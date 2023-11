Síkela: Ruský plyn do Česka dovážet nepotřebujeme. Někteří obchodníci s tím ale od října začali

Někteří obchodníci začali od října do Česka dovážet ruský plyn, napsal v sobotu na sociální síti X ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Z celkového objemu dodávek od ledna do konce října letošního roku podle něj ruský plyn tvořil 79,6 milionu metrů krychlových, tedy 1,2 procenta. Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Vojtěch Srnka řekl, že informace o konkrétních dovozcích podléhají obchodnímu tajemství. Praha 20:46 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do Česka začali v říjnu někteří obchodníci vozit ruský plyn (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Ruský plyn do Česka dovážet nepotřebujeme a zásoby na letošní zimu jsme si vytvořili bez něj. Tento týden jsme z měsíčních dat ERÚ (Energetického regulačního úřadu) zjistili, že od října k nám přesto začali někteří obchodníci plyn z Ruska dovážet,“ uvedl Síkela.

Vzhledem k tomu, že se některé země bez ruského plynu ještě neobejdou, jeho dovoz do EU nepodléhá sankcím, doplnil. „Považoval bych ale za správné, aby byli koncoví spotřebitelé informováni, jestli odebírají plyn od dodavatelů, kteří ruský plyn nakupují,“ sdělil dále Síkela.

Informacemi o konkrétních dovozcích podle Srnky disponují operátor trhu OTE a provozovatel českých plynovodů Net4Gas. „Tyto údaje ale podléhají obchodnímu tajemství,“ řekl.

To, že od října začal do Česka přitékat ruský plyn, podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy ukazují data z předávací stanice v Lanžhotu v Jihomoravském kraji.

„Od začátku října totiž plyn na této hraniční stanici už neteče z Česka na Slovensko jako předtím, ale ze Slovenska do Česka. A to v objemu až 100 gigawatthodin denně,“ napsal v sobotu Kovanda s odkazem na informace agentury Bloomberg. Z Ruska podle něj aktuálně pochází až 40 procent plynu dovezeného do Česka.

Ruský plyn do Česka podle dřívějších informací MPO přestal téct od začátku letošního roku. Stát ho nahradil plynem z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie. V předchozích letech činil podíl ruského plynu dovezeného do ČR kolem 97 procent.

Ministr Síkela v sobotu na X zopakoval, že se Česko závislosti na ruském plynu zbavilo. „S ohledem na poslední vývoj je třeba zvážit, jestli zavést omezující opatření na národní úrovni nebo koordinovat náš postup i nadále v rámci celé EU,“ napsal Síkela.