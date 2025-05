Sigma Fiala versus Alfa Babiš. Politici na sítích používají jazyk, který má původ v nenávistné kultuře

Sigma osamělý vlk Petr Fiala, Lowkey Alpha Andrej Babiš. Čeští politici si v poslední době, hlavně na sociální síti TikTok, osvojili slovník mladé generace. Jeho původ je ale často v internetové kultuře, která se vyznačuje nadřazeností nebo nenávistí k ženám. Takzvaná manosféra je na sítích mimořádně populární, i u voličů, kteří by mohli výrazně zahýbat volebními výsledky. Praha 13:06 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lowkey alpha“ Andrej Babiš a „sigma osamělý vlk“ Petr Fiala | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Přijdete si sám, pane premiére?“ ptá se ve videu na tiktoku hlas moderátora České televize Václava Moravce, zatímco divák sleduje vlka, který pomalu kráčí zasněženou krajinou.

Petr Fiala (ODS) na to odpovídá: „Občas ano, protože když jste nahoře, a to není jen v premiérské funkci, já jsem měl také čest být řadu let rektorem Masarykovy univerzity, a vždycky, když jste na vrcholku instituce a nad vámi už nikdo není, tak jsou chvíle, kdy jsou rozhodnutí na vás.“ To vše za zvuků vlčího vytí, dramatické hudby a prostřihů na dvě dlaně, které nabízejí buď červenou, nebo modrou pilulku.

Jiné video, jiný politik. Na zpomaleném záběru opět na tiktoku jde Andrej Babiš (ANO). Na sobě má černou mikinu s nápisem „lowkey alpha“, tedy něco jako „tak trochu alfa“, kapuci má nasazenou na hlavě. Mírně se usmívá a nonšalantně někomu mimo záběr podává ruku. Do podkresu hraje tiktokový hit od americké zpěvačky a rapperky Doechii Anxiety.

Na dalších videích je pak vidět, že Babiš pravidelně nosí i černé tričko a na něm je bílým písmem napsáno „sigma“.

Sigma, alfa, Matrix

Člověku, který se na sociálních sítích ani mezi mladými nepohybuje, to nedává smysl. Ve skutečnosti jde ale o propracované sdělení plné skrytých významů.

Manosféra Původ manosféry je až v 70. a 80. letech minulého století. Dnes jsou součástí lidé, kteří bojují za práva mužů i takzvaní incelové (involountary celibacy, tedy lidé v nedobrovolném celibátu). Skupiny se často prolínají i s krajní pravicí. V některých doložených případech se nenávist a agrese převedla do offline světa, například v roce 2014 v Kalifornii zemřelo šest lidí po misogynně motivované střelbě, v roce 2018 pětadvacetiletý muž najel dodávkou do davu a zabil 11 lidí, důvodem útoku byla nenávist k ženám a sociální a sexuální odmítnutí. Fenomén zachycuje i popkultura, například kritiky chválená televizní série Adolescent od Stephena Grahama a Jacka Thornea.

Sigma nebo alfa jsou označení pro muže, kteří jsou nějakým způsobem ve společnosti dominantní. Sigma spíš skrytě, jako výše zmíněný osamělý vlk, alfa svoji nadřazenost dává víc najevo. Červená pilulka pak odkazuje na kultovní film Matrix, ale v kontextu takzvané manosféry znamená prozření, že jedině silný muž je „hlavou smečky“.

O co jde, když se mluví o manosféře? Jde o online prostor webů, blogů či sociálních sítí, který propaguje mužskou nadřazenost a staví se do opozice k ženské emancipaci. Manosféra je populární hlavně mezi dospívajícími chlapci, kteří si tu mimo jiné vytváří svůj hodnotový systém. A právě slovník manosféry začali opakovaně používat i politici.

Neznalost, či úmysl?

„Slovník už se transformoval, nejmladší generace ho často používá sarkasticky a ironicky. Nicméně to neznamená, že se v manosféře nepoužívá. Je to stále toxický slovník, který nelze brát na lehkou váhu a v politice už vůbec ne,“ přibližuje Nina Fárová, socioložka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Andrej Babiš hraje ping-pong v rámci předvolebního setkání v pražských Řepích s Viktorií Kalivodovou | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Výraz ‚sigma‘ či symbolika červené a modré pilulky z filmu Matrix dnes tvoří součást obecně rozšířené internetové memové kultury, kterou zejména mladší generace používá bez nutné vazby na konkrétní ideologie či subkulturu,“ uvedl pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz za premiéra Fialu mluvčí ODS Jakub Skyva.

Podle něj samotné užití těchto motivů nelze automaticky vykládat jako přihlášení se k určitým hodnotám nebo hnutím. „Pokud k takové interpretaci dochází, zpravidla jde o nepochopení povahy a fungování současné internetové kultury. Slovo ‚sigma‘ používá primárně Generace Z,“ doplnil mluvčí.

S tím částečně souhlasí i Adam Smeták, šéf obsahu serveru Hey Fomo, který cílí na mladou generaci: „Spousta mladých lidí archetypy používá ironicky nebo jako meme, ale bez ideologického nánosu,“ popisuje. Dodal však, že fenomén manosféry je stále na vzestupu.

Podle Fárové je otázkou, zda čeští politici slova používají a neznají jejich význam, nebo je používají, protože jsou populární. „Anebo znalost mají, ale nezajímají se o původ a to, kolik toxického chování s sebou přinášejí. To si myslím, že nemůžeme podceňovat. Pokud slyšíme tyto pojmy od vysokých představitelů, stávají se víc součástí mainstreamu,“ dodává socioložka.

Mluvčí hnutí ANO Martin Vodička na otázky redakcí ohledně Babišova používání této rétoriky i přes opakované urgence nereagoval.

Sigma versus Alfa

„Mladí lidé na sítích politiky vnímají. Jak to funguje, ale hodně záleží na provedení,“ pokračuje Smeták. Právě v tom, jak trend využívají týmy Petra Fialy a Andreje Babiše, nebo oba muži samotní, se však výrazně liší.

Premiér Fiala sám trička nebo mikiny nenosí, nechává svůj tým popřípadě své příznivce ho do slovníku mladé generace navléct jinak.

„Petr Fiala sám sebe za sigmu, na rozdíl od Andreje Babiše, neoznačuje, a videa, v nichž je takto označován, vznikají výhradně z iniciativy fanoušků,“ argumentuje mluvčí Skyva.

To ale není úplně přesné. Video s vlky a pilulkami popsané v úvodu je zveřejněné na oficiálním tiktokovém účtu Petra Fialy. Ostatní videa s touto tematikou ale opravdu sdílí účty ODS nebo Mladé ODS. Za sigmu pak premiéra skutečně označují spíš jeho příznivci a fanoušci.

Jakýkoliv útok ze strany SPD, Motoristů či Stačilo na Fialu činí sigma male Fialu asi 1000x atraktivnějším, než jakýkoliv moment, kdy někde vystupuje v televizi.



Fiala stojící v davu hysterických debilů je diametrálně odlišný Fiala, než ten, co husákovsky básní o německých… pic.twitter.com/sxd2aPCnWi — Ondřej Tesárek (@bratricek) May 15, 2025

Babiš má podle Smetáka na internetu výhodu. „Na sítích se pohybuje řadu let, ví, jak s nimi pracovat. Je to pro něj další z trendů, které mu přinesou pozornost,” říká novinář.

„U Petra Fialy to působí neautenticky, člověka na sítě má šikovného. Na míle z toho jde ale číst, že premiér ještě půl roku zpět nejspíš netušil, co je sigma nebo alfa,“ dodává Smeták s tím, že právě Generace Z nebo nejmladší Alfa jsou citlivé právě na autenticitu. „Velmi rychle přečtou, co je politikům a političkám opravdu vlastní,“ myslí si.

Další optiku pak nabízí politoložka a expertka na marketing Anna Shavit, v rozhovoru pro Český rozhlas Plus řekla, že jsou Babiš s Fialou neporovnatelní. „Andreje Babiše davy nabíjí, má to autenticky rád a víc poslouchá své marketéry, z byznysu je zvyklý pracovat s daty,“ říká. Navíc je podle ní Babiš aktuálně v lepší pozici, tedy v opozici, a má prostor i energii zkoušet, co funguje.

„Na druhé straně Petr Fiala je velký politologický teoretik, který zná politické systémy, pro něj jako politologa i politika může být politický marketing nepřítelem, který vede k vyprazdňování,“ dodává Shavit.

Zacíleno na mladé

Do kampaně před sněmovními volbami se letos možná více než kdy jindy promítá i boj o nejmladší voliče. Od roku 2021 dospěly čtyři populačně silné ročníky, potenciálních prvovoličů tak bude zhruba 400 tisíc, reálně se ale dle volební účasti bude hrát zhruba o čtvrt milionu hlasů těch, kteří dosud do Sněmovny ještě nevolili. Při podobné volební účasti, jako byla před čtyřmi lety, jde o pět procent ze všech hlasů, tedy o mimořádně důležitou voličskou skupinu.

Ve sněmovních volbách 2021 získaly koalice Spolu a PirSTAN ve věkové kategorii 18–35 let dvě třetiny všech hlasů (přičemž u mužů bylo populárnější Spolu a u žen PirSTAN), zatímco ANO jen 13 procent a SPD devět.

I proto se na tuto věkovou kategorii politické strany letos obzvlášť pečlivě zaměřují. Chtějí je jak vládní strany, tak Piráti, Motoristé, ale více než kdy dříve právě i hnutí ANO.

Nic konkrétního jako „politika pro mladé“ ale neexistuje. Cílit se na ně musí podobně jako na jiné voličské skupiny – někoho zajímá bydlení, někoho auta, někoho lze zaujmout hodnotovou politikou, někoho humornými videi.

Koalice Spolu sází spíše na mladší politiky ze své líhně, naproti tomu konkurenční hnutí ANO kromě svých celostátních lídrů i na influencerky a marketérky Anetu Zicklerovou a Viktorii Kalivodovou.

Fenomén Turek

Slovník manosféry aktivně využívají i zmínění Motoristé. Jejich čestný prezident Filip Turek byl před volbami do europarlamentu kvůli své online popularitě připodobňován k jednomu z nejslavnějších zahraničních propagátorů manosféry, Andrew Tateovi, dnes obviněnému z obchodování s lidmi a znásilnění.

„Filip Turek není typický zástupce manosféry, ale využívá ji. Prezentuje se jako self-made man, řídí drahá auta, snaží se působit nadřazeně, nad věcí, jako osamělý bojovník,“ popisuje Turkovu přítomnost na sítích novinář Smeták.

Na jednom zhruba dva roky starém videu na Turkově oficiálním účtu, který je na tiktoku pod přezdívkou „filipturekpresident“, se tři mladé dívky se zájmem „někam dívají“, v dalším střihu je Filip Turek, který sedí v autě a říká, že nejoblíbenější věc na tomto autě je pocit. „Jaký pocit,“ ptá se ho moderátor. „Jako vůdce,“ odpovídá Turek. A následují koláže jeho obličeje a známých osobností z historie – Julia Caesara nebo britského krále Karla III.

Turek nebo třeba kyperský youtuber Fidias Panayiotou se do europarlamentu dostali díky svému působení online. „Musíme se připravit na to, že v politice bude přibývat influencerů. Význam tiktoku a instagramu od minulých voleb hodně narostl. Postava jako Filip Turek se klidně může objevit a získat významnější podporu jen pár týdnů před volbami,“ přemýšlí Smeták.

Mladí motorističtí muži

Slovník manosféry působí zejména na mladé muže. Jak je ale vidět ze spojeného modelu analytického ústavu STEM za první čtvrtletí tohoto roku, ANO i Spolu volí mladé ženy i mladí muži v podstatě ve stejném poměru.

Největší genderovou disparitu mezi nejmladším voličstvem vykazují Motoristé, které by volilo 15 procent mužů ve věku 18–29 let, ale pouze tři procenta žen.

„Tato data naznačují, že určitá část mladých mužů častěji inklinuje ke konzervativnějším či protestním politickým směrům, zatímco některé mladé ženy se spíše přiklánějí k liberálně orientovaným stranám,“ uvádí výzkumníci STEM.