Babiš jedná v Lánech se Zemanem, má mu ukázat seznam ministrů. Na premiéra čekali demonstranti

Premiér Andrej Babiš (ANO) jedná na zámku v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o složení budoucí vlády hnutí ANO a sociální demokracie. Hlavě státu má Babiš představit možné ministry včetně europoslance Miroslava Pocheho, pro kterého chce ČSSD post ministra zahraničí. Zeman ho opakovaně odmítá. Předseda ČSSD Jan Hamáček ale na svém kandidátovi trvá. Babiš v neděli také prezidentovi představí všechny kandidáty za hnutí ANO, které dosud tajil.

Babiš přijel na lánský zámek zhruba před patnácti minutami. U brány ho čekala skupina demonstrantů s červenými trenkami. Premiér se s nimi však nepotkal, použil totiž jiný vjezd.

S prezidentem chce premiér probrat i spor o ministra zahraničí. V sobotu po jednání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem Babiš řekl, že by byl nejradši, kdyby Poche svou kandidaturu stáhl.

„Vládu má jednak podpořit samozřejmě poslanecký klub ČSSD a tolerovat poslanecký klub KSČM, který má s tím jménem problém. A samozřejmě má problém i pan prezident. To je situace, kterou musíme nějakým způsobem společně vyřešit,“ citoval Babiše Radiožurnál.

Hamáček ale v neděli v televizi Prima naznačil, že nejmenování Pocheho by mohlo v krajním případě překazit vládní spolupráci s hnutím ANO.

„Splnili jsme všechno, co se od nás očekávalo, a máme nějakou dohodu, nějaké principy koaliční spolupráce. Tam je napsáno, že premiér by měl respektovat nominaci jednotlivých politických stran. Pokud, já o tom nechci spekulovat, ale tady snad vypadá, že bychom principy koaliční spolupráce porušili ještě předtím, než začneme spolupracovat, tak je to problém,“ řekl Hamáček. Podle Hamáčka by si hnutí ANO a ČSSD neměly navzájem své kandidáty kádrovat.

Babiš by měl prezidentu Zemanovi představit i další ministry. Jasných je jen pět jmen, která už před časem jako své kandidáty představila ČSSD. Kromě Pocheho by měl ve vládě usednout Hamáček jako ministr vnitra a bývalý náměstek Petr Krčál jako šéf rezortu práce a sociálních věcí. Post ministra kultury chce ČSSD pro poslance Antonína Staňka a ministrem zemědělství se má stát šéf Potravinářské komory Miroslav Toman. Hnutí ANO má v nové vládě obsadit deset ministerstev, o konkrétních jménech zatím Babiš moc nemluvil.