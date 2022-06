Opravy výtluků na silnicích mají skluz. Komplikují je jednání o cenách asfaltových směsí

„Je to zvláštní rok, za celou dobu své praxe jsem to nezažil,“ řekl pro Český rozhlas Olomouc Petr Foltýnek, ředitel Správy silnic Olomouckého kraje, o rostoucích cenách materiálů, které silničářům v posledních měsících komplikují práci.

„Místo toho, abychom spravovali a lepili díry, tak jednáme o cenách,“ zmiňuje. Například loňské ceny obalovaných směsí měli podle něj krajští silničáři garantované jen do konce dubna. V květnu proto pozastavili vysprávky silnic.

„Dnes, když jednáme o cenách, tak to samozřejmě není jen cena materiálů, ale i cena ostatních komodit – třeba plynu – na výrobu, doprava. Dostáváme se do cen, kdy překračujeme třeba i víc než 30 procent původní ceny, to je pro nás nepřípustné,“ dodává Foltýnek.

Nárůst cen od začátku války na Ukrajině potvrzuje jednatel společnosti Strabag Asfalt Karel Helma. Podle něj je meziroční nárůst nákladové ceny asfaltových směsí v průměru přibližně 30 až 40 procent. Zároveň uvádí, že smlouvy s krajskými silničáři, které trvaly z minulého roku nebo z období těsně před válkou, společnost musela vypovědět, nebo vyvolat jednání o úpravě ceny vzhledem k podstatné změně podmínek.

Ceny navýšilo i vedení Olomoucké obalovny Hněvotín, která spadá pod společnosti Skanska a Eurovia.

„Ceny všech vstupů se významně a skokově zvyšují. V našem případě jde o asfaltové pojivo, kamenino a energie. Situaci řešíme se všemi našimi obchodními partnery individuálně a snažíme se projekt po projektu najít optimální postup,“ uvádí ředitel obalovny Pavel Samson.

Podle Petra Foltýnka se olomouckým silničářům už podařilo s některými dodavateli dohodnout, s jinými stále jednají.