Seznam ministrů. Podívejte se, kdo je kdo ve druhé Babišově vládě

Předseda vlády a třináct ministrů, tak vypadá druhý kabinet premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Někteří šéfové resortů si svá křesla udrželi, jako ministr dopravy Dan Ťok za ANO nebo ministr školství Robert Plaga z ANO. Ministr vnitra v demisi Lubomítr Metnar za ANO pak nově vede resort obrany. A představuje se i šest nových tváří. Seznamte se s novými ministry. Vizitky ministrů Praha 9:15 27. června 2018

Složení vlády

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš | Foto: Jan Zátorský/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Novou vládu opět vede předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Před listopadem 1989 byl členem komunistické strany. Podle dokumentů slovenského Ústavu paměti národa byl také agentem Státní bezpečnosti s krycím jménem Bureš. Babiš vědomou spolupráci s StB vždy popíral a proti nařčení se brání soudní cestou.

Jako vlastník koncernu Agrofert, který je jednou z největších firem v Česku, patřil Babiš k nebohatším a nejvlivnějším podnikatelům v zemi. Stejně jako skupinu SynBiol ho pak loni kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenského fondu.

Babiš patří také mezi sedm obviněných v případu údajného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Obviněn byl pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie.

Do politiky se rozhodl vstoupit před sedmi lety, kdy založil hnutí ANO. Tři roky byl ministrem financí ve vládě šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky, který ho následně odvolal mimo jiné kvůli kauze korunových dluhopisů. ANO loni v říjnu jasně vyhrálo volby do sněmovny a Babišovi se otevřela cesta k premiérskému křeslu. Prezident Miloš Zeman mu dal jak první, tak druhou šanci na sestavení vlády.

Ministr dopravy Dan Ťok za ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ministrem dopravy zůstává Dan Ťok za ANO, který stojí v čele resortu od prosince 2014. Je tak druhým nejdéle sloužícím ministrem dopravy samostatného Česka. Nejvýznamnější veřejnou zakázkou resortu je nyní tendr na správu mýtného systému po roce 2019, o kterém stále není rozhodnuto.

Ťok vystudoval fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Dva roky například vedl KKCG Industry miliardáře Karla Komárka a šest let byl generálním ředitelem a předsedou představenstva ve společnosti Skanska.

V říjnových volbách do sněmovny byl lídrem kandidátky ANO v Karlovarském kraji a s počtem 5014 preferenčních hlasů byl poprvé zvolen poslancem.

Ministr školství Robert Plaga z ANO | Foto: Jan Handrejch/Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ministerstvo školství znovu vede Robert Plaga z ANO. Vystudoval veřejnou správu, finance, daně a účetnictví na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a tamtéž si udělal v oboru hospodářská politika a správa doktorát. Na Mendelově univerzitě pak také vyučoval.

Devětatřicetiletý Plaga byl náměstkem ministra školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Byl také členem zastupitelstva města Brna a zastupitelstva Jihomoravského kraje. Obou funkcí se ale vzdal.

Plaga v květnu odvolal z funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiřího Zíku. Důvodem byly chyby, které se objevily v letošních přijímacích zkouškách na střední školy a maturitních testech z češtiny.

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO | Zdroj: Úřad vlády

Ministryní financí je opět Alena Schillerová za ANO, která dříve byla náměstkyní úřadu. Babiš o ní před časem pro Radiožurnál řekl, že je odborníkem, který celý život pracoval ve finanční správě.

Schillerová se celý profesní život věnuje daňové problematice. V roce 1991 začínala jako právnička na Finančním úřadu Brno-venkov, v roce 1995 se stala zástupkyní ředitele, v letech 2006 až 2012 tento finanční úřad vedla.

Od ledna 2013 do června 2014 působila jako zástupkyně ředitele a vedoucí odboru metodiky a výkonu daní jihomoravského krajského finančního úřadu. Poté byla rok a půl (do prosince 2015) ředitelkou odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství. Od ledna 2016 byla ve funkci náměstkyně ministra financí pro daně a cla.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Resort průmyslu a obchodu vede nově Marta Nováková za ANO, která je čtyři roky v čele Svazu obchodu a cestovního ruchu. Resort přebírá po Tomáši Hünerovi za ANO.

V roce 1979 začínala v ostravském obchodním domě Prior, kde se postupně vypracovala až na náměstkyni. Nyní je majitelkou a předsedkyní představenstva IT firmy U&Sluno, která se specializuje na dodávání softwaru pro české retailové obchodníky. Zároveň je ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet.

Nováková je rovněž členkou představenstva a viceprezidentkou Hospodářské komory ČR a také držitelkou titulu Manažer roku 2016.

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá z hnutí ANO | Foto: Kamaryt Michal | Zdroj: ČTK

Ministerstvo spravedlnosti dostala nově na starost ekonomka a právnička Taťána Malá z ANO, která vystřídala Roberta Pelikána z ANO. Vystudovala ekonomiku na Mendelově univerzitě v Brně. Titul má také z práva na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě, což bylo terčem kritiky.

Malá je od říjnových voleb do sněmovny nově poslankyní. Zároveň je zastupitelkou a náměstkyní hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast majetku a investic.

Malá je známá svou loajalitou k premiérovi Andreji Babišovi. Vešla ve známost tím, že v lednu navrhovala, aby případný soud s Babišem jako stíhaným kvůli dotačnímu podvodu kolem Čapího hnízda zasedl až po skončení jeho nynějšího poslaneckého mandátu, tedy až za další čtyři roky.

Politička spoluvlastnila s manželem společnost All 4 Law, která získala procentní podíl v novojičínské firmě Insolvence CZ. Společnost radí dlužníkům i věřitelům. Manžel poslankyně navíc spoluvlastní i firmu Swisscredit, která naopak poskytovala lidem mikropůjčky, tedy úvěry do 75 tisíc korun. Malá možný střet zájmů odmítla a v polovině června převedla celou společnost All 4 Law do vlastnictví svého manžela.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ministrem zdravotnictví zůstává Adam Vojtěch z ANO, který má blízko k premiérovi Andreji Babišovi. Dříve působil například jako Babišův poradce pro zdravotnictví. Vojtěch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK.

V minulosti byl známý coby zpěvák a hudební skladatel, v roce 2005 se zúčastnil talentové pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar.

Dříve byl právníkem ve společnosti MAFRA, v červnu 2014 se pak stal tajemníkem na ministerstvu financí vedeném Babišem. Následně byl členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od roku 2012 byl členem ODS, v roce 2014 mu bylo členství pozastaveno a v pondělí mu výkonná rada strany členství zrušila

Jako ministr zdravotnictví vyvolal Vojtěch pozornost i vlnu kritiky řadou personálních změn. Odvolal mimo jiné ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou nebo šéfa Fakultní nemocnice v Ostravě a někdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka. Na svá místa pak rezignovali ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta nebo ředitelka Státního zdravotního ústavu Jitka Sosnovcová.

Ministr obrany Lubomír Metnar za ANO | Zdroj: Úřad vlády

Ministerstvo obrany vede nově Lubomír Metnar za ANO, který sem přešel z resortu vnitra. Metnar jako bývalý policista řešil mimo jiné případ čtveřice žhářů, kteří při útoku na okraji Vítkova zranili i malou Natálku. Za svou práci dostal od tehdejšího ministra vnitra Martina Peciny medaili.

V roce 2011 se pak stal Metnar šéfem bezpečnosti společnosti Vítkovice, která patří miliardáři Janu Světlíkovi. Následně působil jako náměstek na ministerstvu vnitra.

Od loňského prosince stál v čele ministerstva vnitra, které ale připadlo ČSSD a nyní jej vede předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Premiér Andrej Babiš se pak s Metnarem domluvil, že po Karle Šlechtové za ANO převezme resort obrany.

Ministerstvo vnitra pod Metnarovým vedením provedlo také řadu personálních změn. Odvolal například generálního ředitele České pošty Martina Elkána, vláda na jeho návrh zprostila funkce ředitele civilní rozvědky Jiřího Šaška. Z funkce pak odešel také šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín.

Ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO | Zdroj: Úřad vlády

Ministerstvo životní prostředí dál vede Richard Brabec z ANO. Vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1991 až 1997 byl členem ODS, později vstoupil do Unie svobody.

Resort životního prostředí vede Brabec od ledna 2014. Jeho jmenování do funkce provázely kritiky ekologických organizací kvůli jeho angažmá v chemičce Lovochemie.

Loni v květnu se stal místopředsedou vlády poté, co premiér a tehdejší šéf ČSSD Bohuslav Sobotka odvolal vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše.

V říjnových volbách do sněmovny byl lídrem hnutí ANO 2011 v Ústeckém kraji. Získal 8065 preferenčních hlasů a obhájil mandát poslance, kterým je od října 2013.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ministryní pro místní rozvoj je opět Klára Dostálová za ANO, která po říjnových volbách usedla poprvé také do sněmovny. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou.

Na ministerstvu pro místní rozvoj pracovala od února 2014 jako náměstkyně pro regionální rozvoj. Tohoto postu se ale po zvolení do sněmovny vzdala, protože funkce odborné náměstkyně a poslankyně podle služebního zákona nelze souběžně vykonávat.

Dostálová také byla v říjnu 2016 zvolena za ANO krajskou zastupitelkou v Královéhradeckém kraji. Později ale rezignovala, a to vzhledem k neslučitelnosti funkcí krajské zastupitelky a náměstkyně ministryně pro regionální rozvoj.

Jan Hamáček, ministr vnitra a pověřený řízením ministerstva zahraničí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ministerstvo vnitra vede nově Jan Hamáček, který je od února předsedou ČSSD. Zároveň je dočasně pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí, kam byl původně nominován sociálnědemokratický europoslanec Miroslav Poche. Prezident Miloš Zeman ho ale odmítl jmenovat. Hamáček resort přebírá po Lubomíru Metnarovi za ANO, který je v nové vládě ministrem obrany.

Hamáček kdysi začínal jako praktikant v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto a následně si vydělával i jako překladatel z angličtiny. Členem ČSSD je od roku 2001, později působil také jako poradce pro zahraniční politiku tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka z ČSSD.

Od roku 2006 je poslancem, a v pětatřiceti letech se pak stal nejmladším předsedou sněmovny v historii Česka. Nyní zastává post místopředsedy sněmovny.

Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Ministrem kultury je nově vysokoškolský pedagog Antonín Staněk z ČSSD. V čele resortu vystřídal Ilju Šmída za ANO. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde nyní vyučuje na katedře společenských věd. V pedagogice pak získal titul docent.

Staněk je členem ČSSD od roku 2001. Po komunálních volbách v roce 2014 se stal olomouckým primátorem, kterým je i nyní. Loni v říjnu se pak poprvé dostal do Poslanecké sněmovny a letos v únoru neúspěšně kandidoval na předsedu ČSSD.

Pozornost vzbudil především tím, když se jako poslanec postavil za návrh na ocenění komunistického spisovatele, básníka a novináře Karla Sýse. „Oceňuji zejména literární tvorbu pana Sýse. To vyznamenání bude za zásluhy v oblasti kultury, nikoliv za zásluhy v oblasti politiky,“ prohlásil.

Petr Krčál (práce a sociální věci)

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Ministrem práce a sociálních věcí je nově Petr Krčál z ČSSD. Ve funkci vystřídal Jaroslavu Němcovou za ANO. Krčál vystudoval sociální pedagogiku na zlínské Univerzitě Tomáše Bati a andragogiku na soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Od dubna je ředitelem Domova Jeřabina na Pelhřimovsku, který se stará o lidi s mentálním postižením.

Krátce před listopadem 1989 vstoupil Krčál do KSČ. Od roku 1996 je pak členem ČSSD. Později působil například jako tajemník a poradce na ministerstvu obrany. Od srpna 2016 byl politickým náměstkem ministryně práce Michaely Marksové z ČSSD, poté působil ve stejné funkci u ministra pro lidská práva a legislativu Jana Chvojky z ČSSD.

Před pěti lety neúspěšně kandidoval v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny. O rok později byl navržen na ministra práce a sociálních věcí, kvůli vážným osobním důvodům se ale nominace vzdal. V loňských sněmovních volbách se o poslanecké křeslo neucházel.

Ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ministerstvo zemědělství vede nově Miroslav Toman, který je ve vládě za ČSSD. V čele resortu nahradil Jířího Milka za ANO. Šéf Potravinářské komory Toman má blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi a SPOZ. Je synem stejnojmenného předlistopadového českého a federálního ministra zemědělství.

Začínal jako zootechnik v JZD Tečovice na Zlínsku. Začátkem devadesátých let byl podle týdeníku Profit čelným představitelem zemědělských společností Agrotec Hustopeče a Agrotrade. Později působil jako náměstek ministra zemědělství Jaroslava Palase z ČSSD a byl i prezidentem Agrární komory ČR.

Tomanův bratr Zdeněk podle serveru Aktuálně.cz přispěl v roce 2012 částkou 150 tisíc korun na prezidentskou kampaň současné hlavy státu Miloše Zemana. Miroslav Toman sám na podzim 2013 v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny kandidoval jako nestraník v čele kandidátky Strany práv občanů - zemanovců v Ústeckém kraji, ale neuspěl.

Ministrem zemědělství byl v letech 2013 až 2014 ve vládě Jiřího Rusnoka, která vznikla z iniciativy prezidenta Zemana přes nesouhlas většiny stran zastoupených ve sněmovně a nezískala důvěru poslanců.

