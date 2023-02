Existovala chatka, ve které občas někdo zmizel, popisuje napadená žena z Masarykovy univerzity

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně se dál zabývá údajným sexuálním obtěžováním studentek ze strany učitelů. Kvůli kauze se už dohodla na rozvázání pracovního poměru se dvěma učiteli z katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, kteří jsou z nevhodného chování podezřelí. Třetí učitel je takzvaně na překážce v práci. Brno 12:00 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masarykova univerzita se zabývá údajným sexuálním obtěžováním studentek ze strany učitelů | Zdroj: Profimedia

Mezi studenty vzniká i petice na podporu fakulty a pedagogů. Případy obtěžování se v minulosti objevily i na univerzitách v Praze, Olomouci a Liberci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž od Hany Novotné o sexuálním obtěžování na Masarykově univerzitě

„Nevhodné dotyky nebo plácnutí po zadku. Jestli mám dát nějaký konkrétní příklad, tak jeden z vyučujících má látkovou mapu, šátek hor, kde lyžařský kurz probíhal, a položí ji jedné studentce na hrudník a na mapě pak ukazuje, kde jsou vrcholy, a kde naopak ne,“ popisuje Radiožurnálu jedna z obětí.

Podle studentky pedagogické fakulty to byl jen zlomek toho, co na kurzech s učiteli z katedry tělesné výchovy prožívala. Podle svých slov zažila sexuální nátlak i obtěžování: „Vědělo se, i že existuje chatka, od které mají klíče jenom ti tělocvikáři. Občas v té chatce třeba někdo zmizel. Spíš to bylo takové veřejné tajemství.“

Popsat svůj příběh pro ni bylo psychicky náročné, ale svěřila se, že s učitelem měla několikrát pohlavní styk, před kterým se ji snažil opít.

Petice na podporu

„Vznikla petice s tím, že ti učitelé jsou dobří učitelé. Není úplně dobře, že by se mělo to nevhodné chování omluvit tím, že jsou to dobří učitelé. Už mi posílalo tolik lidí, že se cítím z hlediska okolí tlačená do toho, abych tu petici podepsala,“ vysvětluje.

Petici podepsalo zhruba 180 lidí. Její autorky chtěly očistit jméno fakulty. „Petici, kterou jsme vyvěsili na facebookové stránce, jsme také rozesílali do skupinových chatů a nikoho jsme určitě neobepisovali. Neprosili jsme o podpisy,“ říká jedna z nich, Tereza.

Údajným obtěžováním na pedagogické fakultě v Brně se zabývá policie. Jeden z podezřelých končí Číst článek

„Máme s touto katedrou pouze samé pozitivní zkušenosti a nás velmi mrzí, že to navenek působí jinak. Byli bychom rádi, pokud dojde k zjištění, že tvrzení nebyla pravdivá, aby došlo k očištění jména pedagogů a celé katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví,“ dodala.

Jednoho z učitelů, kteří na škole kvůli kauze skončili, požádal Radiožurnál o vyjádření. Komentář ale odmítl. Podle děkanky pedagogické fakulty Simony Koryčánkové by studenti a absolventi, kteří sexuální obtěžování zažili, měli záležitost přijít nahlásit.

„Jakýkoliv podnět, který studenti, studentky, zaměstnanci mají, podávají kontaktní osobě. Ty jsou na každé fakultě dvě. Jsou proškoleny a znají přesný postup, jak komunikovat s nahlašovatelem nebo nahlašovatelkou,“ objasňuje děkanka Koryčánková.

Další postup školy ve vyšetřování této kauzy a prevenci nevhodného chování ze strany učitelů, shrnuje její mluvčí Radim Sajbot: „Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš nařídil všem děkanům a děkankám provést kontrolu výstupů všech studentských hodnocení jednotlivých předmětů, a to od akademického roku 2019/2020 až do současnosti.“

„Nezávislým posudkem prochází také Metodika Masarykovy univerzity pro řešení případů nevhodného chování. Tuto kontrolu provádí ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová,“ říká Sajbot.

Kauzou se na základě informací z médií zabývá policie. Podle jejího mluvčího Pavla Švába zatím nikdo nepodal trestní oznámení.