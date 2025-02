Sehnat peníze na dobrého psychologa je složité. Za řediteli škol stojím, říká místostarosta Hodonína

Policie začal prověřovat napadení a šikanu dvanáctileté dívky v Hodoníně. Její matka útok zveřejnila na sociálních sítích. Pracuje s podezřením ze spáchání trestných činů vydírání, výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví. Napadením mezi nezletilými a mladistvými se v úterý zabývali také ředitelé hodonínských škol spolu se zástupci města. „Myslím, že do venkovních setkání dětí moc zasahovat nemůžeme,“ říká místostarosta Hodonína Vojtěch Salajka. Rozhovor Hodonín 16:51 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šikana | Zdroj: Profimedia

Vy jste určitě mluvili na tom jednání o tom, jaké další kroky můžou jednak radnice, jednak školy udělat. K čemu jste došli?

Když to shrnu, tak na tom jednání, které se pořádá pravidelně, jsme s řediteli jsme probrali nastavení interních postupů a programů prevence kriminality. Myslím si, že všechny ty programy jsou kvalitní. Týkají se jak žáků v rámci šikany nebo kriminality, tak i zaměstnanců. Tam si myslím, že pracují lidé na vysoké úrovni.

„Jako zřizovatel si za svými řediteli stojím," říká místostarosta Hodonína Vojtěch Salajka (ANO)

S dětmi můžou také pracovat speciální psychologové a školní preventisté, takže se domnívám, že jako zřizovatel jsme tuto situaci nepodcenili a spolupracujeme s řediteli na dalších postupech.

I pan ředitel té školy, kam dívka dochází, říkal, že škola má programy proti šikaně a psychologa. Zkusili jste si namodelovat, proč se přesto stalo to, co se stalo?

Nějak způsobem jsme se tím zabývali. Za prvé, stalo se to mimo školu, takže si myslím, že to vůbec nespadá do školního projednávání. Nicméně, týká se to žáků jinačích škol, což je špatně. Myslím si, že právě psychologové a školní preventisté s těmi dětmi pracují a snaží se takové jednání podchytit v zárodku. Myslím, že je to nastavené dobře. Co se týče venkovních setkání dětí, tam asi zasahovat moc nemůžeme.

Ono celou tu situaci možná zkomplikovalo i to, že dívky, které ji napadly, byly podle ředitele školy, kam ta dívka chodí, z jiných škol. Maminka té napadené dívky si zároveň stěžovala, že ta šikana je dlouhodobá a škola ji neřešila. Mluvili jste tedy o tom, jak řešit tu situaci, kdy útočníci vlastně patří do jiné školy, kam pravomoc toho ředitele třeba nesahá? Jak se třeba lépe informovat?

Já si myslím, že z toho videa vyznívá, že šlo o žáky z různých škol. Řešili jsme to tvrzení maminky, jestli šikana je ve škole, nebo není. Já si myslím, že se šikanou se ve školách nějakým způsobem setkáváme, a právě proto jsou tam ti psychologové a školní preventisté, kteří se tím zabývají a snaží se to podchytit v zárodku.

Jak to bylo, se snad dozvíme z výsledků vyšetřování, které vede česká policie. Právě, že ta kauza je v šetření, takže ještě nemáme žádné bližší informace.

Když jsem mluvila se specialistou na problematikou šikany a dětského násilí, tak mluvil o tom, že jinak vypadají preventivní programy proti šikaně a jinak preventivní programy, které řeší, když už ve škole k té šikaně dojde. Plánujete tedy nějak ve školách pracovat s dětmi jinak? Poskytovat jim třeba odbornou pomoc, pracovat na tom uzdravení atmosféry ve škole?

Já si myslím a dokážu si představit, že pan ředitel už ty zvláštní nebo speciální psychology nějakým způsobem oslovil nebo s nimi nějakým způsobem spolupracuje. Nemyslím si ale, že psychologové a preventisté podchytnou vše. Stát se to může, ale věřím tomu, že pracují na vysoké úrovni.

Můžu říct, že jako vedení a jako zřizovatel si za svými řediteli stojím, protože opravdu jsme to dneska zhodnotili na poradě, že preventivní programy od našich ředitelů jsou dobré.

Já se na to ptám proto, že i ta dodatečná práce s dětmi, pokud už k něčemu takovému dojde, vyžaduje nějaké dodatečné finanční prostředky. Budou nebo mají jej školy k dispozici?

Školy získávají nějaké dotační programy. Nicméně, školní psychologové jsou velké téma nejen našich základních škol v Hodoníně, ale myslím si, že všech škol. Sehnat dneska peníze na dobrého psychologa je dost složité, protože za prvé, psychologů moc není, a za druhé si myslím, že tady by se to spíš mělo probírat na ministerstvech. Nějakým způsobem by stát měl tyhle věci víc podporovat.