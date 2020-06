Do pasti se chytil dvakrát. Soud potrestal sexuálního predátora z dokumentů V síti a Černota podmínkou

Nejprve ho loni v dubnu zachytili autoři dokumentu Černota, téměř o rok později vystoupil jako jeden ze sexuálních predátorů ve snímku V síti. Ve čtvrtek se před soudem Matouš K. k oběma činům přiznal, vinu ale necítil. „Jenom jsem si chtěl popovídat, neměl jsem v úmyslu nikomu ublížit,“ vypověděl. Obvodní soud pro Prahu 7 mu za navazování nedovoleného kontaktu s dítětem nepravomocně uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Původní zpráva Praha 6:00 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matouš K. se svojí obhájkyní při jednání na Obvodním soudu pro Prahu 7 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pětadvacetiletý muž vešel ve čtvrtek odpoledne do soudní síně se skloněnou hlavou. Čekalo ho jednání, během něhož se mělo rozhodnout, jak bude potrestán za to, že se nejméně dvakrát chtěl kvůli sexu sejít s nezletilou dívkou. V obou případech ale šlo o figurantky autorů dokumentů Černota a V síti.

„Jenom jsme si povídali,“ řekl během soudního líčení o setkání s herečkou Anežkou Pithartovou, která ve filmu V síti vystupovala jako školačka. „Povídali jsme si o sexu, normálně jsme si povídali. Odešel jsem odtamtud,“ dodal.

Po otázce od své obhájkyně Marie Stodolové upozornil, že na žádnou z dívek nikdy nenaléhal, aby s ním měla sex.

Jak ale vyplývá z konverzací a nahrávek, které si policisté vyžádali od obou dokumentaristů, obžalovaný dívkám za pohlavní styk nabízel finanční odměnu. Zároveň se jich prostřednictvím chatu ptal, jestli jsou „tam dole oholené“, jestli někdy dělaly orální sex a popisoval jim různé sexuální praktiky.

Během výslechu i dalšího jednání si ale často nechával napovídat od své advokátky, doptával se několikrát na položenou otázku a bylo vidět, že se mu o skutcích těžko mluví. Vinu ale vyučený zahradník necítil.

‚Veřejnosti nebezpečný‘

Soudní znalec v posudku uvedl, že muž nemá žádnou deviaci. Konstatoval ale, že trpí psychosexuálním infantilismem. Nedokáže proto například rozpoznat, co je společensky nepřijatelné, nebo věk dívek, které oslovoval.

„Bez adekvátního léčení ho pobyt na veřejnosti činí nebezpečným,“ stálo v posudku. Proto navrhl, aby součástí trestu bylo i ambulantní sexuologické léčení. Psychiatr zároveň v posudku konstatoval, že muž je jednodušší, emocionálně nezralý a má mírně podprůměrnou inteligenci.

Po přečtení svědeckých výpovědí režiséra Víta Klusáka a herečky Anežky Pithartové z filmu V síti a dokumentaristy Radima Fialy z projektu Černota navrhla státní zástupkyně podmínečný trest a ambulantní sexuologickou léčbu. Zároveň žádala, aby byl Matoušovi K. odebrán mobil, přes který si s dívkami psal. Advokátka Stodolová naopak chtěla, aby trestem jejího klienta byla pouze léčba. „Není schopný pochopit dopady trestního jednání,“ vysvětlila.

K jejím slovům se přidal i obžalovaný. „Chtěl jsem říct, že už to nikdy neudělám. Veškeré tyhle profily kromě facebooku jsou zrušené. Chtěl bych vrátit mobilní telefon,“ opakoval slova, která mu obhájkyně šeptem napovídala.

Tříletá podmínka?

Za oba přečiny nakonec soudce Dalibor Ryšlavý muži uložil 14 měsíců vězení s tříletým odkladem, poslal ho na sexuologické léčení a zabavil mu telefon.

„Trest zahrnuje zejména výchovnou stránku, kdy odsouzený dostal prostor, aby ukázal, že bude vést řádný život,“ vysvětlil po přečtení rozsudku. Po krátké domluvě s Matoušem K., který byl z rozsudku zmatený, požádala Stodolová o lhůtu na to, aby se rozhodli, jestli se odvolat.

„Určitě je to nejlepší řešení, když nejste stoprocentně přesvědčení, že se budete odvolávat. Počkáte si na odůvodnění rozhodnutí a zabrání toho mobilu. Ale nejspíš se odvolávat budeme, protože klientovi se nelíbí, že propadl ten telefon,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz Stodolová. Dodala ale, že ani se zbytkem trestu nejsou spokojeni.

Podobně reagovala i státní zástupkyně Jana Behenská. „Případné odvolání zvážíme, protože trest byl uložen mírnější, než jsme navrhovali. Nicméně považuji za důležité, že bylo uloženo ochranné sexuologické ambulantní léčení s tím, že u výše trestu po vyhotovení rozsudku ještě zvážíme, jestli je dostačující, nebo ne,“ řekla redakci.

Dva dokumenty, jeden aktér

Poprvé zachytily kamery dokumentaristů Matouše K. v březnu 2018, kdy Martin Klesnil a Patrik Fiala natáčeli jeden z dílů seriálu Černota pro Televizi Seznam. Tvůrci se snažili dopátrat toho, jak se sexuální predátoři dostávají ke svým obětem. Vytvořili proto profil mladé dívky, u kterého použili fotky své plnoleté kamarádky. Té se ozval i Matouš K.

Ačkoli ho „dívka“ upozornila, že jí je 14 let, nabízel jí za sex 600 až 800 korun. Nakonec si domluvili schůzku na pražském Andělu. Tam ho ale překvapili dokumentaristé. „Psal jsem si, chtěl jsem někam zajít s ní třeba na jídlo, poznat se… A pak by se vidělo. Já říkám pravdu,“ řekl jim, když po něm chtěli vysvětlení. „Vím, že je to nelegální. Teď je mi to líto,“ dodal.

Zároveň ale potvrdil, že pokud by s dívkou měl sex, peníze by jí dal. „Bylo vidět, že takovou situaci vůbec nečekal. Věděl, že to, co chtěl udělat, je nezákonné,” řekl ve výpovědi jeden z tvůrců reportáže Fiala.

Muž také slíbil, že už nikdy nic podobného neudělá. „Já sem často nejezdím do tý Prahy,“ řekl tvůrcům. „Udělal jsem velkou chybu a budu o tom hodně přemýšlet,“ dodal. Po cestě od nákupního centra nicméně vyhodil do koše prezervativy a lubrikační gel.

Už v reportáži je ale uvedeno, že o pouhý den později se Matouš K. snažil navázat kontakt v dalších diskuzních fórech pro dospělé i děti. A nevzdal se toho ani v následujících měsících, v listopadu roku 2018 oslovil i jednu z protagonistek dokumentu V síti Anežku Pithartovou.

„Byl v kavárně nesmírně krotký a zakřiknutý. Ale když Anežka Pithartová předčítá, co jí psal včetně toho, jestli by jí nevadilo, kdyby otěhotněla, tak ta komunikace byla docela brutální. Psal jí třeba, že ‚ho má velkého a tlustého’,” popsal redakci schůzku s Matoušem K. v dokumentu V síti Vít Klusák.