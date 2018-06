Babiš předal Hradu seznam kandidátů nové vlády, je mezi nimi i Poche

Prezident Miloš Zeman dostal v pondělí v poledne od premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše seznam kandidátů na členy nové vlády. Je mezi nimi i nominant na ministra zahraničí Miroslav Poche z ČSSD, jak ráno potvrdil Radiožurnálu sám předseda vlády. Prezident Zeman k němu má ale řadu výhrad a jeho nominací odmítá. Praha 12:37 25. 6. 2018 (Aktualizováno: 14:09 25. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman | Foto: Reuters | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM se podle premiéra Andreje Babiše poprvé sejde ve středu před polednem, aby projednala a poslala do sněmovny žádost o vyslovení důvěry, o níž by poslanci mohli rozhodovat 11. července.

Ministry chce Babiš uvést do jejich úřadů do pátku. První čtyři nebo pět už ve středu, další dva ve čtvrtek a zbylé v pátek.

ANO má mít v nové vládě deset ministerstev, sociální demokraté pět - resort vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, kultury a zemědělství. Resort vnitra povede předseda ČSSD Jan Hamáček a ministerstvo práce a sociálních věcí Petr Krčál z ČSSD.

Ministrem kultury se pak má stát primátor Olomouce Antonín Staněk z ČSSD, který před nedávnem podpořil na státní vyznamenání básníka a novináře blízkého komunistům Karla Sýse. Vysvětloval to tím, že si váží jeho literární tvorby a že vyznamenání se týká zásluh v oblasti kultury, nikoli v oblasti politiky.

Ministrem zemědělství se pak bude prezidentův příznivec Miroslav Toman. A ministrem zahraničí má být socíálnědemokratický europoslanec Miroslav Poche, kterého ale odmítají jako komunisté, tak prezident Miloš Zeman.

Mimo jiné mu vyčítá to, že se v minulosti vyslovil pro přijímání uprchlíků.

„Mít ve vládě jako ministra zahraničí sluníčkáře by bylo popřením i prohlášení vlády,“ prohlásil před časem prezident v České televizi.

Vadí mu také, že Poche je podle něj protiizraelský a zastává vyhraněné postoje proti americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Hamáček a Poche na ministerstvu zahraničí

Sám Poche nepočítá, že by ho prezident ve středu na Pražském hradě ministrem jmenoval, a to přesto, že ho do čela resortu navrhl premiér. Pokud by Zeman Pocheho nejmenoval, diplomacii by mohl dočasně řídit předseda ČSSD Jan Hamáček, který má být zároveň ministrem vnitra. Hamáčkovi by pak Poche s vedením resortu pomáhal, třeba jako poradce.

Premiér Andrej Babiš v pátek představil kandidáty na ministry za hnutí ANO.

„Nominantem na ministerstvo průmyslu a obchodu je paní Marta Nováková. Nominantem na ministerstvo spravedlnosti je Taťána Malá a na ministerstvo obrany Lubomír Metnar,“ oznámil Babiš.

„Ostatní ministři zůstávají beze změny,“ dodal. V nové vládě tak budou pokračovat ministr životního prostředí Richard Brabec z ANO, ministryně financí Alena Schillerová za ANO, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO, ministr školství Robert Plaga z ANO a ministr dopravy Dan Ťok za ANO.

