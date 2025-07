Síla Babiše odráží slabost jeho soupeřů. Poprvé může vzniknout vláda bez tradičních stran, míní Dostál

Česko na podzim čekají sněmovní volby. Průzkumy jako vítěze zatím označují hnutí ANO Andreje Babiše. Klíčovou otázkou je především to, s kým bude v případě vítězství vládnout. „Po těchto volbách může vůbec poprvé v historii po roce 1989 vzniknout vláda, jejíž součástí nebude ani jedna tradiční strana,“ poukazuje pro Český rozhlas Plus politolog a novinář z Aktuálně.cz Vratislav Dostál. Osobnost Plus Praha 23:12 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Síla Andreje Babiše do velké míry odráží slabost jeho soupeřů,“ poukazuje novinář v pořadu Osobnost Plus. „Pro spoustu voličů není volbou, za kterou by bylo nadšení z něj nebo která by pramenila z nějakého přesvědčení. Ale prostě jim zbyl, volí protestně.“

Klíčové podle něj bude, jakou Andrej Babiš v případě vítězství sestaví vládu. Variant je momentálně několik včetně menšinové vlády, případně vlády se stranami, které se pohybují na okraji politického spektra, míní Dostál a poukazuje na jeden z nešvarů české politiky.

„Vytratila se jakási principiálnost v tom slova smyslu, že by nám někdo před volbami řekl, že po volbách z principu s tou a s tou stranou nebude spolupracovat,“ všímá si. „Některé strany to dělají, Andrej Babiš to nedělá. On je v tomhle mimořádně pragmatický.“

‚Každý s každým‘

Míra pragmatismu do politiky patří, uznává novinář. Současně se ale ve veřejném prostoru objevuje mnoho otázek, na které voliči od politiků čekají zásadovou odpověď. Jde například o témata zahraniční a domácí politiky, ale i o otázku případné povolební koalice.

„Jedním z nešvarů české politiky je, že tady může vládnout de facto každý s každým,“ upozorňuje Dostál a doplňuje:

„Když jdu k volbám a volím třeba nějakou z menších stran, tak si zároveň kladu otázku, s kým bude případně po volbách v koalici. To znamená, kdo bude premiérem.“

Připouští tak i možnost, že by po volbách do koalice s Andrejem Babišem vstoupila nějaká ze současných vládních stran. „Ve finále si myslím, že ta fronta u dveří hnutí ANO může být delší. Neříkám, že bude, ale může být. Je potřeba s tím scénářem pracovat. Může být delší, než jak se to teď jeví.“

Příští vládu mohou poprvé tvořit výhradně strany, které vznikly po roce 2010, tedy v době úpadku tradičních politických stran.

„Po těchto volbách může vůbec poprvé v historii po roce 1989 vzniknout vláda, jejíž součástí nebude ani jedna tradiční strana. Respektive ani jedna strana, která se tak, či onak hlásí k étosu listopadu 1989,“ poukazuje novinář a dodává, že hnutí ANO je hnutím jednoho muže:

„Je to strana, ve které o všem rozhoduje její majitel, zakladatel, předseda. A to je změna, která musí jistou obavu vyvolávat v každém, kdo ctí nějaké demokratické procesy.“

Na jakou nejdůležitější otázku šéf nejsilnější politické strany pár měsíců před volbami neodpovídá? A jak by dnes charakterizoval náladu mezi politiky a voliči před podzimními volbami? Poslechněte si celý pořad.