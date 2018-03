Tajnosti kolem hostů na inauguraci Zemana: Hrad o účastnících dál mlčí, sněmovně oficiální seznam chybí

Rozhovor s předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem z hnutí ANO, ve kterém vysvětluje, proč sněmovna nemá k dispozici seznam hostů:



Podle Hradu seznam hostů spadá do působnosti Poslanecké sněmovny, ta ale nemá kompletní seznam k dispozici. Můžete to vysvětlit?

Oficiální seznamy nám nikdy nedaly. Svého ředitele kanceláře jsem už požádal, aby v tom zjednal pořádek. Jestli se vymlouvají na nás, to mi přijde už…

Vy jste ale kompletní seznam hostů na inauguraci žádal. Jak to tedy kancelář prezidenta zdůvodnila?

Inaugurace byla ve čtvrtek, v úterý jsem se dozvěděl, že někteří (hejtmani a rektor Mikuláš Bek – pozn. red.) nebyli pozvání. Takže jsme to urgovali a ve středu nám něco poslali do e-mailu. To vím, to jsem viděl a tím to skončilo. Nevím ale, jestli to byl kompletní seznam. Nechápu ale, proč vám ho nechtějí dát.

A to, co vám Hrad poslal do e-mailu, vypadalo jak?

To byl jenom jmenný seznam bez uvedení funkcí.

A z toho zaslaného seznamu jste vyčetl, kdo tedy nebyl pozvaný?

O tom, že nebylo pozvaných pět hejtmanů a rektor Masarykovy univerzity Bek, jsem věděl z veřejných zdrojů. Takže jsem je pozval spíš na základě těchto informací.

Otazník visí především nad osobními hosty prezidenta Zemana. Oficiální seznamy tedy k dispozici nemáte. Neměl byste mít jako předseda sněmovny přehled o tom, kdo je na schůzi obou komor parlamentu pozvaný?

Opravdu to trvá, co je Česká republika, že jde o společnou schůzi obou komor Parlamentu. Já jako předseda zodpovídám za to, aby na ni byli všichni poslanci, senátoři a členové vlády. A protože je to inaugurace prezidenta na Hradě, tak prezident měl právo si pozvat svoje hosty. V tomto duchu se to vždy konalo. Úředníci, kteří to mají na starosti, spolupracovali a nebyl tam nikdy problém.

Jak tedy probíhala komunikace s Hradem?

Probíhala stylem: chcete ještě někoho navíc za sněmovnu? Jestli chci třeba já nějaké svoje hosty navíc, Já jsem řekl: ne, pozvěme standardní okruh. Vůbec jsme nepředpokládali nějaký problém, ten se vyskytl dva dny před inaugurací. My jsme nikdy žádný oficiální seznam hostů nedostali, e-mailem nám jen poslali jmenný seznam bez uvedení funkcí a já jsem poprosil svého pana ředitele kanceláře, aby komunikoval s Hradem a aby si to jednou pro vždy vysvětlili. Byly pak i výhrady k zasedacímu pořádku, ale to všechno si dělá Hrad, který odpovídá za bezpečnost. Zkusíme to vyjednat, aby se to do budoucna nestalo.

Neměl jste být právě proto v tomto ohledu důraznější a nenechat Hradu úplně volnou ruku?

Považuji asi za důležitější jiné věci, aby proběhla inaugurace správně procesně a aby to splnilo všechna kritéria. To je starost předsedy a tohle považuji za věc administrativní. Takže jestli se to nezvládlo, tak je to pochybení administrativy. Doptávali jsme se třeba pana Vlčka, podle kterého to také nikdy neřešili. I když to tenkrát volili přímo a mělo to ještě větší návaznost na sněmovnu. Vždycky to tak fungovalo a nikdy s tím nebyl žádný problém.

Vidíte tedy nějaký důvod, proč by se kompletní seznam hostů neměl zveřejnit?

Jediný důvod, který mě v této chvíli napadá, je asi bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že je už po akci, to asi není úplně relevantní argument.

Svěřil jsem to řediteli své kanceláře, který by to měl řešit a který šéfuje protokolu.

Procesně to proběhlo tak, že jste podepsal kolem 700 pozvánek. Část z nich jste si nechal a zbytek jste poslal na Hrad?

Ano. 281 pozvánek jsme přímo rozeslali a zbytek jsme dali k dispozici. To je asi jediné slabé místo, to se bude muset asi vyhodnotit jinak. Logicky ten, kdo zve, tak by pozvánka měla jít od něj. Byla to ale zvyklost.