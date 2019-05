Na sociálních sítích žádal fotku ‚kozinek‘ po údajně 13leté. ‚Všechno je tam takové perverzní,‘ hájil se

Sexuální predátoři slídí na sociálních sítích. Po dokumentaristovi Vítu Klusákovi se o tom přesvědčila i Mf Dnes. Na schůzku s údajně 13letou dívkou přišel 50letý muž. V rozhovoru s redaktory pak tvrdil, že o nic nešlo. Muž vystupující pod přezdívkou například „zvrhlej pán“ ale zároveň řekl, že kdyby někdo něco podobného udělal jeho synovi, byl by „hodně zlej“. Deník také upozornil, že policie podobné volavky používat nemůže. Praha 12:11 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sexuálních útoků na děti podle psycholožky stále přibývá (ilustrační foto). | Foto: Miika Silfverberg | Zdroj: Flickr (CC BY 2.0)

„Já měl za to, že se omlazuje. Chtěl jsem se ji při schůzce zeptat, jestli to tak skutečně je,“ reagoval Roman z Liberce na otázku, proč třináctiletou Aničku prosil o „fotku, kde budou kozinky“.

Dívce mimo jiné napsal, že „budeme nazí, budeme se mazlit, zatáhneme záclonky v autobusu“. Konverzace jemu samotnému prý nepřišla normální, na serveru Xchat.cz, kde se výměna odehrávala, je ale podle něj „všechno takové perverzní“.

Figurantku následně pozval také na schůzku do pizzerie. Podle serveru iDNES.cz s novináři hovořil ochotně. „Já záměrně nevyhledávám mladé děti. Žil jsem prostě v tom, že je to jinej svět,“ hájil se muž, který na internetu vystupoval pod přezdívkami Zralý chlapák nebo Zvrhlý pán. Profily hodlá podle svých slov zrušit. Pokud by se něco takového stalo jeho synovi, byl „by hodně zlej“, uvedl v rozhovoru.

Podobnou zkušenost se sexuálními predátory na sítích mají i dokumentaristé, kteří chystají film V síti a také vytvořili falešné profily 12letých dívek. „Za 10 dní se objevilo 2,5 tisíce mužů, kdy drtivá většina z nich se snažila přesvědčit ty naše dívky, aby se svlékly, aby posílaly nějaké nahé fotografie, sami jim posílali fotografie svých ztopořených penisů," popsal Vít Klusák v rozhovoru pro Radiožurnál.

Zanechání stop

Policisté ale na rozdíl od novinářů ze zákona nemohou využívat volavky k vylákání viníků. Dalším omezením při vyhledávání agresorů jsou také pravidla provozovatelů sociálních sítí, chatovacích místností a diskusních fór.

Se sexuálním násilím se přitom děti na internetu setkávají čím dál častěji. Podle klinické psycholožky Zory Duškové ke zneužívání dětí nejčastěji přistupují nedeviantní muži, kteří volí mladistvé jako náhradní sexuální objekt.

Pokud už ale kriminalisté agresora na internetu dopadnou, mají obvykle dost důkazů pro zahájení soudního řízení. „Sexuální predátoři za sebou na síti vždycky zanechají stopy,“ vysvětluje vedoucí Oddělení informační kriminality Václav Písecký.

Dušková upozorňuje, že predátor si často rychle získá důvěru dítěte. To pak může nabýt dojmu, že je bezpečné se s „internetovým kamarádem“ sejít osobně. „To jsou situace, které mohou děti opravdu i ohrozit na životě,“ říká.