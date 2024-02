Seznam Zprávy se musí omluvit Polčákovi v kauze Vrbětice, rozhodl podle europoslance soud

Městský soud v Praze rozhodl, že se server Seznam Zprávy musí omluvit za nepravdy a dezinterpretace, které v roce 2022 uveřejňoval v článcích o europoslanci a advokátovi Stanislavu Polčákovi (STAN) a jeho právním zastupování obcí a občanů zasažených výbuchy muničních skladů ve Vrběticích. Polčák to v pondělí řekl na tiskové konferenci. Podle Seznam Zpráv jsou Polčákova pondělní vyjádření zkreslující. Server podá dovolání. Praha 12:32 12. 2. 2024 (Aktualizováno: 13:50 12. 2. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Polčák | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Publikované informace Seznam Zpráv byly podle soudu zkresleny, v článcích byl ignorován rozsah poskytovaných služeb. Soud také uvedl, že pravdivé nebyly ani částky odměn, které server uváděl, řekl Polčák.

Omluva musí být podle europoslance zveřejněna na dobu 15 dnů na stránkách serveru. Předpokládá, že bude zveřejněna v příštích dnech.

„V omluvě má být přesně uvedeno, že jsem poskytoval se svými kolegy právní službu na odškodnění obcí, dále odškodnění občanů a rovněž administraci veřejných zakázek,“ uvedl Polčák.

Polčák v březnu 2022 kvůli informacím o své odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích rezignoval na funkci místopředsedy STAN.

Kontrolní rada České advokátní komory následně dospěla k závěru, že Polčák neporušil zákon o advokacii ani další stavovské předpisy v souvislosti s tím, že poskytoval právní služby obcím z okolí vrbětických muničních skladů.

Sedmdesátičlenná kontrolní rada se zabývala třemi stížnostmi, které na Polčáka přišly. Ani jedno z podání neshledala důvodným.

Polčák dříve uvedl, že právní poradenství s kolegy poskytoval ve třech oblastech, a to ve věci náhrady škody, při administraci veřejných zakázek v souvislosti s využitím prostředků vyplaceným obcím a v právním poradenství občanům, kteří na odškodnění nedosáhnou.

‚Hrubě zkreslující a předčasné‘

Rozsudek soudu podle Polčáka doplňuje rozhodnutí České advokátní komory a posouzení vedení Evropského parlamentu, podle nichž bylo zastupování obcí v souladu s pravidly české advokacie i mandátu europoslance.

„Mám za to, že celý případ by se nemusel takto vykonstruovat do těchto výšin, kdyby Seznam Zprávy skutečně informovaly o celém rozsahu těch poskytovaných právních služeb,“ zdůraznil.

Podle šéfredaktora Seznam Zpráv Jiřího Kubíka jsou však Polčákova pondělní vyjádření hrubě zkreslující a každopádně předčasná. Proti rozsudku se chce Seznam bránit dovoláním.

Polčák redakci Seznam Zpráv podle Kubíka žaloval za sérii článků týkajících se jím poskytovaných právních služeb pro obce v okolí Vrbětic ve třech případech.

„Dvě žaloby byly v plném rozsahu pravomocně zamítnuty. Prvostupňovým soudem byla v plném rozsahu zamítnuta i třetí žaloba, proti čemuž se pan Polčák bránil odvoláním u Městského soudu v Praze,“ sdělil Kubík.

„Na svých jednáních odvolací soud nezpochybnil podstatu celé kauzy, nicméně uvedl, že prostá matematická operace, kterou byla odměna ve výši 2,9 milionu korun za zastupování obce Vlachovice vydělena 62 vykázanými hodinami, představuje nepřiměřené zjednodušení, a to s ohledem na obsah smlouvy odkazující na další právní služby poskytnuté v budoucnu,“ doplnil Kubík.

„Obě strany spory nyní čekají na písemné vyhotovení odvolacího rozsudku, proti kterému se Seznam Zprávy budou bránit dovoláním. I z tohoto důvodu se dnešní tisková konference pana Polčáka jeví jako předčasná a značně zkreslená,“ uzavřel.

Polčák kandidovat nebude

Rozhodnutí soudu přivítali také starostové obcí postižených výbuchem ve Vrběticích a Sdružení místních samospráv ČR.

Polčák na pondělní tiskové konferenci také potvrdil, že nebude obhajovat mandát europoslance, působit chce v budoucnu jako advokát se zaměřením na komunální právo. Europoslancem je od roku 2014.

