Silničáři na Karlovarsku přečíslovali kilometrovníky. Kvůli vývoji silnice už nenavazovaly na úsek z Prahy
Silniční kilometrovníky mezi Karlovými Vary a Chebem jsou přečíslované. Úpravu zajistilo Ředitelství silnic a dálnic, pro které jsou právě kilometrovníky důležitým orientačním systémem. I z tohoto důvodu se na dálnici D6 postupně objeví nové dopravní značení.
„Kamiony se sunou z kilometru 169.. “ Tak vypadá úryvek z klasické rozhlasové Zelené vlny, která motoristy informuje o potížích na českých silnicích. Hlavním orientačním bodem při podobných hlášeních jsou údaje z kilometrovníků, číselných označení jednotlivých kilometrů silničních tras.
Ty jsou rozmístěné po půl kilometrech, vysvětluje pro Český rozhlas Karlovy Vary oblastní ředitel Ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil. „Je to žlutá tabulka s číslem, která označuje ten daný kilometr dané silnice nebo dálnice. Staničení jako takové je měřeno směrem od Prahy ke státní hranici s Německem,“ říká Hnízdil.
Podle Hnízdila slouží kilometrovníky především ke dvěma hlavním účelům. „Když se cokoliv stane, opravuje a potřebujeme lokalizovat to místo, tak se chytáme toho kilometrovníku. Druhý důvod je bezpečnostní. Když se někomu něco stane na dálnici, tak si může zavolat pomoc a orientovat se podle těchto kilometrovníků.“
Čísla neseděla
V letošním roce Ředitelství silnic a dálnic přečíslovalo kilometrovníky mezi Karlovými Vary a Chebem. Kvůli historickému vývoji silnice už totiž původní kilometrovníky číselně nenavazovaly na úsek z Prahy do Karlových Varů, a tak bylo třeba situaci napravit.
„Přeznačení se odehrálo na dálnici mezi Karlovými Vary a Chebem. V současné době jsme tento odskok posunuli na konec dálnice u Chebu. Ještě nás čeká přeznačení, řekněme, osmi kilometrů mezi koncem dálnice u Chebu a hranicí,“ říká Hnízdil.
Na dálnici D6 se postupně objeví po vzoru železničních tratí i takzvané hektometrovníky. „Na rozdíl od kilometrovníku je to tabulka podobných rozměrů, ale na bílém podkladu. Ty budou na středovém svodidle ve středním, dělícím pruhu po stech metrech,“ vysvětluje dále.
S ohledem na stavbu dálnice D6 je třeba připomenout i historické kilometrovníky. Jako nevyužitá se totiž tato kamenná dopravní značení od starých silnic pomalu ztrácí. Pravidlo to být ale nemusí.
„Obvykle tyto původní součásti silnice necháváme na místě. Často se stává, že právě o historické fragmenty silničařiny projeví zájem třeba místní muzeum, tak mu vycházíme vstříc,“ říká na závěr mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.