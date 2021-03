Odsouzený za hospodářskou trestnou činnost se 9 let skrýval v Keni. Policie ho nyní přivezla do Česka

Policii se podařilo přivézt z Keni do České republiky dvaašedesátiletého muže, který se před českými úřady skrýval téměř devět let. Byl odsouzen za hospodářskou trestnou činnost k pěti letům vězení. Protože se před justičními orgány skrýval, vydal na něj v roce 2012 Krajský soud v Hradci Králové mimo příkazu k dodání do výkonu trestu i evropský a mezinárodní zatýkací rozkaz.

Pardubice 19:16 18. března 2021