Šifra podle Šiffera? Kutnohorská sekta měla i časopis, ‚pravdu‘ psal jen konspirační měsíčník

Časopis Šifra jako hlavní zdroj informací o politickém dění, životním stylu i historii. To svým klientům doporučoval léčitel a vůdce kutnohorské sekty Richard Šiffer. Autor a vydavatel měsíčníku Milan Vidlák Šiffera navštěvoval. A jak nyní reportérům popsali členové společenství, byl to právě vůdce sekty, který vznik Šifry inicioval a po kom se měsíčník jmenuje. Vidlák to ale odmítá a připouští pouze obsahovou inspiraci. KUTNOHORSKÁ SEKTA Praha 5:00 2. dubna 2024

Nic nemusí být takové, jak to vypadá. Všechno v historii mohlo být jinak. A já vím jak. To – ve zkratce – klientům léta vykládal kutnohorský léčitel Richard Šiffer, jehož předloni na podzim usmrtily dvě jeho stoupenkyně. Vůdce sekty si podle výpovědí jednotlivých členů vymýšlel svérázné teorie, které se dotýkaly mnoha témat – od starověkého Egypta přes investování peněz až po pandemii covidu-19.

Použití jmen a Vidlák Reportéři Českého rozhlasu znají identitu všech osob v textu. U obžalovaných žen používáme pouze křestní jména. Zveřejnění identit dalších členů sekty není pro samotný text podstatné. Milana Vidláka se reportéři snažili kontaktovat opakovaně. Navštívili ho doma a dotazy mu zaslali e-mailem. Na to nereagoval. Nakonec se jim s Vidlákem podařilo jednou telefonicky spojit. Pak už ale telefon nebral a nereagoval ani na doplňující dotazy zaslané prostřednictvím SMS.

Reportéři Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz nyní zjistili, že své učení zprostředkovaně šířil i mimo společenství svých „klientů“, ze kterých se později vyčlenilo jádro nejvěrnějších následovníků. Více než deset let k němu totiž se zdravotními problémy docházel šéfredaktor konspiračního časopisu Šifra Milan Vidlák. Podle výpovědí několika členů sekty se na stránkách jeho měsíčníku pravidelně objevovalo Šifferovo „učení“.

A co víc, už samotný název konspiračního plátku podle nich ukazuje na spojení s kutnohorskou sektou a jejím vůdcem. Šifferovi klienti se shodují, že jde o slovní hříčku: Šifra podle Šiffera. „Ten časopis se jmenuje podle Ríši. ​​​​​​​​U​​​​​​rčitě. On tam ty časopisy nosil a dával nám je zadarmo,“ přibližuje žena, která za Šifferem chodila kvůli zdravotním problémům, jak uvnitř skupiny klientů fungovala distribuce.

Vydavatel a autor Šifry Vidlák sice popírá, že by se léčitel přímo podílel na obsahu jeho měsíčníku, občas mu ale prý „dával zajímavé tipy“.

„Rozuměl jsem si s ním. Zrovna když jsem se zajímal o pyramidy, tak mi dal tip na profesorku a byl z toho pak vynikající rozhovor,“ popsal Vidlák, který se na svém webu chlubí, že „celý časopis sám vydává a píše“.

Když Vidlák jednotlivá čísla dokončil, nechával je podle svých slov kromě další distribuce i v bytě, kde Šiffer léčil. „Byl jsem i rád, on mi s tím pomáhal a prostě říkal to i těm lidem, ať si to přečtou, že je to super,“ přibližuje vydavatel.

Jediná pravda!

Členové sekty, s nimiž reportéři mluvili, se shodují, že konspirační měsíčník byl uvnitř společenství jediným uznávaným zdrojem zpravodajství. „Bylo to prezentované tak, že je to časopis, který píše tu pravdu. Že témata vnímá úplně jinak než většinová společnost,“ vysvětluje léčitelova klientka, proč její rodina Šifru několik let odebírala.

„Mně to stačilo, když mi to takhle řekl. Kdyby mi Richard řekl pouze ‚prostě ho čti‘, tak bych ho četla. Vím, jak se vyhledávají zdroje, ale v tuhle chvíli pro mě nedávalo smysl hledat si něco, co je jasné,“ dodává.

Některé články v Šifře vycházely podle dalšího člena společenství přímo ze Šifferových teorií. Alespoň se tím léčitel chlubil. „Šlo hlavně o články o čistotě a klicích (Šiffer byl podle výpovědí řady členů společenství pedant na čistotu a své stoupence vedl k extrémnímu fyzickému posilování – pozn. red.). Jeho rukopis nesly také části, které uvozoval obrázek mnicha,“ popsal zdroj, kterému po rozpadu léčitelovy skupiny zbylo několik kompletních ročníků Šifry. Nyní všechny časopisy věnoval reportérům Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz.

Léčitel Šiffer tvrdil, že texty označené tímto obrázkem a nápisem „Šifra upřímného mistra“ přímo vycházely z jeho názorů | Zdroj: Reprofoto Šifra

Zmíněný obrázek mnicha v kápi byl otisknutý u kratších textů, jakýchsi úvah. Šiffer pak některé členy společenství udržoval v tom, že on sám je jejich autorem.

Tak významné propojení s představitelem sekty ale Vidlák popírá a tvrdí, že se setkává se spoustou lidí a inspiraci hledá všude možně. „Každé téma je jiné. Něco si přečtete, kouknete se na nějaký zajímavý pořad, začnete to rozvíjet a pak si začnete zjišťovat informace. To je velmi náročná práce a prostě mám pro ni vlohy a baví mě, tak ji dělám,“ říká držitel kontroverzní Krameriovy ceny. Za jejím udělováním stojí Asociace nezávislých médií, která sdružuje i dezinformační weby a lidi spjaté s proruskou propagandou.

Obchodník se strachem

Právě do podobné mediální sorty patří podle expertů i Šifra. Nadační fond nezávislé žurnalistiky, slovenský server Konšpirátoři.sk a projekt Atlas konspirací Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se shodly na jejím zařazení mezi konspirační média.

Potřebujete pomoct? Pokud máte pocit, že vy nebo váš blízký prožíváte něco podobného, nevíte si rady, jak se ze společenství vymanit, nebo potřebujete pomoci, můžete se obrátit na několik služeb, které v Česku působí. Existuje Linka první psychické pomoci – má číslo 116 123. Můžete na ni volat odkudkoli zdarma. Pro oběti trestných činů je tu Bílý kruh bezpečí. I na něj je možné se obrátit. Anebo se ozvěte odborníkům z poradny Společnosti pro studium sekt a nových náboženských hnutí na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

„Je to takový mix. Jsou tam vidět nějaká geopolitická témata i ohlédnutí do minulosti, třeba pohledy na útoky z 11. září nebo americké přistání na Měsíci. Také jsou tam více duchovní témata, která pracují s emocemi. Takže to není úplně tematicky vyhraněné, je tam něco z každého růžku,“ ​​​popisuje Kristína Šefčíková z neziskového institutu Prague Security Studies Institute, který řadí Milana Vidláka mezi takzvané obchodníky se strachem.

„Vidíme, že Vidlák prodává tiskoviny, má tam inzerci na drahé podivné produkty (přístroje na ochranu před elektromagnetickým zářením nebo 5G sítěmi, které podle vědců nemají žádný efekt – pozn. red.) a podobně. Můžeme ho zařadit k takovým těm obchodníkům se strachem, kteří využívají tato témata a konspirace k tomu, aby nějakým relativně jednoduchým způsobem vydělali. Právě těmito aktivitami se dá lehce přilákat pozornost,“ doplňuje Šefčíková.

Že by Šifra kromě podivných přístrojů propagovala i kutnohorského léčitele, není podle religionisty Zdeňka Vojtíška viditelné. Podobná témata a tvrzení, která Šiffer na léčeních hlásal, se ale v časopisu vyskytují.

„Jsou tam bezpochyby stejné motivy. Třeba to základní dogma o všepronikající energii je jak u Richarda, tak v Šifře. Nebo ten pozitivní přístup k reinkarnaci, že se díky ní převtělíme do nějaké vyšší bytosti, to mají taky společné,“ zhodnotil po prostudování více než dvou desítek výtisků odborník na sekty a nová náboženská hnutí z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

„Umím si představit, že si Richard oblíbil Šifru právě proto, že spojuje konspiracismus a esoterismus,“ dodal Vojtíšek.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 24. dubna 2024. Tři měsíce před úmrtím Richarda ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Richardových stoupenců.