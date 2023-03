Až tisíc aut na českobudějovickém sídlišti Máj parkuje nelegálně. Problém má vyřešit nová budova

Dvě až tři patra a skoro 500 stání – takové jsou parametry plánovaného parkovacího domu na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Radnice ho chce postavit na místě stávající trolejbusové točny v ulici Antonína Barcala. Budova má zlepšit situaci, která je podle vedení města kritická. České Budějovice 15:48 29. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auta parkující v noci na českobudějovické sídlišti Máj | Zdroj: Magistrát města České Budějovice

Problémy s parkováním na největším českobudějovickém sídlišti jsou dlouhodobé. Kvůli nedostatku míst auta běžně parkují na plochách, které vůbec nejsou určené k stání, a blokují ostatní vozidla. Praxe je taková, že kdo chce vyjet se svým autem, musí často odtlačit dvě i tři jiná vozidla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak chce českobudějovická radnice řešit problémy s parkováním na sídlišti Máj, shrnuje Matěj Vodička

Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše si vedení města nechalo sečíst auta v dané lokalitě. „Výsledkem fyzického sčítání v nočních hodinách, kdy je situace nejhorší, je to, že na Máji aktuálně parkuje celkem 4700 vozidel, z toho zhruba tisícovka na místech, kde se nemá,“ uvádí.

Představuje to také velkou komplikaci při výjezdech záchranářů a hasičů. „Ze své předchozí praxe jako ředitele hasičů musím říct, že jsme se v podstatě každý den báli, že na Máji dojde k požáru výškové budovy a kvůli takto zaparkovaným autům se technika nedostane na místo zásahu,“ dodává Lubomír Bureš.

Vedení města představilo zatím jen velmi předběžnou vyhledávací studii pro parkovací dům. Mělo by jednat o dvou až třípatrovou budovu. Dosavadní trolejbusová točna na místě zůstane zachovaná přímo v přízemí domu. K parkování by tak sloužila nadzemní podlaží. Studie zároveň počítá s využitím fotovoltaiky na střeše.

Daná lokalita je podle radnice nejvhodnější. „Volili jsme variantu, kdy nejdeme do zeleně, ale jdeme na asfaltovou plochu, která tam v této chvíli stejně je a je nevyužitá, protože točna je opravdu obrovská. Je to jediná možnost, kam naskládat co nejvíc aut. Těch 490 míst by opravdu řešilo zásadní problém,“ připomíná městský radní a jihočeský hejtman Martin Kuba.

Celý letošní a příští rok zabere příprava podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Poté by měla začít samotná stavba. Náměstek primátorky Lubomír Bureš počítá s tím, že začátkem roku 2026 parkovací dům zahájí provoz.

Zatím není ještě jasné, v jakém režimu bude přesně fungovat. Náklady podle odhadů dosáhnou zhruba 250 až 280 milionů korun.