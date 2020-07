Tři podmíněné tresty, tři neuzavřená vyšetřování, dva odklady a stížnost, která se vrací k soudu. Taková je bilance deseti sexuálních predátorů, o které se policie zajímala v souvislosti se snímkem V síti. Téměř všechny kriminalisté stíhali za navazování nedovoleného kontaktu s dítětem, některé ale podezřívají i z činů, za které mohou dostat až 12 let vězení. Server iROZHLAS.cz případy dlouhodobě sleduje.

Podmínku dostal i pětadvacetiletý Matouš K., který se chytil do pasti filmařů dvakrát. Jednou v případě filmu V síti, podruhé v dokumentární sérii Černota. Za oba přečiny mu soud uložil 14 měsíců vězení se zkušební dobou tři roky. Rozsudek je od 30. června pravomocný, ani jedna strana se neodvolala. Muž u soudu necítil vinu za to, že se nejméně dvakrát pokusil sejít s nezletilou dívkou. Zároveň nabízel dívkám za pohlavní styk 600 až 800 korun.

Marek V. se s „dvanáctiletou“ na začátku minulého roku i sešel v cukrárně v pražských Vinohradech. Chtěl si ji odvést do hotelu a nabízel jí, že se společně vysprchují. Sabina si pak s mužem psala ještě měsíc.

„V komunikaci postupně přešel k sexuálním tématům, kdy jí kladl intimní otázky, vyžadoval zaslání fotografií jejích intimních partií, přičemž on jí zaslal opakovaně fotku svého ztopořeného penisu,“ píše se mimo jiné v trestním příkazu, který v březnu uveřejnil server iROZHLAS.cz. .

Od čtvrtka 9. července bude v kinech nová verze pro diváky, kterým je více než 18 let. K tomuto kroku se tvůrci rozhodli na základě debaty s diváky i sexuology. Na jaře také dokumentaristé uveřejnili V síti: Za školou, která je dostupná pro děti od 12 let.

Dokument V síti připravovala autorská dvojice Barbora Chalupová a Vít Klusák skoro tři roky. „Film jsme postavili tak, aby byl co nejvěrnějším odrazem toho, co se v dětských pokojících čím dál častěji děje,“ vysvětlila dříve Chalupová. Tři dospělé herečky s dívčím vzhledem – Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá – představovaly v online prostoru školačky, které během deseti dnů kontaktovalo 2458 mužů. Ti po dívkách požadovali sex přes webkameru, posílali jim fotografie a videa svých penisů, odkazy na pornografii nebo se je pokoušeli vydírat. Film vidělo už více než 410 tisíc diváků.

Policejní mluvčí Eva Kropáčová nedořešené případy a materiály dlouhodobě odmítá komentovat. „V souvislosti s postupem vyšetřování si vyžadujeme doplňující informace, a to nejen od autorů dokumentu,“ reagoval v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vedoucí oddělení informační kriminality pražské policie Václav Písecký, který se tímto typem kriminality dlouhodobě zabývá. Některé případy už dospěiy ke svému konci, jiné policie a státní zastupitelství stále řeší.

Pražská policie kvůli dokumentu V síti vyšetřovala celkem devět lidí, jeden z případů předala vyšetřovatelům v Ústeckém kraji. Další muž se přišel přihlásit brněnským kriminalistům sám. Od poloviny minulého roku do letošního dubna se tak policie zabývala deseti aktéry ze snímku V síti.

Hned při druhém hovoru se ale jeho chování radikálně změnilo. „Začal mít narážky a směřoval výrazně k jednomu explicitnímu tématu. Psal, že jsem krásná, a posílal svoje fotky. A taky že má rád, když může někoho ponižovat, a že mi dá peníze, když budu dělat, co chce,“ řekla Těžká. „Lišil se od ostatních tím, že z ničeho nic přešel do extrému,“ dodala.

Někteří „sexuální predátoři“ ale stále na svůj trest čekají. Tři stále vyšetřuje pražská policie, která nechce k případům podávat bližší informace. Patří mezi ně muž s přezdívkou Sneeky , kterému hrozí nejvyšší trest ze všech sexuálních predátorů. Za pokus o zvlášť závažný zločin sexuálního nátlaku, navazování nedovolených kontaktů s dítětem a dokonaný čin šíření pornografie ho může soud poslat do vězení až na 12 let.

Muž také slíbil, že už nikdy nic podobného neudělá. „Udělal jsem velkou chybu a budu o tom hodně přemýšlet,“ řekl tvůrcům. Po cestě od nákupního centra nicméně vyhodil do koše prezervativy a lubrikační gel.

Co je podmíněné zastavení trestního stíhání?

V jednom z dílů pořadu Černota se měl sejít s dívkou u obchodního centra na pražském Andělu, tam ho ale překvapili dokumentaristé. „Bylo vidět, že takovou situaci vůbec nečekal. Věděl, že to, co chtěl udělat, je nezákonné,” řekl ve výpovědi jeden z tvůrců reportáže Patrik Fiala.

Muž, který v dokumentu V síti vystupoval pod přezdívkou Sneeky | Zdroj: Hypermarket Film Ltd.

Druhý den konverzace jí také poprvé poslal zoofilní porno. Podobná videa dostala Těžká ještě několikrát. Postupně také „dvanáctileté dívce“ vymyslel vlastní slovník, popisoval pohlavní styk se svou matkou a nutil ji, aby si vymýšlela, že má sex se svým bratrem, a vyprávěla mu o tom. Založil jí také profil na erotické seznamce.

Herečka s ním nakonec komunikovala dennodenně zhruba čtyři měsíce. V únoru se s ním setkala v holešovické kavárně. Sneeky přišel bez studu, sedl si a konverzaci zahájil slovy: „Co je? Jsi nervózní, viď? Jako prase.“ Těžká s ním chvíli mluvila o jeho chování, nakonec to ale nevydržela a chrstla mu malinovku do obličeje. Sneeky si v klidu dopil kávu, zaplatil a odešel. Dva měsíce o něm Těžká neslyšela, až poté jí zničehonic napsal. Když mu poslala odkaz na dokument, už se neozval.

Na to, jak dopadne vyšetřování policie a jestli budou obviněni, čeká i postarší partnerská dvojice, která komunikovala s herečkou Sabinou Dlouhou. Ti se herečce ozvali až poté, co proběhlo natáčení v ateliérech. S Dlouhou se sešli v pražských Holešovicích a mluvili s ní jako s dítětem. Ptali se jí, jestli už se s někým mazlila, a snažili se jí vysvětlit, že s ní chtějí mít sex ve třech.

Kvůli tomuto chování policie od srpna minulého roku oba podezřívá z navazování nedovoleného kontaktu s dítětem, což podle státní zástupkyně Jiřiny Fronkové dělali opakovaně a delší dobu.

Další delikty, ze kterých je policie podezřívá, ale s dokumentem nesouvisí. Od prosince loňského roku je policie stíhá i za to, že sváděli dítě k pohlavnímu styku. Za takové chování je soud může v krajním případě poslat do vězení až na pět let. Muže policie také viní od letošního dubna z toho, že znovu navazoval nedovolený kontakt s dítětem.