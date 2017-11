Seznam a profily 13 známých prezidentských kandidátů. Jména zbylých pěti oznámí ministerstvo později

Termín pro přihlášky do prezidentských voleb v úterý úderem čtvrté hodiny vypršel. O funkci prezidenta se chce ucházet celkem 18 kandidátů. Všechna jména však úředníci odtajní až za 14 dní. Přinášíme vám proto abecedně seřazený seznam s krátkými profily dosud známých kandidátů, kteří se včas na ministerstvu vnitra přihlásili a svou kandidaturu veřejně oznámili. Profily Praha 18:25 7. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský hrad | Foto: Jolana Nováková | Zdroj: Český rozhlas

Prezidentské volby se budou konat 12. a 13. ledna 2018. Zájem o Hrad má celkem 18 kandidátů.

Šest z nich ale nedoložilo požadovanou podporu, tedy podpisy 50 tisíc občanů, dvacet poslanců, nebo deseti senátorů.

Některá jména také dosud nejsou známá, ministerstvo vnitra je oficiálně zveřejní až 24. listopadu.

Jiří Drahoš

Datum a místo narození: 20. února 1949, Český Těšín

Vzdělání: vystudoval fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze (1972), v roce 1994 se habilitoval pro obor chemické inženýrství na VŠCHT a v roce 1999 obhájil doktorát věd; v roce 2003 byl jmenován profesorem.

Profesní kariéra: od roku 1973 působil v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky, postupně jako vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník a zástupce ředitele (1992 až 1995 a 2004 až 2005); v letech 1996 až 2003 stál v čele ústavu; v letech 2005 až 2009 byl místopředsedou Akademie věd, zodpovídal za oblast chemických věd a věd o živé přírodě; v čele Akademie věd stanul v březnu 2009 a ve funkci působil až do 24. března 2017.

Vědecká činnost: jeho oborem je chemické inženýrství, publikoval přes 60 původních prací ve vědecky významných mezinárodních časopisech; je spoluautorem několika zahraničních a domácích patentů.

Rodina: ženatý, s manželkou Evou má dvě dcery.

Jiří Drahoš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Pavel Fischer

Datum a místo narození: 26. srpna 1965, Praha.

Vzdělání: vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval i v Ženevě (sociální učení církve) a na pařížské Národní škole pro státní správu (ENA).

Současná funkce: ředitel neziskové organizace STEM, která se zabývá výzkumy veřejného mínění.

Praxe: krátce pracoval jako učitel francouzštiny na gymnáziu, v letech 1991 až 1993 byl osobním sekretářem pražského biskupa Františka Lobkowicze, následující dva roky byl zástupcem ředitele pražského Institutu komunikace; v letech 1995 až 2003 působil v Kanceláři prezidenta republiky, mimo jiné jako poradce Václava Havla, v letech 1999 až 2003 byl ředitelem politického odboru; v letech 2003 až 2010 byl českým velvyslancem ve Francii a v Monaku, po návratu do Prahy pracoval jako vrchní ředitel sekce bezpečnostně-multilaterální ministerstva zahraničí.

Rodina: je ženatý, má čtyři děti.

Prezidentský kandidát Pavel Fischer | Foto: DAN MATERNA / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Petr Hannig

Datum a místo narození: 20. ledna 1946, Ústí nad Labem - Neštěmice

Vzdělání: absolvoval střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově - obor umělecký kovář, později vystudoval pražskou konzervatoř (obory varhany, dirigování a skladba) a studia zakončil na Hudební akademii múzických umění, kde absolvoval skladbu.

Kariéra: původně pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Praze, od 60. let se začal profesionálně zabývat hudbou. Dlouhá léta působil jako redaktor Československého rozhlasu a měl svou kapelu Maximum Petra Hanniga. V 80. letech patřil Hannig k vlivným postavám tuzemské populární hudby. Od 90. let začal podnikat, v roce 1994 založil hudební vydavatelství MAXIMUM, které řídí dodnes.

Působení v politice: o vstup do politiky se pokoušel několikrát. Založil Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 pravidelně kandiduje ve volbách do sněmovny či Senátu. Loni při kandidatuře do Senátu v Praze 11 získal 2,3 procenta hlasů, jeho strana v letošních sněmovních volbách dostala 0,72 procenta hlasů.

Rodina: Od roku 1989 je vdovec, jeho syn Jan žije v USA, kde přednáší na vysoké škole.

Petr Hannig, předseda strany Rozumní | Foto: Luboš Vedral

Marek Hilšer

Datum a místo narození: 23. března 1976, Chomutov.

Vzdělání: vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě Karlově.

Profesní kariéra: lékař a občanský aktivista. Od roku 2007 pracuje jako pedagog a vědecký pracovník na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, působil i v akademickém senátu univerzity. Ve výzkumné práci se zabývá bojem s rakovinou. V letech 2011 a 2012 se zúčastnil lékařské mise s organizací ADRA, jako dobrovolník působil v Keni.

Rodina: ženatý (od roku 2015).

Prezidentský kandidát Marek Hilšer | Foto: Vojtěch Duchoslav | Zdroj: Český rozhlas

Michal Horáček

Datum a místo narození: 23. července 1952, Praha.

Vzdělání: studoval na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy (1970-1974), kvůli falšování žádosti o výjezd do zahraničí byl vyloučen a navíc dostal podmíněný trest; v roce 2011 získal doktorát na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde od poloviny 90. let studoval obecnou antropologii.

Kariéra: po nuceném odchodu z fakulty vystřídal celou řadu zaměstnání, oficiálně byl mimo jiné plavčíkem, myčem nádobí, skladníkem nebo domácím dělníkem; ve skutečnosti se ale věnoval zejména sázení na koně v pražské Chuchli; v polovině 80. let se k žurnalistice vrátil, nejprve psal o koních pro zahraniční časopisy, v letech 1987 až 1990 byl redaktorem Mladého světa; od poloviny 80. let se prosadil i jako textař; po listopadu 1990 spoluzaložil sázkovou kancelář Fortuna a až do jejího prodeje v roce 2004 se podílel na jejím řízení; až do května 2016 pak byl členem představenstva společnosti Fortuna Entertainment Group.

Působení v politice: na podzim 1989 stál spolu s Michaelem Kocábem za iniciativou Most, jež navázala dialog s komunistickou mocí, brzy po listopadu ale on sám politiku opustil; do politiky znovu vstoupil až loni v listopadu, když oznámil svou kandidaturu na prezidenta.

Rodina: od roku 2012 je podruhé ženatý, s kostýmní výtvarnicí Michaelou má dceru Julii. Z prvního manželství s Rut (1976 - 2010) má syna Filipa a dceru Rut. Jeho prastrýcem byl chemik Jaroslav Heyrovský.

Michal Horáček | Foto: Filip Jandourek

Jiří Hynek

Datum a místo narození: 20. prosince 1960, Ústí nad Labem.

Vzdělání: absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, oboru matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systémů, titul RNDr. (1988).

Současná pozice: prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (od roku 2011), která sdružuje zbrojařské firmy.

Kariéra: vývojový pracovník v Tesle Kolín; v roce 1990 spoluzaložil firmu na software a ekonomické poradenství; od roku 1992 zastával významné manažerské pozice, byl například generálním ředitelem Karlovarského porcelánu nebo předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Praga, ředitelem státního podniku VOP-026 Šternberk či ředitelem Správy základních registrů.

Stranická příslušnost: člen a zakladatel strany Realisté.

Rodina: podruhé ženatý; má čtyři děti (tři syny a dceru).

Šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a kandidát na prezidenta Jiří Hynek | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rohlas

Vratislav Kulhánek

Datum a místo narození: 20. listopadu 1943, Plzeň.

Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE, 1966); studium na European Business School v Praze (1992).

Kariéra: působil v různých funkcích v oboru financí a ekonomiky ve stavebních firmách (1967 až 1981); v roce 1981 nastoupil do společnosti Motor Jikov, kde se vypracoval až na předsedu představenstva (do roku 1992); ředitel společnosti Robert Bosch (1992 až 1997); předseda představenstva Škody Auto (1997 až 2004); předseda dozorčí rady Škody Auto (2004 až 2007); předseda správní rady společnosti AAA Auto Group (2007 až 2013); jednatel ve vlastní poradenské firmě Industrial Advisors (od roku 2005); v roce 2013 se stal členem manažerského týmu ve společnosti Tatra Trucks.

Stranická příslušnost: koncem 60. let byl krátce členem KSČ, nyní je členem obnovené ODA.

Rodina: rozvedený, dvě dcery; žije s partnerkou.

Prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

Josef Toman

Datum a místo narození: 10. března 1949, Cheb.

Vzdělání: Podle internetových stránek www.joseftoman.cz v roce 1969 emigroval přes Rakousko do USA. Tam rok a půl pracoval, poté studoval na Kalifornském technologickém institutu. Má titul Ph.D.

Kariéra: Podle stránek v minulosti pracoval pro americké univerzity Kalifornský technologický institut (California Institute of Technology; Caltech) a Kalifornskou univerzitu (University of California; UCLA). V České republice podle stránek vedl pobočku Amerického institutu se zaměřením výuky především na strategii, ekonomiku a management. Byl aktivní proti záměru postavit v Česku americký vojenský radar.

Analytik a prezidentský kandidát Josef Toman | Foto: reprofoto www.joseftoman.cz

Mirek Topolánek

Datum a místo narození: 15. května 1956, Vsetín.

Vzdělání: vystudoval Strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně.

Současná funkce: předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR (od září 2011), předseda dozorčí rady Elektrárny Opatovice (od října 2011), manažer slovenského přepravce plynu Eustream (od prosince 2014).

Kariéra: v 80. letech pracoval nejprve jako projektant ve společnosti Automatizace a mechanizace OKD Ostrava, poté jako vedoucí projektant ostravského závodu Energoprojektu Praha, v letech 1991 až 1996 byl ředitelem společnosti VAE s.r.o., kterou spoluzakládal.

Působení v politice: v roce 1989 se angažoval v Občanském fóru, v letech 1990 až 1994 byl členem obvodního zastupitelstva Ostrava-Poruba; poté vstoupil do ODS, v letech 1996 až 2004 byl senátorem za volební obvod Ostrava-město, v letech 1998 až 2002 byl předsedou senátorského klubu ODS a v letech 2002 až 2004 místopředsedou Senátu; v letech 2002 až 2010 byl předsedou ODS, v letech 2006 až 2009 premiérem ČR, v letech 2006 až 2009 byl také členem Poslanecké sněmovny.

Stranická příslušnost: V roce 1994 vstoupil do ODS; v dubnu 2015 předseda ODS Petr Fiala oznámil, že Topolánek přestal platit členské příspěvky a už není členem strany.

Rodina: je podruhé ženatý; v únoru 2010 se rozvedl s manželkou Pavlou, s kterou žil od roku 1979, mají spolu dcery Petru a Janu a syna Tomáše; v červnu 2010 se oženil s tehdejší stranickou kolegyní Lucií Talmanovou, mají syna Nicolase.

Mirek Topolánek ve studiu Českého rozhlasu Plus v květnu 2016. | Foto: Jan Bartoněk | Zdroj: Český rozhlas

Miloš Zeman

Datum a místo narození: 28. září 1944, Kolín.

Vzdělání: absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národohospodářské plánování.

Profesní kariéra: po dokončení studia učil na Vysoké škole ekonomické v Praze (1969-1970), poté pracoval v tělovýchovné organizaci Sportpropag (1971-1984), v roce 1984 byl zaměstnancem zemědělského podniku Agrodat, kde se zabýval simulačními modely zemědělských systémů, v letech 1990-1993 byl vědeckým pracovníkem Prognostického ústavu Československé akademie věd; od 90. let aktivně působil v politice; v roce 2002 nastoupil do starobního důchodu.

Působení v politických stranách: v letech 1968-1970 byl členem KSČ, v letech 1992-2007 členem ČSSD; v letech 1993-2002 předsedal ČSSD, v roce 2010 byl předsedou Strany práv občanů - zemanovci (SPOZ), nyní je čestným předsedou strany, která ze svého názvu vypustila slovo „zemanovci".

Působení ve veřejných funkcích: během politické kariéry Zeman zastával nejvyšší politické funkce v zemi - byl poslancem Federálního shromáždění (1990-1992; původně za Občanské fórum, později byl členem klubu Občanského hnutí, v roce 1992 členem klubu poslanců sociálně demokratické orientace) a Poslanecké sněmovny (1996-2002; ČSSD), předsedou Poslanecké sněmovny (1996-1998) i předsedou vlády (1998-2002); 26. ledna 2013 byl zvolen prezidentem, do úřadu nastoupil 8. března 2013.

Rodina: podruhé ženatý, z prvního manželství (1971-1978) má syna Davida, z druhého (od roku 1993) dceru Kateřinu; po odchodu do důchodu Zeman žil převážně ve venkovském bytě v Novém Veselí na Žďársku, manželka s dcerou v Praze.

Prezident Miloš Zeman | Zdroj: Reuters

Do boje o Hrad se mimo jiné přihlásili také Roman Hladík, bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská a Libor Hrančík. Hladík se o prezidentský post uchází s podporou občanů, kolik jich ale petici za jeho kandidaturu podepsalo, není známo. U Holovské a Hrančíka není jasné, jestli se opírají o občanské podpisy, senátory nebo poslance.

Seznam s profily prezidentských kandidátů budeme postupně aktualizovat.