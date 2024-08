Silničáři otevřeli nový úsek dálnice D6, trasa z Prahy do Varů má být hotová v roce 2028

Nebezpečí samovolného výbuchu pumy u Litvínova pominulo. Pyrotechnici se připravují na odstřel

Hasiči naváží do areálu v Záluží pytle s pískem, obloží se jimi místo nálezu do výše pěti metrů. Přímo k pumě naloží asi 400 vaků, val by měl mít tloušťku mezi pěti a šesti metry.