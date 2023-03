‚Nevhodné chování a interakce se studenty.‘ Na liberecké univerzitě skončil další pedagog

Technická univerzita v Liberci se po necelém roce rozloučila kvůli podezření na nevhodné chování se sexuálním podtextem s dalším pedagogem. Učitel lexikologie a morfologie na katedře anglického jazyka Richard Skultéty Madsen se rozhodl z univerzity sám odejít. První stížnosti od studentek na jeho chování začaly přicházet v době, kdy fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou opouštěl kvůli podobným proviněním jiný učitel. Liberec 5:00 14. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technická univerzita v Liberci | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

„Když za mnou přišel, seděla jsem mezi spolužáky asi ve třetí lavici. Přisedl si a dal ruku na moje stehno a pak pokračoval na rameno,“ popsala jedna ze studentek svou zkušenost s pedagogem Madsenem.

Za ‚obtěžující chování‘ výtka děkana. ‚K vyhmatání intimního místa jsem nevyzýval,‘ brání se docent anatomie Číst článek

Zmíněná situace proběhla před ostatními spolužáky na jednom ze seminářů, který vyučující Richard Skultéty Madsen vedl. „Od té doby jsem se snažila zapadnout a moc nemluvit. Spolužáci mě pak začali upozorňovat, že mi prý kouká na nohy a že mě na přednáškách sleduje,“ vyjádřila studentka pocity s tím, že nevhodné chování pokračovalo i následující semestr.

Na dalším semináři, kterého se účastnilo jen pár studentů, ji měl pedagog vyčlenit ještě s její kamarádkou mimo kolektiv a usadil je do přední lavice. „Tam jsem se jeho pohledům nevyhnula a neměla jsem tam svoje kamarády jako podporu. Je mi fyzicky zle, když musím na jeho semináře,“ uvedla a vyjádřila obavy, že kdyby neuposlechla jeho pokynů, nemusela by splnit závěrečnou zkoušku nebo by s ní chtěl pedagog po hodině mluvit samostatně.

Její svědectví je popsáno v dokumentech a korespondenci, které má server iROZHLAS.cz i vedení pedagogické fakulty k dispozici.

Nešlo o jediný popsaný prohřešek anglicky mluvícího vyučujícího. Během svého působení na katedře anglického jazyka oslovil e-mailem studentku s dotazem: „Nemůžu přestat přemýšlet, zda způsob, jakým jste se dnes na mě během přednášky dívala, je obvyklý, nebo jestli to bylo něco výjimečného.“

Na střídmou odpověď studentky se zmínkou o existenci etického kodexu reagoval pedagog dalším e-mailem o možných vztazích mezi učiteli a žáky.

Etický kodex tul 2. Zásady v pedagogické práci Akademický a pedagogický pracovník TUL: e) Ke studentům se chová vždy spravedlivě, nezneužívá vůči studentům svoji učitelskou autoritu a nevyžaduje od nich činnosti, které patří k jeho vlastní povinnostem, nepřivlastňuje si nijak jejich práci a jimi dosažené výsledky. Celý kodex k přečtení ZDE.

Problematická se jeví i jedna z jeho prezentací určená k výuce, ve které vysvětloval anglickou lexikologii na spojeních se sexistickým podtextem.

Server iROZHLAS.cz se snažil vyučujícího Madsena kontaktovat, všechny zaslané dotazy však zůstaly bez odpovědi.

Vedení fakulty učiteli oznámilo, že v červnu neprodlouží jeho pracovní smlouvu, Madsen se ale rozhodl pro razantnější řešení: na začátku března na vlastní žádost univerzitu opustil.

Katedra? Hradba mlčení

Problémů je na katedře anglického jazyka více. „Studenti jsou poměrně intenzivně šikanovaní i ze strany některých pedagogů. Je na nás vytvářen větší tlak než na jiných katedrách a ne vždy se s námi jedná na rovinu,“ svěřil se serveru iROZHLAS.cz jeden ze studentů. Redakce jeho totožnost zná, respektuje ale studentovo přání a nebude ji zveřejňovat.

Vedení katedry tak mezi částí studentů ztratilo důvěru, studijní problémy se nelepší a studenti mají pocit, že je nemá kdo vyslechnout. „Celková atmosféra na katedře je taková, že spousta studentů kvůli tomuto jednání skončila na psychofarmakách, začali pociťovat úzkostné stavy, deprese, frustrace. Řada z nich začala docházet k psychologovi a někteří kvůli tomuto jednání skončili na psychiatrii. Kdybyste se zeptali absolventů, tak vám řeknou, že na té katedře to bylo strašné,“ tvrdí jeden ze současných studentů.

Vedoucí katedry Zénó Vernyik chtěl zabránit tomu, aby sexuální obtěžování jeho podřízení komentovali. Rozeslal jim proto hromadný e-mail, ve kterém připomíná, že jsou v pracovní smlouvě vázáni mlčenlivostí a na případné dotazy médií by neměli reagovat. „Nemáme dovoleno komentovat záležitosti univerzity bez předchozího souhlasu rektora,“ napsal Vernyik a připojil návod, jak s novináři komunikovat.

Nevhodné narážky, ale třeba i fyzické obtěžování. ‚Vidíme, že to není nic neobvyklého,‘ říkají odborníci Číst článek

Vernyik serveru iROZHLAS.cz tvrdil, že se nesnaží nikoho umlčet. „Odkazuji na příkaz pana rektora. Tento postup na TUL obecně platí již několik let. Není to moje nařízení, kolegy pouze upozorňuji na danou skutečnost. Ani já vám bez předchozího souhlasu pana rektora nemohu poskytnout žádné informace,“ podotkl.

Tiskový mluvčí Technické univerzity v Liberci informace serveru iROZHLAS.cz o chování pedagoga Madsena potvrdil. „Řešili jsme případ nevhodného chování jednoho z pedagogů na katedře anglického jazyka. Šlo o nevhodné pedagogické postupy při výkladu látky a nevhodnou interakci se studenty při výuce,“ uvedl mluvčí Radek Pirkl.

Zároveň podotkl, že první podněty od studentek přišly v letním semestru 2022. „Postupně do situace vstoupili vedoucí katedry, děkan a nakonec univerzitní ombudsman. Výsledkem je, že dotyčný vyučující se rozhodl odstoupit na vlastní žádost z pracovního poměru na TUL k 5. březnu 2023,“ doplnil mluvčí s tím, že více podrobností k případu kvůli ochraně soukromí všech zúčastněných univerzita uvádět nechce.

Madsenův zaměstnanecký profil na stránkách univerzity krátce po 5. březnu zmizel.

Technická univerzita v Liberci | Foto: Technická univerzita v Liberci

Klíčová role tutorů

Jak mluvčí celé univerzity, tak děkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Jan Picek opakovaně vyzdvihli roli studentských tutorů. Právě oni totiž vedení školy tlumočili stížnosti studentek.

„Ukazuje se, jak důležití jsou studentští tutoři a tutorky, protože mají k našim studujícím nejblíž,“ pochvaluje si jejich zavedení děkan Picek.

Konference rektorů apeluje na řešení nevhodného chování na vysokých školách, požaduje také víc peněz Číst článek

Impuls ke zřízení institutu studentských tutorů vychází i z jiného nedávného podobného případu. Pedagog Richard Jedlička byl loni v létě propuštěn z fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL po dlouhých letech ponižování studentů a nevhodného chování k nim. Na fakultě působil jako garant výuky psychologických předmětů.

S případem pedagoga Madsena pojí Jedličku podobný modus operandi. Studentky si dlouhodobě stěžovaly na jeho sexuální narážky během hodin či nevhodný fyzický kontakt. „Jak zabráním tomu, aby mi pan doc. Jedlička příští roky nesahal do vlasů, nechytal měl za prsty na rukou, za paži etc.?“ zněla jedna ze stížností.

V rámci potírání podobného chování proto univerzita navázala spolupráci s externím ombudsmanem a lepší komunikaci mezi studenty a školou mají zajišťovat právě tutoři z řad studujících, kteří sehráli v případu pedagoga Madsena klíčovou roli.

„Díky studentským tutorům a univerzitnímu ombudsmanovi se podařilo celý neblahý případ odhalit a vyřešit. Dáváme tím studujícím i vyučujícím jasný signál, že nebudeme podobné případy na fakultě tolerovat a že máme k jejich řešení efektivní mechanismy,“ uzavírá děkan Picek.

Další případy sexuální obtěžování V polovině února rezignovali šéf Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR Miroslav Vaněk a jeho zástupce Pavel Mücke. Při výuce měli podle deníku Právo obtěžovat studentky Univerzity Karlovy. „Kantor nabízel studentce dvojnásobný počet kreditů výměnou za sex. Něco podobného se stalo už před dvěma lety na adaptačním kurzu,“ popsal deníku anonymní zdroj. Oba obvinění odmítli.

Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy padla výtka jednomu z pedagogů za obtěžující chování. Docent anatomie vyzval podle univerzity k vyhmatání bodu v intimních partiích. Vyučující se závěry nesouhlasil. Server iROZHLAS.cz tento případ podrobně popsal ZDE.

Případ sexuálního obtěžování nedávno zaznamenali i na Masarykově univerzitě v Brně. Pedagogové z katedry tělesné výchovy se podle studentek dopustili sexuálního nátlaku i obtěžování. „Vědělo se, i že existuje chatka, od které mají klíče jenom ti tělocvikáři. Občas v té chatce třeba někdo zmizel. Spíš to bylo takové veřejné tajemství,“ popsala jedna z obětí. Všichni tři kantoři přestali na univerzitě vyučovat.

„Mimořádně hrubě a sexistické vystupování“ jednoho z pedagogů řešili i na Univerzitě Palackého v Olomouci. Písemné podněty studentů však přišly pozdě a chování vyučujícího je již promlčené, na vysoké škole proto zůstává.