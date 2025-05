Šídlo k Blažkovi: V jednu chvíli se ucho utrhne. Vypadá to příšerně a jsou čtyři měsíce do voleb

„Rozhodl jsem se podat demisi na funkci ministra spravedlnosti,“ prohlásil Pavel Blažek z ODS v pátek v půl páté odpoledne, tedy desítky hodin poté, co Deník N otevřel bitcoinovou kauzu. Té se budeme ve Vinohradské 12 detailněji věnovat později, teď to vezměme čistě politicky. Čekal jste, že k tomu Blažek nakonec přistoupí?

Když jsem odjížděl z kanceláře před čtvrtou hodinou odpolední, tak jsem ještě říkal kolegům v kanceláři, že bych to čekal ještě dnes. Možná ne v pátek ráno, ale tlak začal evidentně sílit, myslím, že i zevnitř vlády, zejména ze strany premiéra. Asi to bylo nevyhnutelné. Myslím, že v pátek odpoledne to naznačoval sám ministr Blažek, který ve Sněmovně říkal, že možná někomu udělá radost. Zcela určitě v tu chvíli už věděl, že to nejde ustát.

Je to rozhodnutí poměrně rychlé na novodobé české poměry.

Přemýšlím, jestli si pamatuju podobná rychlá rozhodnutí. Asi bych z paměti nějaká dostal, ale svědčí to jen o míře problémů pro vládu a ODS. Nejsem schopen zhodnotit celý ten obchod, který mi přijde v mnoha okolnostech úplně bizarní, včetně toho, že pořád postrádám odpověď na základní otázku, co by měla být protislužba. Všichni tušíme, že by tam měla být. Nicméně Pavel Blažek je mimořádně zkušený politik, myslím, že v rámci ODS ve vrcholných funkcích téměř nejzkušenější. Dobře ví, že v politice často není důležité, jak něco je ve skutečnosti, a bude tvrdit, že se ničeho nelegálního nedopustil.

To taky říká.

Myslím, že na to bude trvat. Ví, že je důležité, jak to vypadá, a tato kauza vypadá strašlivě. Jak říkám, neumím to posoudit fakticky, ale z hlediska uvědomění si toho, že máme čtyři měsíce před volbami a že Blažek je figura, která je z mnoha ohledů pro ODS mimořádně důležitá, ale taky mimořádně problematická, tak ve chvíli, kdy to kolem poledne začalo bublat ještě víc, bylo jasné, že ODS asi nemá jinou šanci, než se ho zbavit, nebo ho přimět k tomu, aby sám odešel.

Bylo to tak? Myslíte, že na něj premiér Fiala tlačil? Blažek totiž oznámil, že rozhodnutí padlo po dohodě s premiérem.

Tak to asi zní. Cestou k vám jsem viděl tweet poradce předsedy vlády Františka Cerhy, který sestával z jedné věty: „Respekt.“

Tím nebyl myšlen časopis, ale Blažkovo rozhodnutí. Myslím, že Fiala je s ním velmi spokojený. Teď se odvolám na kolegu Václava Dolejšího, který ve svém podcastu Vlevo dole říkal, že to Fialu mělo opravdu rozčílit.

Jak se Petr Fiala rozčílí?

To je zajímavá otázka. Údajně měl říct, a cituji Václava, že vždycky tušil, že ho tato moravská parta zničí, ale že nevěděl, že tak brzy. Z hlediska Fialy je to správná úvaha už jenom proto, že by s Blažkem měli být na jedné kandidátce na podzim. Je otázka, jestli budou, to nevím.

Pavel Blažek měl být čtyřka na jižní Moravě.

Ano, ale už před víc než rokem jsem slyšel od lidí blízkých Blažkovi, že už nebude kandidovat. Pak to vypadalo, že bude. Nevím, jestli je to součást plánu, to je asi příliš divoká spekulace, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ve chvíli, kdy vyjde tento díl, bylo už jasno, že Blažek kandidovat nebude.

Na tiskovém brífinku, jenž měl Fiala k této události, na dotazy novinářů, kteří se na to ptali, premiér oznámil, že se tím začne zabývat až příští týden.

Uvidíme tedy, jestli události naberou rychlejší tempo...

Přesně tak, jestli ho sám Blažek nezbaví nutnosti o tom uvažovat.

Cenný člen ODS s mafiánskou přezdívkou

Blažek tvrdí, že si není vědom žádného nezákonného jednání. Ve zkratce připomenu, o co má jít. Blažek měl pro ministerstvo spravedlnosti přijmout dar v kryptoměně bitcoin ve výši asi jedné miliardy korun od člověka, který byl v minulosti odsouzen mimo jiné za obchod s drogami.

Za čtyři měsíce budou volby. Podle Jana Jakoba, předsedy poslaneckého klubu TOP 09, by to koalici nepoškodilo. Myslíte si to samé?

Nevím, jestli by za čtyři měsíce tento případ sám o sobě koalici poškodil, ale myslím si, že Blažek, a v tom je jeho rozporuplnost, se stal už před delším časem poškozeným zbožím, a dojem je v politice vždycky důležitý. Ani už nespočítám, kolik žlutých karet má, i když vysloveně o žlutě kartě jsem asi slyšel jenom jednou.

Za setkání s Martinem Nejedlým v jedné z hospod.

Na Žižkově pršelo, tak kam jít jinam, než se setkat s Martinem Nejedlým.

Tuším, že padaly kroupy.

V Praze tehdy asi 25 minut pršelo, to je pravda, nicméně tehdy Fiala mluvil o žluté kartě. Na druhou stranu Blažek byl pro politickou kariéru Fialy klíčová postava. Právě on vymyslel, že Fiala se stane předsedou po třech měsících členství ve straně, což taky svědčí o kondici tehdejší ODS.

V roce 2014.

Petr Fiala nedal na Pavla Blažka dopustit. Politici mají vždycky kolem sebe člověka, ať už svého politického souputníka, nebo někoho ze svých lidí, na koho nedají dopustit. V případě Fialy to byl Blažek. Ale jak jsem o tom mluvil s právníky, ale i s lidmi ze Sněmovny, kteří nejsou fanoušci Blažka, protože jsou z jiných politických stran, tak Blažkovi objektivně lze připsat řadu úspěchů. Koneckonců v den, kdy oznámil demisi, prosadil velmi důležitou novelu trestního zákona. Spoustu věcí byl schopen vyjednat. Hlavní devíza Pavla Blažka vždycky byla, že se dokáže bavit s každým a dokáže s každým téměř cokoliv vyjednat.

Oceňuje to taky Taťána Malá. Ta říká, že Blažek je jediný ministr vlády, který se s jejím hnutím ANO bavil.

Myslím, že Taťána Malá s Pavlem Blažkem mají velkou zásluhu na jednom civilizačním posunu v Česku, a to byla definice znásilnění, kterou společně prosazovali. Blažek byl u vzniku této vlády, byl ten, kdo byl schopen říct Miloši Zemanovi, jak on mu říkal, Milošku, jmenuj to, nezdržuj to. Tehdy totiž bylo jasné, že bez ohledu na to, jak dlouho bude prezident zdržovat, tato vláda nakonec vznikne. Blažek byl v tomto směru pro ODS mimořádně cenný. A pak je tu jeho druhá tvář...

Které se přezdívá Don Pablo.

To je zábavná historka. Tato přezdívka měla vzniknout v roce 2012, kdy byl Blažek určen za nástupce Jiřího Pospíšila ve vládě Petra Nečase. Tehdy volali novináři, protože ne všichni ho znali. Blažek se měl v roce 2010 stát místopředsedou Petra Nečase v ODS a Nečas to nakonec zarazil, protože v něj ztratil důvěru. A tak novináři volali po Brně, protože to je Blažkův revír, a dovolali se Svatopluku Bártíkovi, což je známý brněnský aktivista a dá se říct, že i politik. Bártík vypráví, že tehdy seděl snad na Šelepce a řekl, jistě, tomu se tady říká Don Pablo, to tady všichni vědí. Prý si to v tu chvíli vymyslel, nicméně tato přezdívka se z nějakého důvodu vžila.

Je a byla oprávněná?

Jestli si pod přezdívkou Don Pablo představíte čistého mafiána čistého, tak ne.

Asi to má evokovat podezření na nekalé jednání.

Ve mně to vždycky evokuje někoho, o kom všichni vědí, že posílá své přisluhovače na špinavou práci. Kolem Blažka bylo vždycky veliké množství nejrůznějších podezření, různě živených. Je potřeba říct, že nikdy nebyl stíhán. Na druhou stranu tomu sám přispěl, například schůzkou s Martinem Nejedlým. V této zemi není mnoho lidí, na které by byli voliči Pavla Blažka, respektive celé koalice Spolu a vládních stran více alergičtí než na Martina Nejedlého. Možná na Andreje Babiše z hnutí ANO a Miloše Zemana. Pokud toto děláte, tak se vám to jednoho dne sečte. Bitcoinová kauza, kterou si nedovolím meritorně hodnotit, to by dokázala mnohem lépe kolegyně Zdislava Pokorná, je poslední kapka, jak se říká.

S kolegyní Zdislavou Pokornou kauzu taky detailní rozebereme, přijde do Vinohradské 12. Ale když mluvíte o setkání s Martinem Nejedlým v jedné pražské hospůdce, tak připomeňme také brněnskou bytovou kauzu, kauzy náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava, kterého lovili vaši kolegové ze Seznam Zpráv na záchodě, ze kterého měl utéct malým okénkem a tak dále. Bylo toho hodně.

Pak to byly i, řekněme, kulturně-civilizační záležitosti. Pro spoustu lidí, kteří by možná ocenili jistý rozměr práce Pavla Blažka, bylo například nepřijatelné to, že měl na ministerstvu lidi blízké organizaci AliPro. To všechno se v různých pramíncích zbíhalo u více lidí a myslím, že to nakonec přispělo celkovému obrazu, který přispěl k pádu Blažka.

Proč je nakonec bitcoinová kauza tou poslední, kterou jako ministr spravedlnosti zažil v této vládě?

Protože to vypadá příšerně.

Je to pořád jenom kvůli tomu, že to vypadá nejhůř z toho všeho?

Nedovolím si hodnotit, co všechno za tím může být, ale vypadá to příšerně a v jednu chvíli se ucho utrhne. A hlavně - zbývají čtyři měsíce do voleb. Díval jsem se na sociální sítě a zatímco vládní poslanci nebo vládní politici, včetně těch koaličních jako Vít Rakušan ze STAN oceňují Blažkův krok...

Nejen on, také Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

To je stejné politické uskupení. Ale je vidět, že například politici hnutí ANO chápou, že toto je něco, co vezmou a s čím chtějí hrát. Dokonce ani Tomio Okamura z SPD nebyl tak radikální.

Mimochodem poslanci hnutí ANO chtěli svolat mimořádnou schůzi, na které by Blažka grilovali. Vycítili potenciál celé věci už jenom kvůli tomu, že samotný problém je natolik složitý, že je neprůhledný. Tím nehájím Blažka, jen říkám, že je složité říct miliarda, Blažek, odsouzený bitcoinový zločinec...

Darknet, tržiště, kde se obchodovalo s drogami, zbraněmi a nevím, s čím ještě...

Přesně tak, nevymyslíte mnoho temnějších věcí.

Má padnout celá vláda?

S ministrem Blažkem měl podle expremiéra Andreja Babiše z hnutí ANO skončit i ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Na síti X napsal, že je to na pád celé vlády.

Vnímáte to stejně?

Podívejte, já to chápu. To je práce opozice, je to srozumitelná strategie Andreje Babiše. Jen bych připomněl, že obě Babišovy vlády měly po celou dobu své existence trestně stíhaného premiéra. Mimochodem jeho případ nebyl dodnes dokončen, takže je možné, že budeme mít trestně stíhaného příštího předsedu vlády, aniž bych chtěl předjímat výsledky voleb a povolebních vyjednávání. Ale pokud něco takového říká člověk, který sám v tuto chvíli čelí trestnímu stíhání, je před soudem... Je potřeba říct, že ještě nikdy nebyl odsouzen, soud ho dvakrát zprostil a jedou se případ vrátil, tak to nezní nejpřesvědčivěji. Je pravda, že kdyby se to stalo někomu z politiků hnutí ANO kromě Andreje Babiše...

Kterému se to přihodilo pár měsíců před volbami někdy v roce 2017.

Babiš byl vydán v roce 2017, ale tenkrát mu to jenom pomohlo. Otočil to tak, že je jediný, který se tady snaží rozbít staré poměry, a deep state ho šikanuje.

Bohuslav Sobotka ho tenkrát odvolal z vlády, na to jsem upozorňoval. Ne, že by měl podobnou kauzu jako Blažek.

To ne, ale to bylo ještě před jeho stíháním kvůli kauze dluhopisů, ale to je jedno. Zkrátka pokud by se to týkalo někoho jiného než Andreje Babiše, tak by s ním pravděpodobně velmi důrazně zametl. Ale je tam pořád ještě problém samotného Babiše při vší ústě k presumpci noviny, kterou ctím.

Ovlivní bitcoinová kauza volby, nebo ne?

Myslím, že samotná kauza ne úplně, pokud se nestane jedním z mnoha dalších důvodů stejně tak, jako je jedním z mnoha důvodů pádu Pavla Blažka. Pro spoustu lidí to může být důvodem nevolit Spolu.

Například na jižní Moravě, kdyby tam Blažek zůstal na kandidátce.

Například, ale i kvůli tomu, že pro Petra Fialu, byť se ho celá situace zjevně dotkla, nelíbila se mu a evidentně aktivně konal, nemusel Blažka potupně odvolávat, je Blažek pořád člověk, který je s ním víc než deset let svého politického života svázán. To už nikdo nezapomene a i kdyby chtěl zapomenout, tak mu to někdo připomene s tím, že řekne, pamatujete si, jak mu dal jenom žlutou za Nejedlého i za cokoliv jiného?

Může to být jenom jeden z dalších kroků, který povede k neúspěchu současné vládní koalice v říjnových volbách...

Je to možné.

V kampaní by se to asi mohlo odrazit právě tím, jak to využije opozice, je to tak?

Ano, pokud to ještě někoho bude po létě zajímat. Myslím, že kampaň bude mít v létě lehkou pauzu a pak se pojedou asi i další témata. Nicméně je to vždycky něco, co můžete vytáhnout. Víte, jak Andej Babiš komunikuje, jak mluví. Bude schopen to vytáhnout během poslední předvolební debaty s Petrem Fialou. Jen tak mimochodem, stranou řekne, ten váš Blažek vzal miliardu. A to bude úplně stačit. Je to zcela jednoznačně munice k použití v kampani.

Taky je otázkou, jestli se to ještě bude řešit ve Sněmovně. Myslím, že není úplně vyloučené, že se zvedne nějaká vlna nevole a že část politiků k tomu bude chtít svolat parlamentní vyšetřovací komisi.

Nevím, co by komise vůbec mohla vyšetřit během doby, která už Sněmovně zbývá.

Po dalším vyšetřování volá například Zdeněk Hřib, šéf Pirátů, Tomio Okamura z SPD. Neříkám nutně politicky, ale chtějí další vyšetřování.

Myslím, že vyšetřování se povede a vede. Minimálně policie na tom pracuje dost.

Taky Národní centrála proti organizovanému zločinu, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Je tam podezření na tři trestné činy.

Mimochodem na začátku července uplyne možnost, že by se mohly konat předčasné volby, kdyby padla vláda. To je naštěstí vyřešené. Časově je to podobné jako s Andrejem Babišem v roce 2017. Zajímám mě, kdo půjde na tři nebo čtyři měsíce dělat ministra spravedlnosti, jestli se dočká Marek Benda nebo kdo z právníků ODS tam bude vyslán. Každopádně už tam téměř nic udělat nemůže, je to udržovací pozice. Žít to bude, na druhou stranu víte, jak politický vývoj zejména před volbami vždycky pádí rychle vpřed, tak abychom se nedivili, že už to v září nebude vůbec nikoho zajímat, protože bude soud s Dozimetrem, budeme mít jasno ohledně případu Andreje Babiše, který teď stojí před odvolacím soudem v kauze Čapího hnízda. Může se objevit ještě tisíc dalších věcí, strany mají vlastní strategie kampaně, které taky počítají s něčím, čemu se říká atomová bomba. Takže kauza je to sice solidní, ale otázka je, co se ještě může objevit i s ofenzivním přispěním jednotlivých stran.

Premiér už má prý v hlavě jméno Blažkova nástupce, řekl to novinářům. Neprozradil o koho jde, protože to chce řešit až příští týden. Našel byste odvážlivce, který by to na pár měsíců vzal? Mohl by to být potenciálně i kandidát na příštího ministra spravedlnosti, kdyby to ve volbách dopadlo jinak, než jak to teď vypadá v průzkumech?

Vláda má štěstí, že důležité věci, které jsou spojeny s Blažkem, jsou v podstatě hotovy. Člověk, který tam přijde, bude v podstatě dávat pozor na to, aby ministerstvo platilo včas účty za telefony, internet, úklid a elektřinu. Ale ať přijde kdokoliv, například Marek Benda, který je patrně schopen zúřadovat naprosto všechno, nebo někdo jiný, tak že by mohl mít ambici za těch pár měsíců... nebudou to tři měsíce, spíš zhruba půl roku možná, protože je otázka, jak dlouho se bude skládat nová vláda.

Nového ministra spravedlnosti můžeme mít až po novém roce, že?

Je to tak. Každopádně není to tak, že by Blažkův nástupce mohl přijít s nějakým velkolepým, ambiciózním programem. Bude to udržovací ministr, který to tam půjde dodělat.

Chápu, ale ptal jsem se na to z jiného úhlu, a totiž jestli nemůže očistit ministerstvo od nějakého stínu, který je teď na rezort vržen.

Nemůže bez ohledu na to, co si myslíme, jak je ten stín vážný a odkud padá. Opozice se postará, aby se to nestalo, a úplně ji chápu, protože kdy dostanete takový dárek čtyři měsíce před volbami?

Informace ministerstva spravedlnosti o výši zíkaných prostředků mají trhliny. Přišli na to kolegové z Radižurnálu. Rezort uvedl, že dostal od Tomáše Jiřikovského 30 % procent z jeho bitcoinového účtu, tedy asi 470 bitcoinů. Ty potom ministerstvo v aukcích prodalo asi za miliardu korun. Podle transakčních analýz ale bylo na bitociovné peněžence násobně více bitcoinů, a rezort tak mohl získat až 3 miliardy a 700 milionů korun. Podrobnosti nejdete na našem serveru iRozhlas.cz.