nebyla očividně jedna. Na fakultě se o tom nevědělo?

Nevím, kde myslíte, že se to nevědělo.

Pokud by ke kontaktu došlo u jedné studentky, tak můžeme říct, že to zůstalo mezi studentkou a pedagogem. Ve chvíli, kdy je tam devět případů, mi nepřijde, že by to bylo tajemství mezi dvěma lidmi, ale informace, kterou by mělo vedení fakulty vědět.

No tak se ji teď dozvědělo. Nevím, jak jinak by to mělo vědět.

Dozvěděl jste se o tom tedy z dotazníků, které vám poskytli studenti?

Ano, taky musím podotknout, že je to věc asi čtyři roky stará.

Jak tomu lze v tento moment zabránit, když víte, že k tomu dochází nebo docházelo..

Došlo. Mluvme v dokonavém vidu.

Studentka si to špatně vyložila. Se závěrem etické rady nesouhlasím, hájí se docent, který se choval nevhodně Číst článek

Jak tomu zabránit?

Zabránit tomu lze opatřeními, která částečně rada doporučila. V absolutní míře je to samozřejmě o tom, aby si pedagogové uvědomovali, že to dělat nemají.

Jak si to mají uvědomit? Tady není povědomí o tom, co si může pedagog ještě domluvit a co už je za hranou?

Povědomí jistě je, od toho máme etický kodex. Jedním z těch plánů je znovu na tyto věci upozorňovat, pedagogů máme několik set. Je samozřejmě dobré upozorňovat, že tato pravidla platí.

Co byl váš postup, když jste viděl závěry etické rady? Řešil jste to s daným pedagogem nebo s těmi studentkami?

Se studentkami jsem to neřešil, s nimi to řešila etická rada. S pedagogem jsem se sešel, ano.

Chtěl jste po něm nějaké vysvětlení?

Ovšem.

Bylo pro vás to jeho vysvětlení uspokojivé?

Bylo podstatné, že pedagog si uvědomil některé věci a podle toho se bude následně chovat v další práci.

Říkáte v „další práci“. Znamená to, že vyučuje tady na lékařské fakultě dál?

Ano.

I přes závěry etické rady?

Závěry etické rady byly takové, jako byly. Nevím, jak byste z nich vyvodil nějaký jiný postup.

Jak se vyučuje anatomie?

Etická rada stanovila několik provinění docenta Valáška – mezi nimi výzvy k nahmátání intimních partií nebo nevhodné kontaktování. Docílí vás postup toho, že to nebude dělat dál?

Tak k tomu vyhmatávání (jedna studentka uvedla, že ji docent vyzval k nahmatání místa tuberculum pubicum, které se nachází na stydké kosti – pozn. red.). Ta anatomie je poměrně oblast…

Pane děkane, oba víme, že se takhle anatomie nevyučuje.

Do rozhovoru vstoupila tisková mluvčí Petra Klusáková: Vy víte, jak se vyučuje anatomie?

Oslovili jsme několik expertů z jiných vysokých škol a ti nám jasně řekli, že na hodinách anatomie jsou různé modely, atlasy a další pomůcky. Rozhodně k tomu nemá sloužit studentčino tělo, aby si vyhmatala body v intimních oblastech.

Dobře, na druhou stranu je celá řada svalů, které si může student vyhmatat.

Ano, řekněme třeba svaly na rukou, ale ne v intimních partiích. Asi se shodneme, že mezi tím je rozdíl?

Tak ano, ale to vyhmatání nebylo ničím podmiňováno.

Jak to myslíte, že nebylo ničím podmiňováno?

Pokud vím, tak tam nebylo řečeno, že by nějaké nevyhmatání vedlo k nějakým dalším záležitostem.

Podle vás je tedy v pořádku, když pedagog přijde za studentkou a řekne, aby si něco vyhmatala v intimních partiích, ona to odmítne jen díky tomu, že je dostatečně statečná na to, aby vzdorovala svému pedagogovi?

Není to v pořádku a také se to dít nebude. Myslel jsem to tak, že to nebylo podmíněno tím, že by například kvůli tomu nesložila zkoušku.

„Myslím, že to bylo projednáno i v rámci celého ústavu. V rámci toho bylo i řečeno, jak se má vyučovat. Že věci, které se případně mohly ukazovat na tělech, že takto se postupovat nebude, pokud to nebude navzájem dohodnuto. Abych nevěřil primárně svým učitelům a přednostům, k tomu nemám důvod.“ Martin Vokurka (děkan, 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

Studentky to tedy na sebe necítily jako nějaký tlak? Nezmínily to například před etickou radou?

Myslím, že není úplně šťastné mluvit o vyhmátání takové oblasti. Já u toho nebyl, nevím, jaký byl kontext. Určitě se to ale dít už nebude.

To je tedy jeden případ, kdy jsme mluvili o tuberculi pubici. Kde ale berete tu jistotu, že už se to dít nebude? Pan docent Valášek vám tady slíbil, že to již nebude dělat, vy mu natolik věříte?

Myslím, že to bylo projednáno i v rámci celého ústavu. V rámci toho bylo i řečeno, jak se má vyučovat. Že věci, které se případně mohly ukazovat na tělech, že takto se postupovat nebude, pokud to nebude navzájem dohodnuto. Abych nevěřil primárně svým učitelům a přednostům, k tomu nemám důvod.

I přes stanovisko etické rady, které říká, že na sedmi studentkách se dopustil nevhodného chování?

To tuberculum pubicum bylo jedno.

A šest dalších studentek, se kterými měl navazovat nevhodný kontakt. Vyhledával si na ně kontakt mimo výuku v SISu a kontaktoval je mimo akademickou sféru. Chápu, že může dojít k neformálnějšímu kontaktu mezi pedagogem a studenty, ale je to v takové míře v pořádku?

To řešila etická rada.

Děkanova výtka

Ale vy snad znáte její závěry, byl jste s nimi seznámen a určitě jste to nějakým způsobem konzultoval.

Ano a vyvodili jsme z toho opatření, která jsem vám řekl.

‚Chci mu ukázat, že nemám strach.‘ Ženy ve videu obvinily francouzského moderátora z obtěžování Číst článek

Jste informován o tom, jaké konkrétní dopady mají tato provinění na pana docenta Valáška? Vyvodil přednosta anatomického ústavu ze stanoviska nějaký postih?

Panu dotyčnému jsme dali výtku z dopisu ohledně využívání SISu a informovali jsme pana přednostu.

Jediné, k čemu jste u pana Valáška přistoupili, tak jste mu řekli v zásadě, aby to nedělal, a tím to pro něj skončilo, chápu to správně? Protože jsou tu dvě studentky, které vystoupily ze své komfortní zóny, svěřily se se svými příběhy. Jak to na ně může působit, když ví, že jediná změna je, že pan docent „dostal za uši“?

Myslím si, že by mohly být částečně spokojeny s tím, že celá věc se řeší a přinese změny v celém přístupu, že se těmto věcem budeme dále věnovat. Stalo se to před čtyřmi lety, nevím, jaké očekávaly přesně konkrétní kroky proti panu docentovi.

Opakujete, že se to stalo před čtyřmi lety. To znamená, že už to nemá takovou váhu, jako to mělo v té době?

Třeba v pracovně-právních věcech je to jistě jiná věc. Má to váhu a také jsme se tomu takto věnovali.

Pro pana Valáška to ale nic neznamená, nic se nezměnilo.

Hlavně se změnilo jeho uvědomění všech těchto věcí.

Do té doby si neuvědomoval, že nemá po studentkách chtít, aby si před ním vyhmatávaly intimní partie?

Chtěl to jednou, pokud víme. Je dobře, že si uvědomil, že není dobré toto chtít.

Omluva poškozeným studentkám?

Oslovili jste ty studentky, které vystoupily z anonymity? Omluvila se jim škola za nevhodné chování?

(tázavý pohled na přítomnou mluvčí) Ano.

Opravdu?

Teď myslíte jako jak? Jestli osobně?

Jestli se seznámily s výsledky etické rady a případně jak jste s nimi dále komunikovali?

Znají je z toho, co bylo zveřejněno. Osobně jsem s nimi zatím nehovořil.

Vím, že to bylo na webových stránkách, ale bylo obtížné se k tomu proklikat. Bez odkazu paní mluvčí bychom se na závěry zřejmě nedostali.

Do rozhovoru vstoupila mluvčí: Pan děkan napsal okénko na webové stránky a poté se jim omluvil v podcastu se studenty.

Dva roky vězení pro Slováka z dokumentu V síti. Vyžadoval po dívkách nahé fotky Číst článek

Osobní setkání, korespondence nebo omluva se studentkami neproběhly?

Ale nebráním se tomu.

Ve chvíli, kdy studentky stály před oficiální komisí, vysvětlovaly tam ty příběhy, nebylo by vhodné je s těmi závěry oficiální cestou seznámit? To by bylo asi první, co by mě v takové situaci napadlo.

Dobře.

V doporučeních etické rady stojí, že studenti prvních ročníků se měli na kurzech v Dobronicích absolvovat školení, které by je lépe připravilo se takovým situacím bránit. Podle zdroje z Anatomického ústavu měl být právě docent Valášek nominován, aby se těchto kurzů zúčastnil. Nemůže to působit, že vedení ústavu celou věc s etickou radou bere na lehkou váhu?

Myslím, že dotyčný v Dobronicích nebude.

Byl ale nominován?

Nevím. Vy to víte asi lépe.

Nevíte, jestli byl nominován?

Nevím, teď si to opravdu nevybavuji. Určitě tam samozřejmě nemůže být.

Informování studentů

Jak by mělo školení studentů v Dobronicích probíhat?

Již v minulém roce jsme usilovali o to, aby v Dobronicích kromě sportu a první pomoci byly i základy komunikace. Právě tato část bude spojena s tím, že tato informace při ní bude studentům podána.

Jakým způsobem?

Asi formou přednášky a diskuse v nějaké skupince.

Jaké informace jim budou na kurzech předávány?

Připravovali jsme to, že by se tam učili komunikace. To znamená základy komunikace, které následně využijí i při komunikaci s pacienty.

„Od loňského roku máme systém ročníkových zástupců, což jsou sami studenti. Máme i pedagogy, kteří mají na starost dané studijní skupiny, to je jedna z možností, kam se studenti mohou obracet se svými stížnostmi, podněty. Chceme systém dále rozšiřovat i v návaznosti na univerzitu, která bude zřizovat ombudsmana.“ Martin Vokurka (děkan, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy)

Myslíte si, že v momentě, když by je někdo na akademické půdě sexuálně obtěžoval, tak by jim tento kurz komunikace pomohl v tom, aby kontaktovali například vás nebo někoho z vedení fakulty?

Mělo by jim to pomoct a měli by mít informaci, že v případě, že by se jim něco takového dělo, měli by nám to sdělit. Měli by vědět, jakým způsobem a kam. Měli by vědět, že některé věci, ale to asi všichni víme, jsou nepřípustné.

Od loňského roku máme systém ročníkových zástupců, což jsou sami studenti. Máme i pedagogy, kteří mají na starost dané studijní skupiny, to je jedna z možností, kam se studenti mohou obracet se svými stížnostmi, podněty. Chceme systém dále rozšiřovat i v návaznosti na univerzitu, která bude zřizovat ombudsmana. Měl být multikanálový, aby se nevyskytla jedna bariéra, která by studentovi znemožnila se na někoho obrátit. Mohou se obracet i přímo na mě, ale chápu, že mohu pro někoho představovat až příliš vzdálenou osobu.

Když se zaměříme ještě na ty poškozené studentky, přijde vám to z jejich pohledu dostačující, že jedinou změnou je „změna výuky anatomie“?

Především bych chtěl ocenit jejich odvahu a to, že s tím vystoupily. Za fakultu chci říct, že pokud by i v budoucnu měl někdo takovou potřebu, tak samozřejmě garantujeme veškerou bezpečnost, anonymitu a potřebu těch studentek. To je primární.

Pokud jde o jejich pocit komfortnosti, myslím, že to, že to, co udělaly, není málo a nepochybně se některé věci budou řešit a vytvářet prostředí. Výsledek to přineslo. Pokud by více méně ke komfortu přispělo vysloveně nějaké trestání, otázka jejich náhledu na věc.

Navenek to působí tak, že se pan Valášek, když může nadále vyučovat, nedopustil ničeho vážného a dává mu tak za pravdu jeho vzdělávací metody.

To mu nedává za pravdu. Prošel poměrně složitým řízením, bylo to sděleno a do jisté míry to bylo adekvátní tomu provinění. Věřím, že se to u něj už nikdy opakovat nebude. Zároveň by tento proces měl být ostatním pedagogům jakýmsi vzorem, kdyby náhodou si přestali uvědomovat některé rysy. Takto studentky přispěly k vývoji situace na fakultě.