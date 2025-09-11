Silničáři chystají přestavbu mostu v Havlíčkově Brodu. Nosnost se má zvýšit na 900 tun
Ředitelství silnic a dálnic chystá přestavbu silničního mostu na průtahu Havlíčkovým Brodem. Aktuálně hledá dodavatele stavby. U mostu musí dělníci navýšit nosnost. Povede po něm návozová trasa dílů pro dostavbu Jaderné elektrárny v Dukovanech.
Lhůta pro podání nabídek dodavatelů končí 17. října. Vítězná firma bude mít za úkol stávající most přes řeku Sázavu zdemolovat a následně postavit nový. Ten by měl mít nosnost až 900 tun.
Rekonstrukce se dotkne i blízké silnice o délce zhruba 200 metrů. Práce začnou zřejmě příští rok na jaře a potrvají po dvě stavební sezóny.