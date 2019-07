Šídlo: Babiš chce s ČSSD vládnout. Jeho ochota jít do konfliktů ale končí, když se přiblíží Zemanovi

V řešení vládní krize vyvolané sporem o výměnu ministra kultury nastal oddechový čas. S Antonínem Staňkem už se nepočítá, prezident Miloš Zeman ohlásil, že je připraven přijmout jeho demisi. Jasné ale není, jestli je na jeho místo jmenuje Michala Šmardu. Další posun se dá očekávat na setkání prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Hostem Českého rozhlasu Plus k tématu byl komentátor Seznamu Jindřich Šídlo. Rozhovor Praha 12:07 17. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na otázky Michaela Rozsypala odpovídal na Českém rozhlasu Plus komentátor Seznamu Jindřich Šídlo | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas Plus

Bude 1. srpna jasno o tom, kdo bude ministrem kultury?

Tím si nejsem jistý. Vzhledem k tomu, že se celá situace táhne měsíc a půl a že sociální demokracie měla deadline už 1. července – situace měla být bezpodmínečně vyřešena, jinak z vlády odcházejí. Myslím, že ani 1. srpen není zvlášť pevným datem. Místo ministra kultury bude asi skutečně volné, protože Antonín Staněk skončí – to prezident přislíbil, tak to zřejmě splní.

Komentátor Seznamu Jindřich Šídlo byl hostem Českého rozhlasu Plus. Poslechněte si celý rozhovor

Nejsem si jist, že bude 1. srpna Michal Šmarda jmenován ministrem kultury, ostatně to není ani podle Ústavy nutné. Ministerské místo nemusí být obsazeno každý den své existence. Řízením ministerstva může být pověřen někdo jiný.

O co se teď hraje? Hraje se o to, jaký případný kompromis by byli sociální demokraté schopni udělat, aby na post ministra kultury nominovali někoho jiného než Michala Šmardu?

Na to je potřeba dívat se ještě z druhé strany. Teď už se skutečně hraje jen o to, zda se prezidentu Zemanovi podaří dostat sociální demokraty z vlády, což je možná jen jiná definice toho, co jsi řekl ty. Prezident Zeman je ten, kdo v tuto chvíli hraje hlavní roli.

Jde o to, jestli si sociální demokraté nechají líbit ještě jednou – poté, co jim prezident již před rokem nejmenoval ministrem zahraničí Miroslava Pocheho – i teď v případě Michala Šmardy. Podle toho, jak jsem viděl nálady uvnitř sociální demokracie, tak si myslím, že na to nejsou úplně připraveni. Jejich situace je na druhou stranu velmi nedobrá a dnes již v podstatě už nemá dobré řešení.

Když jsi mluvil o tom, že se prezident Zeman snaží dostat sociální demokraty z vlády, tak ztížili mu to sociální demokraté, když se v pondělí na předsednictvu poměrně jasnou většinou shodli, že za Michalem Šmardou stojí?

Ano, ale je obecně pravda, že jsou politická usnesení platná do té chvíle, než se přijmou jiná usnesení.

Na druhou stranu teď to vypadá, že by to tímto směrem jít mohlo a mělo, protože jakkoliv sociální demokraté z vlády z mnoha důvodů odejít nechtějí – někteří proto, že vědí, že by to mohl být jejich konec, že ve změti menších opozičních stran zaniknou, někteří i z důvodu odpovědnosti vůči státu – tak nálada, že si nemohou nechat líbit úplně všechno, tam začíná převažovat a mohla by se projevit.

Víme, s čím půjdou na schůzku – o které zatím přesně nevíme, kdy se uskuteční – za prezidentem Zemanem premiér Babiš a předseda ČSSD Hamáček?

Já to nevím. Logicky by to mělo být tak, že tam předseda vlády půjde se svým koaličním partnerem říct prezidentovi:

„Pane prezidente, očekáváme, že 1. srpna nebo 31. července jmenujete Michala Šmardu ministrem kultury, tak to laskavě udělejte a nekomplikujte nám vládnutí.“ Bohužel takhle asertivního přístupu vůči prezidentu Zemanovi předseda vlády Babiš jaksi schopen není, takže se nám z úplně banální výměny člena vlády – což je v demokracii proces, který se může odehrávat několikrát do roka a neměl by být nijak problematický – stává mimořádné drama.

Mimochodem bude zajímavé poslechnout si argumenty, které případně prezident Zeman proti jmenování Šmardy vznese. Že nepracoval v kultuře a že mu nepřipadá dostatečně politicky odborný, je takový univerzální argument, který se dá použít vždycky. Na druhou stranu to byl prezident Zeman, kdo jmenoval ministryní spravedlnosti Taťánu Malou, takže v takových chvílích dokáže být vcelku flexibilní.

Jak to celé proměňuje vládnutí hnutí ANO a ČSSD? Stojí premiér Babiš dostatečně za svým koaličním partnerem?

Obecně si myslím, že předseda Babiš – který se velmi rád prezentuje jako téměř evropský státník, který po esemeskách svolává předsedy vlád států V4, aby řešili zásadní evropské problémy – se vůči prezidentu Zemanovi chová z různých důvodů velmi submisivně.

Snaží se vzbudit dojem, že celý problém je vlastně problém vztahu mezi sociální demokracií a prezidentem Zemanem, ale to není pravda. V okamžiku, kdy do toho sám vstoupil svým ústavním krokem, kdy požádal o odvolání ministra Staňka, tak se to stalo i jeho vlastním problémem. Premiér velmi překvapivě – vzhledem k tomu, jakou image si pěstuje – vystupuje vůči prezidentu i vzhledem k zájmům svého koaličního partnera velmi submisivně.

Andrej Babiš tvrdí, že mu jde o kompromis, že kompetenční žaloba by k ničemu nevedla a že usiluje o to, aby pokračovalo vládnutí s ČSSD, tak mě zajímá, jestli jeho přístup k sociálním demokratům lze hodnotit jako dostatečný…

I sociální demokraté zatím říkají, že jim Andrej Babiš během roku často vyšel vstříc a že se s ním v důležitých věcech shodli. Vládnutí samozřejmě má normální provozní problémy, kdy se hádáte o rozpočet.

Andrej Babiš chce se sociálními demokraty vládnout z mnoha důvodů, byť má velkou výhodu, kterou chtějí mít vždycky všichni premiéři – má ve sněmovně dvě většiny. Snaží se jim vyjít vstříc, ale jeho síla nebo ochota jít pro to i do konfliktů, obvykle končí ve chvíli, kdy se přiblíží prezidentu Zemanovi.